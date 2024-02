Azijske burze u minusu unatoč rezanju kamatnih stopa u Kini

Na azijskim burzama u utorak su cijene dionica pale ispod najviših razina u zadnjih mjeseci i pol dana, budući da čak niti veće od očekivanja rezanje kamatnih stopa u Kini nije oraspoložilo investitore, koji su se nadali snažnijim poticajima za to gospodarstvo u deflaciji.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica bio je oko 6,00 sati u minusu 0,1 posto, povukavši se s najviše razine od siječnja koju je dotaknuo u ponedjeljak. Japanski Nikkei istodobno je bio u minusu 0,2 posto, a južnokorejski Kospi za 1,22 posto.

Kina je u utorak snizila ključnu kamatnu stopu na 5-godišnje zajmove za 25 baznih bodova, na 3,95 posto, što je iznad očekivanja ekonomista koji su očekivali njezino snižavanje za 15 baznih bodova. Međutim, snižavanje kamatne stope po prvi put u zadnjih osam mjeseci, i to po najvišoj stopi od njezina uvođenja 2019. godine, nije znatnije utjecalo na izvedbu kineskih dioničkih tržišta - indeks burze u Hong Kongu jutros je u minusu 0,11 posto, dok je indeks šangajske burze ojačao, no za svega 0,04 posto.

- To je značajnu smanjenje kamatne stope, koje pokazuje da su monetarni zakonodavci ozbiljni. No, ostaje za vidjeli je li to dovoljno da bi se održao zamah. Tržišta i dalje žele vidjeti fiskalne mjere kojima bi se posebiice poduprla potrošnja - kaže strateg pri OCBC-u Christopher Wong.

U ostatku globalnih tržišta investitori se usredotočeni na Fed i njegove buduće monetarne poteze, pogotovo u svjetlu nedavnih pokazatalja koji upućuju na jačanje inflacije, što ostavlja prostor američkoj središnjoj banci da kroz dulje razdoblje ostavi kamatne stope visokima.

- Tržišta su u siječnju očekivala da će ove godine kamatne stope u SAD-u biti snižavane u šest navrata, no sad u cijenu imovine uračunavaju njihovo snižavanje svega tri puta - navodi Bob Savage, strateg pri BNY Mellonu.

Na deviznim tržištima promjene tečajeva su su bile skromne, pri čemu je američka valuta poskupila 0,3 posto prema japanskoj i stoji 150,4 jena.

Istodobno, dolar je ojačao i blagih 0,11 posto prema euru, kojim se jutros trguje po 1,0768 dolara. U takvim uvjetima, dolarov indeks, koji mjeri izvedbu američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, ojačao je blagih 0,17 posto, na 104,38 bodova.