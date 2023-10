Vaterpolo i poduzetništvo: U oba slučaja se puno toga događa ispod vode

Nisam uvijek bila predsjednica SENTOR-a, imam i predživot. Majka sam i supruga, 30 i nešto godina bila sam susonivačica i direktorica tvrtke HSM Informatika. Nakon relativno trnovite tranzicije i prijenosa vlasništva sa supruga i mene na djecu, odlučila sam se povući.

Suprug i ja smo dosta putovali, imamo prekrasnu terasu u Zagrebu i lijepi mali maslinik. Zadnje, ali ne najmanje važno, ja sam baka. Imam dva prekrasna unuka s kojima se pokušavam družiti u svakom mogućem trenutku. Nakon jedne Liderove konferencije, prišla mi je Mirela Alpeza i rekla da bi bilo super da to naše iskustvo tranzicije pokušamo prenijeti drugima. U svim zemljama se ide na tranziciju vlasništva, ali u Hrvatskoj je to plimni val jer je većina poduzetnika tvrtke osnovala 90-ih godina - rekla je na samom početku konferencije ‘Iskustvo nikada ne zastarijeva‘ u organizaciji SENTOR-a i Hrvatske udruge poslodavaca Blaženka Urbanke, suosnivačica i Predsjednica UO Kluba poduzetnika seniora SENTOR-a.

Godine čine svoje, objasnila je Urbanke na primeru Micka Jaggera koji i dalje nastupa, ali treba znati stati. Brzina se mijenja, a palicu je potrebno predati onima koji brže, bolje i efikasnije rade svoj posao.

Glavni partner koji je podržao razvoj mentorskog programa SENTOR-a je Hrvatska udruga poslodavaca. Anny Brusić, direktorica HUP-ove Udruge malih i srednjih poduzetnika smatra kako je izuzetno važno omogućiti razmjenu iskustava i znanja među poslodavcima i da u tom procesu svi uče i profitiraju. HUP-Udruga malih i srednjih poduzetnika, uključila se u ovaj projekt jer među svojim članovima ima i poduzetnike koji žele biti mentori, ali i poduzetnike koji traže iskustvo drugog poduzetnika da im pomogne u poduzetničkim dilemama.

‘I u vaterpolu i poduzetništvu se puno toga događa ispod vode‘

- Nisam ni znao da pripadam ovdje jer je riječ o biznisu, ali istina je da sam mladim trenerima u Hrvatskoj mentor i taj opis posla nije mi stran. Ipak, moja priča je sportska i nešto drugačija. Preferiram mlade igrače jer oni donose entuzijazam u igru i ne boje se ničega, a iskusniji su jednako bitni jer su tu da ih smire i daju savjete pa to na kraju sve zajedno funkcionira jako dobro.

Kada sam došao u Italiju, prve godine sam bio u svađi sa svima. Igrači su vrlo teško prihvaćali moj način rada dok nismo sjeli i ozbiljno analizirali situaciju nakon godinu dana. Nisu imali adekvatnu igru, morali su igrati moderno. U sportu ne postoji netko tko je jači i viši, prva karakteristika šampiona je hrabrost, jer bez hrabrosti nema pobjede - rekao je Ratko Rudić, umirovljeni vaterpolski trener i nekadašnji vaterpolist koji je u razdoblju od 1968. do 2012. godine ukupno 11 puta sudjelovao na olimpijskim igrama što je rekord u povijesti hrvatskog sporta.

Na Rudića se nadovezao i Liderov glavni urednik Miodrag Šajatović koji je, kako kaže, sa 18 godina u Virovitici bio trener juniorske košarkaške ekipe i razmišljao da li da postane novinar ili trener.

- Sva sreća pa nisam znao napraviti kolut naprijed ili nazad pa sam ipak završio novinarstvo. Htio bi reći da su velike sličnosti između vaterpola i poduzetništva, i u poduzetništvu se puno toga događa ispod vode - dodao je Šajatović.

Svoja početnička poduzetnička iskustva podijeli su i četvero mladih poduzetnika koji su uspješno savladali ‘dječje bolesti‘ kod pokretanja biznisa, dok ih nisu snašli novi problemi.

- Sad kad gledam, mislim si, bila sam hrabra, ali s druge strane, nisam imala što izgubiti. Htjela sam slobodu u poslu, radila sam u jednoj marketinškoj agenciji prije toga i tako upoznala cijeli proces funkcioniranja nekakve firme, ali mi je falilo napredovanje i osjećaj za više koji u poduzetništvu dobivam. Najviše od svega, htjela sam raditi što god poželim. Kao privatnik u bilo kojem trenutku imam tu odluku na raspolaganju jer nema osobe koja će me u tome zaustaviti - rekla je Edita Tomašić, suvlasnica agencije za digitalni marketing Inspiric Studio.

S njom se složila i Ines Poljak Aritonović, vlasnica turističke agencije Konture kojoj je samo jednom u životu palo na pamet da se zapita ‘što je ovo meni trebalo?‘.

Sreća prati hrabre

- Prvi i jedini put kad sam to pomislila je bio kad je krenula pandemija. Svaka godina do te išla je uzlaznom putanjom po pitanju prihoda i odjednom - pad. Tada sam si mislila što nisam upisala FER ili nešto slično. Muža sam poslala na razgovor za posao u Obzor putovanja od Croatia airlinesa. Država im daje pare, oni neće propasti, mislila sam! Pozvali su ga na razgovor i došao je tamo. Primili su ga kao delegaciju, s velikim poštovanjem, i to mi je otvorilo oči koliki mi ugled imamo i što smo izgradili. Tada sam se otrijeznila i shvatila da ne smijemo odustati - objasnila je Poljak Aritonović.

Marija Opačak Eror, vlasnica prevoditeljske kuće Language House, je pred kraj studiranja na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu shvatila da se nekako mora istaknuti jer je tada najviše ljudi na burzi bilo sa završenim pravom ili ekonomijom. U tom trenutku, ništa osim egzotičnog jezika joj nije palo na pamet kao dobar način isticanja na tržištu rada pa je tako odlučila naučiti kineski jezik.

- Navikla sam na borbu. Oduvijek sam razmišljala na koji način da popravim ‘krvnu sliku‘, kako bi rekla moja majka koja je također poduzetnica. Nikada svoje roditelje nisam čula da odustaju od svojih biznisa, samo su gledali kako će naći još posla - objasnila je Opačak Eror.

Porin Dedić, vlasnik agencije za promidžbu Division OOH deset je godina ‘pekao‘ zanat u medijskim odjelima prodaje, od kojih je zadnjh pet godina bilo na direktorskim pozicijama. Voli graditi stvari iz nule pa je tako u jednom trenutku odlučio da je vrijeme za otvaranje vlastitog biznisa.

- Tražio sam nišu koja nije pokrivena i digitalni ekrani u oglašavanju su bili najbolje rješenje jer sam shvatio da ih fakulteti još nemaju kao način dopiranja do mlađih generacija. Mjesecima sam intenzivno radio na planu i onda je došla korona. Tvrtke su tad potegnule ručnu i to je bilo najbolje vrijeme za ulazak u tržište.

U samom početku sam investirao u 100 digitalnih ekrana i sve smo ih instalirali. Kad ono, druga runda lockdowna i svi fakulteti zatvaraju vrata do daljnjeg. Pripremili smo prodaju, a nismo imali što prodavati. Ipak, to je prošlo i danas stvarno dobro poslujemo. Planiramo organski rast i širenje u skoroj budućnosti - zaključio je Dedić.