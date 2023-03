CEMEX-u dodijeljen još jedan certifikat Poslodavac Partner: Preko 10 godina ulaganja u HR

Ove je godine CEMEX-u uručen 13. certifikat Poslodavac Partner koji predstavlja krunu dugogodišnjeg ulaganja u radnu okolinu u kojoj se svi zaposlenici potiču na razvoj. CEMEX s godinama sve više jača ulogu HR-a što je u 2022. godini dokazao formalnim uključivanjem voditeljice odjela ljudskih resursa u Upravni odbor kompanije. Posebno je zanimljivo što se u CEMEX-u svi zaposlenici i voditelji izvan HR odjela kontinuirano educiraju o poželjnim praksama u upravljanju ljudskim resursima što dovodi do izvrsnog vođenja svih timova.

– Posebno pohvaljujemo ulaganje u razvoj zaposlenika i razvoj internih akademija, kao i nastojanja za optimizaciju HRIS-a (informacijskog sustava za upravljanje ljudskim potencijalima) i poslovnih procesa kroz uspješno upravljanje promjenama – izjavila je Martina Kessler, voditeljica certifikacijskog tima Poslodavac Partner.

Zaposlenici CEMEX-a u mogućnosti su pohađati internu bazu treninga - CEMEX Akademiju, unutar koje treninge mogu birati prema svojim potrebama uz potporu 42 interna trenera. Akademija uključuje treninge iz sljedećih područja: Health and Safety, Commercial, Culture and Values, i novo uvedena Academy of Sustainability. Uz to, za gotovo svakog zaposlenika osiguran je i individualno skrojen razvojni plan. Uz razne razvojne programe, CEMEX zaposlenicima nudi 29 različitih benefita.

Kako bi zadovoljio sve uvjete za postizanje certifikata Poslodavac Partner CEMEX je morao proći detaljnu evaluaciju upravljanja ljudskim resursima koja ocjenjuje iskustvo zaposlenika u sedam ključnih etapa i 40 tema. Ovakva evaluacija HR sustava jedina je koja istovremeno uzima u obzir dvije perspektive – perspektivu poslodavca i perspektivu zaposlenika.

Metodologija certifikata Poslodavac Partner osmišljena je 2005. godine i od tada se kontinuirano revidira. U prošlogodišnju reviziju je uključeno više od 50 vrhunskih HR stručnjaka, a standardi su definirani po uzoru na najbolje svjetske HR prakse.

Danas je Poslodavac Partner proveden u više od 200 organizacija iz preko 50 zemalja, a zanimljivo je da su neke organizacije uvrstile certifikat kao ključni pokazatelj uspješnosti HR odjela čime je on postao puno više od priznanja.