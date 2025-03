Zalando lani uvećao prihode, 2025. preuzima About You i nastavlja rast

Najveći rast prodaje Zalando je ostvario na tržištima Istočne i Srednje Europe, gdje spada i Hrvatska

Tijekom prošle godine, njemačka online modna trgovina Zalando zabilježila je rast bruto vrijednosti prodane robe od 4,5 posto, na 15,3 milijardi eura, a u 2024. prvi put nakon pandemije koronavirusa porasla je i profitabilnost, na 511 milijuna eura. Prihodi su, pak, rasli 4,2 posto te su ukupno iznosili 10,6 milijardi eura. Ovim je rezultatima Zalando ostvario strateške i financijske ciljeve unatoč izazovnom makroekonomskom okruženju, istaknuli su na današnjem predstavljanju rezultata suizvršni direktori Zalanda Robert Gentz i David Schröder.

Najveći je rast Zalando ostvario na europskim tržištima izvan DACH regije, a isti trend očekuju i u ovoj godini. Naime, veći rast bilježe na tržištima Istočne i Srednje Europe, gdje spada i Hrvatska, jer su na tim tržištima prisutni kraće. Na hrvatskom je tržištu Zalando od 2021. godine, a u 2025. planiraju širenje i u Portugal, Grčku i Bugarsku. Međutim, budući da je Zalando izlistan na Berlinskoj burzi, ne objavljuje financijske rezultate za pojedinačne zemlje.

Preuzimanje About You na ljeto

Broj aktivnih korisnika u 25 europskih zemalja porastao je na rekordnih 51,8 milijuna do kraja 2024., što je 4,5 posto više nego prethodne godine kada ih je bilo 50 milijuna. No veći rast profitabilnosti Zalando je ostvario u B2B segmentu, odnosno kroz suradnje s brojnim brendovima koji svoje artikle prodaju na Zalandu, nego u B2C segmentu prodaje kupcima.

Kako je objasnio Gentz, suosnivač i suizvršni direktor Zalanda, u B2C segmentu uvest će program vjernosti i proširiti sportski asortiman. Program vjernosti već postoji u Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj, Francuskoj, Nizozemskoj, Švicarskoj i Austriji, a ove će godine biti uveden i na većinu ostalih tržišta.

S druge strane, u B2B segmentu unaprijedit će softver i logistička rješenja, između ostaloga i preuzimanjem konkurentske modne platforme About You. Naime, softverska tvrtka Scayle unutar About You grupe ovom će akvizicijom nadopuniti Zalandov operativni sustav ZEOS. Nakon javne ponude za preuzimanje i povezanih sporazuma, Zalando je osigurao više od 90 posto temeljnog kapitala About Youa bez trezorskih dionica. Finalizacija preuzimanja očekuje se tijekom ovoga ljeta, nakon čega slijedi potpuna konsolidacija. No, kako je već ranije najavljeno, oba brenda nastavit će djelovati zasebno.

Iako Zalando primarno želi rasti organski, za brži rast žele se uključiti i u daljnje M&A aktivnosti (engl. mergers and acquisitions), kako bi postali najveći paneuropski ekosustav ekosustav za modnu i lifestyle e-trgovinu.

– Naša strategija ekosustava dobro napreduje i naša je nova uzbudljiva zvijezda vodilja. To je već pridonijelo snažnom financijskom učinku u 2024., a sada još više radimo i ulažemo kako bismo uhvatili budući rast – rekao je Gentz.

Nastavak rasta

U protekloj je godini Zalando također u svoj asortiman uveo nove brendove, kao što su Versace muška odjeća, Marine Serre, On running i Fjällräven. U veljači je Zalando također postao ekskluzivni prodavač legendarne dizajnerske marke Diane von Furstenberg u Europi.

U 2025., ne uzimajući u obzir preuzimanje About You, Zalando očekuje da će bruto vrijednosti prodane robe i prihodi porasti između 4 i 9 posto u usporedbi s 2024., a da će prilagođena EBITDA, odnosno dobit prije kamata i poreza, dosegnuti između 530 i 590 milijuna eura.

Što se tiče geopolitičkih implikacija na njihov biznis, čelnici Zalanda istaknuli su da rade isključivo na europskim tržištima, stoga ne očekuju da će na njihovo poslovanje utjecati američke carine i trgovinski rat.