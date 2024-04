Agencija Fabular dobila nagradu Transform Awards Europe za imenovanje bečkog hotela The Amauris

Hrvatska branding agencija Fabular osvojila je brončanu nagradu Transform Awards Europe u kategoriji Best Naming Strategy za The Amauris, luksuzni boutique hotel u Beču.

Transform Awards već petnaest godina nagrađuje inovativnost, kreativnost i izvrsnost u stvaranju i razvoju uspješnih brandova. Ove je godine nagrada podijeljena u čak 62 kategorije, a sama dodjela održala se na gala ceremoniji u Londonu.

Brand priča o ovom hotelu na neočekivan način spaja želje suvremenih putnika s bogatim srednjoeuropskim nasljeđem 19. stoljeća. U to je vrijeme Beč bio prijestolnica Habsburške Monarhije, a na Ring bulevaru niknule su brojne monumentalne građevine, među kojima i zgrada sadašnjeg hotela. Raskošne palače koje su tada sagrađene bile su okupljališta putnika, umjetnika i elite tog vremena.

- Povezivanje povijesti Habsburške Monarhije sa stilom života suvremenih gostiju dovelo nas je do neobičnog motiva - The Great Monarch leptira. Leptir je savršena metafora za goste, jer prelijeće kilometre i kilometre, ponekad čak leti i preko oceana, ali se savršeno uklapa u okoliš skupljajući svoja krila. Novi hotel smo nazvali The Amauris, prema vrsti leptira koji pripada porodici leptira u koju spada i The Great Monarch - pojasnila je koncept novog imena Anja Bauer, kreativna direktorica Fabulara.

The Amauris se tako našao u društvu velikih svjetskih brandova kao što su Nokia, Bugatti, Kellogg‘s i Siemens. Osvajanjem ove nagrade Fabular se također svrstao među vodeće svjetske branding agencije Landor, Interbrand, Siegel+Gale i Pentagram.