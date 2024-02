Budućnost na Danima komunikacija: Otkrivamo kako povezati umjetnu inteligenciju s ljudskom i gdje je nestao metaverse

Svijet oko nas nije jednostavan i danas više ne možemo reći da je išta crno-bijelo – a misija Dana komunikacija, festivala tržišnoga komuniciranja koji će se u rovinjskom hotelu Lone održati od 11. do 14. travnja 2024., upravo je otkriti mehanizme promjena i komunikacijskim stručnjacima pokazati smjerove kojima je moguće ići. U tome će pomoći niz profesionalaca svjetskoga glasa koji će svoja znanja podijeliti na velikoj festivalskoj pozornici – a impresivnom popisu ove će se godine pridružiti i stručnjakinja za inovacije koju hvale Forbes, BBC i Financial Times Shivvy Jervis te Micaela Mantegna, p rva svjetska odvjetnica za videoigre specijalizirana za regulativu, autorska prava i neistraženi digitalni svijet metaversea.

- Upravo ste vi najvrjedniji oblik inteligencije u ovoj digitalnoj areni. Budućnost je ljudska – jer naš um nije tehnologija koja može zastarjeti - poručuje digitalna liderica koju World Economic Forum i TED Talks ističu po nevjerojatnoj sposobnosti demistificiranja kompleksnih tema. Poznata po istraživanjima koja objedinjuju neuroznanost i najsofisticiranije digitalne tehnologije, brojnim organizacijama, uključujući i Microsoft, UN i Lenovo, Shivvy Jervis pokazuje kako se pripremiti na najveće promjene koje nas očekuju.

U misiji humaniziranja digitala, Jervis je stala na već čak 600 pozornica kako bi podijelila svoje nevjerojatne uvide proizašle iz istraživanja o emocionalno istreniranoj umjetnoj inteligenciji. U svom će predavanju The Future of Work is… Human!, ističući se u moru negativnih predikcija, objasniti sve o fascinantnoj poveznici ljudskog uma i umjetnog mozga – AI-ja te otkriti ključ savršene sinergije između ljudske i umjetne inteligencije. Nevjerojatni storytelling i sjajna energija koju ova šarmantna stručnjakinja donosi na pozornicu bit će samo šlag na torti ovogodišnjih Dana komunikacija.

Vizionarima nikada nije lako, no poput Jervis, svoj je put slijedila i Micaela Mantegna, suradnica Harvardova Berkman Klein Centra te članica vijeća Future of the Metaverse Svjetskoga ekonomskog foruma. No među svim postignućima najzanimljivija činjenica o Mantegni upravo je ta da je riječ o stručnjakinji koja je danas poznata po tome da je prva na svijetu okrunjena titulom abogamera – što je čini prvom odvjetnicom specijaliziranom za regulacije i autorska prava u neistraženom području digitalnog metaversea i videoigara, čime je utabala put svim današnjim istraživačima legalnih zavrzlama vezanih uz videoigre još od razdoblja kada streaming industrija nije bila ni približno nalik trenutnoj.

Od znanstvene fantastike do hypea, metaverse je prošao niz transformacija pred očima javnosti. Nakon obećavajućih projekcija, kritičari su ga odbacili kao tek prolazan trend, dok su mediji prerano proglasili njegov kraj, ostavljajući mnoge da vjeruju da je njegova sudbina zapečaćena. Međutim, ispod površine, fascinantna tehnologija tiho oblikuje sudbinu vrlih novih svjetova, o čemu će više otkriti Mantegna. Who Killed the Metaverse? A Murder Mystery Game naziv je njezina intrigantnog predavanja koje će održati na Danima komunikacija te sudionike povesti na zanimljivo i kontroverzno predavanje metaverseom od samih njegovih početaka, pritom pokazujući da nas budućnost čeka – i da još nije kasno da je oblikujemo.

Na glavnoj festivalskoj pozornici, na kojoj će se Jervis i Mantegni pridružiti i Dan Ariely, svjetski poznat bihevioralni ekonomist, psiholog i znanstvenik koji se bavi ljudskim ponašanjem; Eugene Cheong, kreativni buntovnik iz Azije s više od tisuću priznanja za svoj rad te niz drugih svjetskih stručnjaka; te Alex Partridge, osnivač UNILAD-a i LADbiblea koji je na svojim platformama dosegnuo milijardu ljudi, ovaj će tipično-netipični festival nastaviti osvajati srca svih željnih kritičkog razmišljanja, novih pristupa i inovativnih tehnologija. Poznati po postavljanju nekonvencionalnih pitanja i potrazi za nesvakidašnjim odgovorima, Dani komunikacija svake godine pružaju neponovljiva iskustva i okupljaju najdražu zajednicu tržišnih komunikacija.

