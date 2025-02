Pet praktičnih savjeta za poslodavce: Kako povećati dobrobit djece kroz podršku zaposlenim roditeljima

Znate li da je postizanje ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života veliki izazov za zaposlene majke i očeve u Hrvatskoj i da je Hrvatska među članicama EU gdje očevi u najmanjoj mjeri koriste roditeljski dopust? Iako sve više tvrtki u Hrvatskoj nudi fleksibilne radne uvjete i druge mjere za usklađivanje poslovnog i privatnog života, mnoge kompanije tek trebaju prepoznati puni potencijal prilagodbe obiteljskim potrebama svojih zaposlenika. No, upravo one tvrtke koje to čine pokazuju koliko jednostavne promjene mogu značiti za dobrobit roditelja i djece te produktivnost i motiviranost zaposlenika.

Projekt u kojem su sudjelovali studenti Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu otkriva kako neke kompanije u Hrvatskoj podržavaju svoje zaposlenike u usklađivanju poslovnog i obiteljskog života.

Kako bi pomogli poslodavcima da krenu u ovom smjeru, donosimo pet praktičnih savjeta temeljenih na primjerima praksi tvrtki iz ovog projekta. Ovi koraci ne zahtijevaju ogromne promjene, a mogu se implementirati odmah – jer zadovoljni roditelji znače sretniju djecu, produktivnije zaposlenike i zdraviju radnu kulturu.

1. Omogućite fleksibilne radne uvjete prilagođene obiteljskim potrebama zaposlenika

Poduzeća koja su bila uključena u ovaj projekt već nude određene fleksibilne oblike rada, poput kliznog radnog vremena ili mogućnosti rada od kuće, slobodnog dana za prvi dan škole ili vrtića te za odlazak trudnica na prenatalne preglede. No, neki poslodavci idu korak dalje: osiguravaju dodatno skraćeno radno vrijeme nakon roditeljskog dopusta za majke i očeve uz punu isplatu plaće. Ova praksa omogućava zaposlenicima da se postupno vrate na posao bez pritiska.

Primjer za inspiraciju: Neke su tvrtke uvele dodatno skraćeno radno vrijeme i omogućuju do 3 mjeseca postepenog povratka na puno radno vrijeme nakon povratka zaposlenika s rodiljnog/roditeljskog dopusta.

Savjet za implementaciju: Razmislite o uvođenju fleksibilnih radnih aranžmana i prilagodite ih prema specifičnim potrebama svojih zaposlenika, s naglaskom na roditeljske i obiteljske obveze.

2. Promičite rodnu ravnopravnost i uključivanje očeva

Iako hrvatsko zakonodavstvo očevima omogućava korištenje roditeljskog dopusta, podaci pokazuju da čak 96 % očeva u Hrvatskoj još uvijek ne koristi ovo pravo.

Pravo na očinski dopust koje je uvedeno 2022. godine koristio je znatno veći broj zaposlenika no kako bi se još u većoj mjeri potaknulo očeve na korištenje svojih prava važno je stvarati poticajno i podržavajuće okruženje u privatnom i poslovnom životu roditelja. Očevi koji koriste ove dopuste aktivnije su uključeni u brigu i odgoj djece, zbog čega su na dobitku djeca, očevi i majke. Ovaj projekt je pokazao da na ovom području postoji značajan prostor za napredak, a osiguranje ravnopravnih mogućnosti za očeve i majke stvara rodnu ravnopravnost na radnom mjestu i unutar obitelji.

Primjer za inspiraciju: Neke tvrtke aktivno rade na podizanju svijesti svojih zaposlenika o važnosti korištenja roditeljskog/očinskog dopusta, organizirajući interne kampanje koje motiviraju očeve na korištenje roditeljskih prava. Dok jedna tvrtka omogućava mjesec dana plaćenog dopusta za očeve, tijekom kojeg primaju punu plaću, kako bi provodili vrijeme sa svojim djetetom nakon što se njihove partnerice vrate na posao.

Savjet za implementaciju: Organizirajte edukacije ili radionice na temu očinske uloge u ranom razvoju djeteta, kakve u Hrvatskoj provodi UNICEF, te kroz interne komunikacijske kampanje potičite očeve na korištenje roditeljskog/očinskog dopusta.

3. Pružite podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i samohranim roditeljima

Roditelji djece s teškoćama u razvoju kao i samohrani roditelji suočavaju se s dodatnim izazovima, pa im je potrebna specifična podrška poslodavaca. Poduzeća im mogu ponuditi dodatnu fleksibilnost radnih uvjeta, dodatne dane godišnjeg odmora i financijsku pomoć.

Primjer za inspiraciju: Nekoliko hrvatskih poduzeća omogućuje financijsku pomoć i dodatne dane godišnjeg odmora za roditelje djece s teškoćama u razvoju i samohranim roditeljima.

Savjet za implementaciju: Razmotrite uvođenje posebnih mjera za roditelje djece s teškoćama u razvoju i samohrane roditelje – kroz dodatne slobodne dane ili različite financijske potpore koje mogu olakšati obiteljske obaveze.

4. Uvedite obiteljske beneficije i financijske potpore

Ovaj projekt je pokazao da velik broj tvrtki nudi financijsku pomoć za rođenje, posvajanje ili udomljenje djeteta, kao i božićne darove za djecu zaposlenika. Neke tvrtke otišle su korak dalje, nudeći čak sufinanciranje dječjih vrtića, novčanu pomoć za troškove liječenja djeteta, pokrivanje troškova zimovanja ili ljetovanja za djecu zaposlenika.

Primjer za inspiraciju: Tvrtke koje provode napredne prakse pokrivaju troškove vrtića, stipendija za djecu zaposlenika te organiziraju radionice za podršku roditeljstvu za zaposlenike u suradnji s UNICEF-om.

Savjet za implementaciju: Razmislite o obiteljskim pogodnostima koje možete uključiti u svoju praksu – poput sufinanciranja vrtića ili troškova za dječje edukativne aktivnosti, stipendija za djecu zaposlenika te radionica za podršku u roditeljstvu za zaposlenike – kako biste pružili dodatnu podršku zaposlenim roditeljima.

5. Redovito istražujte i procjenjujte potrebe zaposlenika

Zaposlenici imaju različite potrebe i životne okolnosti i zato je važno da poslodavci redovito osluškuju njihove potrebe i prema tome prilagođavaju svoje prakse, posebno u području fleksibilnih uvjeta rada.

Primjer za inspiraciju: Iako mnoga poduzeća provode ankete o zadovoljstvu zaposlenika i ravnoteži između poslovnog i privatnog života, naprednija praksa uključivala bi ispitivanje mišljenja djece zaposlenika o tome kako radne obaveze njihovih roditelja utječu na njih i što poslodavci mogu učiniti kako bi roditelji, kada nisu na radnom mjestu, mogli biti prisutniji u životima svoje djece.

Savjet za implementaciju: Redovito provodite istraživanja među zaposlenicima kako biste dobili povratne informacije o tome koje pogodnosti najviše cijene i na koji način ih možete unaprijediti. Surađujte s UNICEF-om u usvajanju i provođenju mjera za stvaranje radnog mjesta po mjeri djece i obitelji.

Usvojite neke od ovih koraka već sada i kroz konkretne mjere podrške zaposlenim roditeljima podržite dobrobit svojih zaposlenika i njihove djece. Time ćete ujedno napraviti dugoročnu investiciju u održivo poslovanje, privlačenje i zadržavanje kvalitetnih zaposlenika.