Ako želite pouzdane i kvalificirane radnike za sljedeću turističku sezonu, u potragu morate krenuti odmah

Poslodavci kojima obim posla osjetno raste s dolaskom turističke sezone, u potragu za radnicima u pravilu kreću uoči početka sezone. Tome u prilog govori i podatak da su agencije za zapošljavanje u proljetnim mjesecima preplavljene upitima za stranom radnom snagom. Posljedice takve prakse mogli smo vidjeti i ove sezone te mnogobrojne natpise “zapošljavamo” na svakom koraku, i to pretežito diljem obale.

Razloga za to je više. Zapošljavanje strane radne snage još je uvijek novi teritorij za većinu domaćih poslodavaca pa ne čudi da veliki broj njih nije upoznat s trajanjem i složenosti procesa regrutacije. S druge strane, neki jednostavno ne planiranju na vrijeme, dok se mnogi još uvijek nadaju da će domaći radnici popuniti slobodna radna mjesta.

Mirko Latković, suosnivač i direktor agencije za zapošljavanje stranih radnika Globirò iz Splita, koju je osnovao sa svojom poslovnom partnericom Anitom Rosić, dao nam je odgovor na pitanje kada je pravo vrijeme za krenuti u potragu za stranim radnicima.

- Ako želite pronaći kvalificiranog stranog radnika, koji ima međunarodnog radnog iskustva i može zadovoljiti vaše potrebe, obvezno planirajte barem pola godine unaprijed. Pronaći stranog radnika neposredno prije početka sezone, da ne govorimo u sezoni, čista je lutrija, a i zakonitost takvog procesa može biti upitna. Riječ je o složenom procesu, a pravog radnika treba pronaći, pripremiti i dovesti. Pravne procedure u RH traju određeno vrijeme i ne mogu se ubrzati - kaže Latković.

Globirò je jedna od vodećih Agencija za zapošljavanje radne snage na području srednje Dalmacije, što potvrđuje portfelj aktivnih klijenata, poznatih domaćih i inozemnih poslodavaca kao što su Bluesun Hotels, Iskra brodogradilište, Maslina Resort, Alfaplan građenje, Pelagos net farma, Visoko potkrovlje, Jadran tuna, Radisson Blu Resort & Spa Split, PIK d.d. Rijeka te mnogi drugi. Isto tako, članovi su HUP-a i dio Zajednice agencija za zapošljavanje pri HGK te imaju uspostavljene partnerske odnose s agencijama za zapošljavanje u navedenim azijskim zemljama.

Primarno se bave regrutacijom radne snage iz Republike Filipini, Savezne Demokratske Republike Nepal i Republike Indonezije, a do sada su u Hrvatsku doveli više od 1500 stranih radnika te su se kroz bogato iskustvo upoznali sa svim specifičnostima ovog posla.

Na pitanje kako izgleda proces dovođenja strane radne snage, Mirko Latković nam je odgovorio da sve kreće od poslodavca iz Hrvatske koji ima potrebe za određenom radnom snagom. Prvo je nužno da poslodavac ispuni obrazac u kojem navodi dob i spol stranih radnika, zanimanje i specijalnost, opis radnog mjesta, razinu obrazovanja, potrebne stručne vještine, certifikate, jezike i razinu komunikacijskih vještina, mjesto rada, plaću, beneficije te broj stranih radnika koje želi zaposliti.

Prema informacijama iz ispunjenog upitnika, vrši se selekcija kandidata iz baza njihovih partnerskih agencija, koje u ovom trenutku raspolažu s preko 10.000 kandidata.

Deset tisuća slobodnih radnika za nekoliko radnih mjesta je jako velika brojka, treba doći do idealnog kandidata…

- Tu nam pomažu partnerske agencije u matičnoj zemlji radnika. Na primjer, ako tražimo pet radnika određenog profila, agencija u ovom slučaju sužava izbor na 15 kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete. Tada mi krećemo s video intervjuima koje izvodimo s poslodavcima. Nakon što poslodavac odabere kandidate kreće isključivo naš dio posla, a to je ishođenje sve potrebne papirologije, a ima je uistinu puno - objašnjava Latković.

