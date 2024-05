Istraživanje o spavanju otkriva da građani u Hrvatskoj teško pronalaze miran san: samo trećina njih spava dobro

U povodu predstavljanja novog i inovativnog proizvoda Dukat Laku noć mliječnog napitka koji pomaže lakše zaspati, Dukat je predstavio rezultate velikog istraživanja o kvaliteti spavanja hrvatskih građana

Čak 65 posto hrvatskih građana ima problema sa spavanjem i/ili usnivanjem. Njih 88 posto ocjenjuje kvalitetu sna osrednjom, lošom i izrazito lošom, a 84 posto kao prevladavajuće distresore spavanja navodi psihološke faktore, od kojih najčešće stres i brige.

Alarmantni su to podaci koji govore o ovom izraženom javno zdravstvenom problemu u zemlji, a proizašli su iz istraživanja o kvaliteti sna koje je za Dukat provela agencija Hendal u ožujku ove godine.

Problemi sa spavanjem najčešće se manifestiraju kao buđenje tijekom noći te nemogućnost ponovnog usnivanja ili kao često buđenje noću. Nadalje, znakovito je kako građani koji imaju problem sa spavanjemi/ili usnivanjem u krevet liježu često razmišljajući o poslovnim i privatnim problemima, a osjećaji koji prevladavaju tijekom odlaska na spavanje jesu stres, tjeskoba/anksioznost te strah od teškog usnivanja odnosno nesanice.

Uvažavajući razmjere problema sa spavanjem hrvatskih građana Dukat je predstavio novi i inovativni i prirodni funkcionalni proizvod – Dukat Laku noć, mliječni napitak koji pomaže lakše zaspati, a sadrži ekstrakt melise, lipe te esencijalnu aminokiselinu triptofan. ‘Pomaže lakše zaspati‘ ujedno je zdravstvena tvrdnja koju nosi ovaj proizvod, a odobrena je od strane Ministarstva zdravstva.

Bolje spavaju samci nego vjenčani, muškarci nego žene

Zanimljivi rezultati su dobiveni i u demografskim kategorijama pa je tako istraživanje pokazalo da u Hrvatskoj bolje spavaju muškarci nego žene, građani od 18 do 24 godine u odnosu na građane starije od 25 godina, samci u odnosu na vjenčane/razvedene, građani bez djece u odnosu na one s djecom, učenici/studenti u odnosu na radno aktivne građane te građani Slavonije u odnosu na građane Like te Korduna i Banije.

Rezultate istraživanja te važnost kvalitetnog sna za zdravlje i dobrobit komentirali su sudionici panel-rasprave pod nazivom ‘Dobar san kao preduvjet dobrog zdravlja. A što kad sna nema?‘, također u organizaciji Dukata. Na panel-raspravi sudjelovali su: dr.sc. Jelena Šarić Jurić, dr.med., specijalist neurolog, subspecijalist epileptologije, ESRS somnolog – stručnjak u medicini spavanja iz Klinike za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek, Maja Vučić, prof. psihologije, Lara Spalldi Barišić, dr.med., specijalist ginekologije i opstetricije iz Croatia Poliklinike te Sandra Krstev Barać, mag. nutricionizma.

– Ako problemi s usnivanjem i/ili spavanjem perzistiraju od jednog do tri mjeseca, tada govorimo o medicinskom problemu koji zahtjeva liječničku obradu. Nažalost, pacijenti liječničku pomoć vrlo često traže prekasno, kada su problemi sa spavanjem kronični te ih je samim time teže liječiti. Naime, tek manje od 5 posto pacijenata dolazi u ambulantu unutar nekoliko mjeseci od početaka tegoba sa spavanjem – istaknula je dr.sc. Jelena Šarić Jurić, dr.med., specijalist neurolog.

Psihologinja Maja Vučić ističe kako kognitivno bihevioralna terapija pokazuje izvrsne rezultate u liječenju problema sa spavanjem.

– Radi se o kombinaciji kognitivnih tehnika pomoću kojih mijenjamo način razmišljanja i bihevioralnih tehnika pomoću kojih utječemo na promjenu ponašanja u svakodnevnom životu pa tako i prilikom odlaska na spavanje. U kombinaciji s vježbama opuštanja i disanja, vođenim fantazijama koje nam omogućavaju da otplovimo u neki drugi opuštajući svijet, uz čitanje knjige ili slušanje umirujućih zvučnih frekvencija moguće je značajno pridonijeti smanjenju problema sa spavanjem – istaknula je Vučić.

Da životna dob utječe na kvalitetu sna potvrdilo je istraživanje prema kojem 36 posto građana navodi menopauzu, odnosno andropauzu kao razlog za probleme sa spavanjem. Ginekologinja Lara Spalldi Barišić iz Croatia Poliklinike ističe kako promjene u razini fluktuacije hormona dovode do raznih promjena koje pritom utječu i na spavanje. Jedna od najčešćih promjena kod žena u menopauzi su valunzi i noćno znojenje što posljedično stvara probleme sa spavanjem.

‘Hrana je lijek‘ izjava je koja se pripisuje antičkom grčkom liječniku Hipokratu koji je tvrdio da pravilna i uravnotežena prehrana može igrati ključnu ulogu u prevenciji i liječenju bolesti. Danas znamo da naša prehrana u značajnoj mjeri utječe i na kvalitetu spavanja. Štoviše, istraživanja pokazuju da osobe s lošim prehrambenim navikama i kroničnim probavnim tegobama spavaju kraće i manje efikasno, u usporedbi s onim koji paze na prehranu i zdravlje.

Sandra Krstev Barać, magistra nutricionizma, ističe kako za osobe koje imaju problem sa spavanjem pomoć može biti i pažljivo planiranje večernjeg obroka - da večera ne bude prekasno te da sadrži namirnice bogate aminokiselinom triptofan, iz koje nastaju serotonin i hormon spavanja melatonin. Mlijeko i mliječni proizvodi prirodan su i vrijedan izvor triptofana. Podjednako je važno da večera sadrži dovoljno kompleksnih ugljikohidrata iz primjerice kvinoje, amaranta, riže, integralnog kruha ili krekera i sl., budući da ugljikohidrati povećavaju dostupnost triptofana, ključnog za san.

Sinergija mlijeka, melise, lipe i triptofana za lakše usnivanje

– Veza između melise, lipe i aminokiseline triptofana leži u njihovim komplementarnim mehanizmima djelovanja u promicanju opuštanja i smanjenju stresa i anksioznosti. Dok melisa i lipa ostvaruju svoje učinke moduliranjem aktivnosti neurotransmitera i smanjenjem oksidativnog stresa, aminokiselina triptofan djeluje kao prekursor za sintezu serotonina – pojasnila je dr.sc. Jelena Šarić Jurić, dr.med., specijalist neurolog, te dodala da kombinacija mlijeka s melisom i lipom može pružiti sinergijski pristup promicanju opuštanja i poboljšanju kvalitete spavanja, a kombiniranje tih prirodnih lijekova može doprinijeti u promicanju općeg blagostanja i mentalnog zdravlja.