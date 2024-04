A1: Telekom koji je unaprijedio regionalnu gejming industriju

A1 Hrvatska svojim aktivnostima nastavlja promicati potencijal gejming industrije. Aktivno sudjeluje u oblikovanju cjelokupnoga gejming ekosustava, inovira i prednjači u digitalnoj transformaciji u telekom industriji

Nacionalna i regionalna industrija videoigara posljednjih je godina doživjela zamjetan rast, transformirajući se iz specifične niše u jednu od najdinamičnijih i najbrže rastućih industrija. Veliki doprinos tome pružio je A1 Hrvatska, koji je prepoznao njen potencijal i svoje aktivnosti usmjerio u njezino sustavno promoviranje.

Vođen rezultatima istraživanja, ali i trendovima svjetske gejming scene, A1 je svoju gejming priču započeo s aktivnostima koje su imale dva temeljna cilja. To su promjena percepcije javnosti o društvenom i gospodarskom potencijalu industrije videoigara te isticanje važnosti odgovornog online ponašanja i upotrebe tehnologije. A1 Hrvatska prometnuo se u regionalnog gejming lidera pokretanjem regionalnog esport natjecanja A1 Adria League, prvoga i jedinoga studentskoga gejming natjecanja A1 Student eChallenge, sudjelovanjem u organizaciji Reboot InfoGamera powered by A1 te podrškom gejming Inkubatoru PISMO, u kojem se 80-ak startupova bavi razvojem videoigara. Usporedno s time, kontinuirano je unapređivao tehnološku infrastrukturu koja je temeljni preduvjet razvoja industrije videoigara.

Postavljanje temelja regionalnog esporta

Već na samom početku svog gejming puta A1 je prepoznao esport ne samo kao priliku za vlastiti razvoj, već kao platformu kojom će pokrenuti promjenu percepcije cjelokupne gejming industrije. Lansiranjem A1 Adria League 2017. godine kompanija je postavila temelje najveće, najprestižnije, ali i najdugovječnije regionalne esport lige. Radi se o iznimnom uspjehu uzme li se u obzir kako je u to doba taj sport na ovim prostorima bio tek u začecima. Esport natjecanja A1 je prepoznao kao idealnu priliku za povezivanje regionalnih gejming zaljubljenika koji će kroz razmjenu iskustva razviti svoj potencijal, ali i kao efikasan alat za populariziranje gejminga i esporta. Kroz 12 sezona natjecanja u tome su i uspjeli.

– Regionalna esport zajednica iz godine u godinu broji sve više natjecatelja i obožavatelja, a esport se u javnosti počeo percipirati kao ozbiljna profesija koja nudi brojne prilike i perspektive. Rezultat je to naših sustavnih aktivnosti usmjerenih prema njegovoj popularizaciji. Naime, organiziranjem A1 Adria League postavili smo temelje regionalnog esporta, ali i pružili primjere dobre prakse za njegovo sustavno osnaživanje. Osim velikog broja natjecatelja i pratitelja, o važnosti naših esport perjanica svjedoči i nikad veći sveukupni nagradni fond posljednje sezone, koji je iznosio 38.160 eura. Bitno je istaknuti kako tijekom svake sezone, implementiranjem #BoljiOnline platforme u program natjecanja, sustavno potičemo fair play, osvještavamo o važnosti odgovorne upotrebe tehnologije te inzistiramo na nultoj toleranciji govora mržnje – istaknula je Diana Svalina, viša specijalistica za sponzorstva i evente u A1 Hrvatska.

Gejming događaji – mjesta cjelovitog gejming iskustva

Unatoč tome što se uz gejming i esport primarno vežu aktivnosti u online svijetu, A1 je izravnom interakcijom s gejming zaljubljenicima uspješno prenio ključne poruke o odgovornom igranju videoigara organizirajući razne gejming evente. To je ujedno i prilika da se posjetitelji upoznaju s tehnološkim trendovima, uživaju u najnovijim videoigrama i druže se sa svojim esport idolima.

Najveći i svakako najposjećeniji gejming event je Reboot InfoGamer powered by A1, regionalni sinonim za festival koji donosi najbolje od gejminga. U programu posljednjeg izdanja 50 tisuća posjetitelja svjedočilo je uzbudljivim završnicama A1 Adria League i A1 Student eChallengea. Također, imali su priliku uživati u gejming sadržaju čak 90 izlagača iz cijelog svijeta te educirati se o potencijalnim rizicima na internetu u interaktivnoj #BoljiOnline zoni. Paralelno je pokrenut i online gejming event Reboot Online Games Weekend powered by A1, kao i Game On podcast, koji se dotiče aktualnih gejming tema iz regije.

Gejmanje bez laga

Kako bi na kvalitetan način sustavno razvijao i promovirao regionalnu gejming industriju, A1 je kontinuirano unapređivao tehnološku infrastrukturu i time pružio temelje za njen daljnji rast. O vrhunskoj mreži koju A1 pruža svjedoče brojne nagrade, među ostalima i najnovija koju mu je dodijelio Opensignal, globalni lider u neovisnim mjerenjima i analizi mrežnog iskustva i tržišnih performansi konvergentnih, mobilnih i fiksnih operatora. Opensignal je potvrdio da je A1 fiksna mreža najbolja u Hrvatskoj prema četiri ključna pokazatelja korisničkog iskustva. To su pouzdanost, odnosno stabilnost, brzina preuzimanja, maksimalna brzina preuzimanja podataka te brzina slanja podataka. Osim toga, A1 Hrvatska ima najveću gigabitnu mrežu s 800.000 gigabitnih priključaka diljem Hrvatske.

Ta će potvrda biti od velike važnosti gejmerima koji teže najboljem internetskom iskustvu, bez zastajkivanja i usporavanja tijekom igranja svojih omiljenih videoigara.

Rast nacionalne gejming industrije

Hrvatska gejming industrija u 2022. godini uprihodila je više od 60 milijuna eura, s 10 posto većom ukupnom dobiti nego 2021. godine, prema istraživanju provedenom suradnji s Klasterom hrvatskih proizvođača računalnih igara.

Zaposlenost u nacionalnoj industriji proizvođača računalnih igara porasla je za 17 posto u odnosu na 2021., što je porast od čak 87 posto u usporedbi s 2019. godinom, unatoč izazovnim gospodarskim i ekonomskim trendovima. Ti podaci dodatni su poticaj i motivacija A1 da svojim aktivnostima nastavi promicati potencijal gejming industrije te da aktivno sudjeluje u oblikovanju cjelokupnoga gejming ekosustava, odnosno nastavi biti inovator i lider digitalne transformacije u telekom industriji.