Svaka dva mjeseca na relaciji Hrvatska - Azija

Ako poslodavac ima zahtjev za većim brojem stranih radnika, organizira se zajedničko putovanje u matičnu zemlju kandidata, gdje se na licu mjesta vrši regrutacija. U suradnji s matičnim agencijama za zapošljavanje organiziraju se trening centri u kojima poslodavci i zaposlenici Globiròa vrše intervjue. Tada kandidati pristupaju praktičnim provjerama vještina i sposobnosti. Pričamo o zanimanjima kao što su kuhari, barmeni, vozači, zavarivači, cjevari, cvjećari i drugi zanati.

- U prosjeku šest puta godišnje putujemo u Aziju s našim klijentima, gdje regrutiramo radnu snagu. To je svakako najbolji način, koji je u pravilu zanimljiv velikim poslodavcima s potrebom za većim brojem radnika - otkriva Latković.

Nakon što je poslodavac odabrao radnika, slijedi malo manje egzotičan dio - ishođenje potrebne papirologije, koja je nužna da bi radnik stigao na vrijeme na novo radno mjesto, poštujući sve zakone i procedure RH.

- Od predaje svih potrebnih zahtjeva i dokumenata do izdavanja dozvole za boravak i rad od strane Ministarstva unutarnjih poslova RH potrebno je u prosjeku od 8 do 12 tjedana. Najviše je zahtjeva u proljetnim mjesecima, zbog čega uvijek preporučujemo da se u regrutaciju radnika i predaju zahtjeva krene u jesenskim mjesecima, kako bi proces bio brži. Nakon što se odobre dozvole, krećemo u proces izrade vize koji traje također od 8 do 12 tjedana. Kad je sve finalizirano, na nama je organizirati dolazak kandidata u RH - govori nam Latković.

Prema riječima Mirka Latkovića, ono što razlikuje Globirò od većine agencija za zapošljavanje je njihova briga o stranim radnicima, koja se nastavlja i nakon početka radnog odnosa radnika.

Na raspolaganju stranim radnicima tijekom cijelog boravka u Hrvatskoj

Ljudi s jednog kraja svijeta na drugi dolaze u potrazi za poslom i svjetlijom budućnosti, što znači da je na agencijama poput Globiròa velika odgovornost. Kako bi prilagodba radnika na novu kulturu, jezik i društ vene norme bila što brža, Globirò aktivno djeluje kao podrška radnicima tijekom cijelog trajanja njihovog radnog odnosa.

- To je vidljivo već od trenutka kada strani radnik zakorači na naše tlo. Mi organiziramo doček radnika na aerodromu, upoznajemo ih s radnim mjestom i smještajem. Asistiramo u prijavi boravka, upoznajemo ih s procedurama zaštite na radu, te izradi bankovnog računa. Stranim radnicima u prilagodbi puno pomaže naš kolega Pukar Tamang, rođeni Nepalac, inače diplomirani ekonomist s Tribhuvan Universityja.

- Svi strani radnici koje dovodimo imaju direktan kontakt s nama tijekom cijelog svog boravka i radnog odnosa, a stojimo im uvijek na raspolaganju za pitanja kao što su pronalazak liječnika, ostvarivanje prava bolovanja i godišnjeg odmora te ostalih svakodnevnih situacija. Preko 90% stranih radnika koje smo regrutirali radi duže od godinu dana na istom radnom mjestu te vjerujemo da smo i mi dijelom zaslužni za te odlične brojke - zaključuje Latković.

Uspješna regrutacija kvalificiranih stranih radnika zahtjeva agenciju s kredibilitetom

Proces pronalaska novog radnika je složen, pogotovo kada se radi o stranim radnicima iz azijskih zemalja. Za većinu poslodavaca angažiranje strane radne snage je nepoznat teren, ali teren na koji će veliki broj njih sigurno istrčati u narednim godinama.

Kako bi taj proces bio što uspješniji, važno je planirati na vrijeme i pronaći pouzdanu agenciju za zapošljavanje stranih radnika.