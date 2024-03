Coca-Cola HBC Hrvatska dobila četiri certifikata za izvrsno upravljanje ljudskim potencijalima

Zahvaljujući odličnim rezultatima ostvarenima u ovogodišnjoj analizi upravljanja ljudskim potencijalima koju provodi SELECTIO, najpoznatija HR konzalting grupacija u Hrvatskoj, Coca-Cola HBC Hrvatska ponosno je preuzela certifikat Poslodavac Partner za izvrsnost u upravljanju ljudskim potencijalima te čak tri Above and Beyond certifikata u sljedećim kategorijama: „Satisfaction“, „Innovation“ i „Future“.

Above and Beyond certifikat je prestižno priznanje, rezervirano za 10 posto najboljih organizacija s izvrsnim HR sustavima. Samo one organizacije koje zadovolje sve kriterije za Poslodavac Partner certifikat i pritom se dodatno istaknu visokim rezultatima mogu se prijaviti za Above and Beyond certifikat.

– Coca-Cola HBC Hrvatska godinama pokazuje vrhunske prakse u upravljanju ljudskim potencijalima, a ove godine su nastavili u istom tonu dosegnuvši Above and Beyond standarde u čak 3 kategorije. Razvijanjem kompetencija budućnosti, reskillingom i nadogradnjom vještina te vrlo visokim ulaganjem u obuku Coca-Cola HBC Hrvatska već sada priprema zaposlenike za buduće izazove i situaciju na tržištu. Poticanje inovacija kroz programe kao što su HoReCa POD i Digital guru tribe, koji su rijetki na hrvatskom tržištu, uspješno pokreće promjene i poboljšava poslovne procese. Rad u tvrtki koja inspirira promjene, inovativnost i inspirira kulturu visoke timske učinkovitosti, svakako je jedan od uzroka visokog zadovoljstva zaposlenika. To se dodatno može dokazati visokom stopom zadržavanja talenata i stopom napredovanja zaposlenika – istaknula je Lara Šubić Šuša, voditeljica projekta Poslodavac Partner iz tvrtke SELECTIO.

Progresivnim i podržavajućim radnim okruženjem do dugoročnog uspjeha

Coca-Cola HBC Hrvatska dosljedno uvodi brojna unapređenja i postiže sve više standarde kvalitete u upravljanju ljudskim potencijalima. Jedan od pokazatelja je i indeks zadovoljstva zaposlenika koji je ove godine vrlo visok u nekoliko područja: zadovoljstvo inicijativama za dobrobit zaposlenika, zadovoljstvo mogućnostima za razvoj, međuljudskim odnosima, održivošću te redovnim povratnim informacijama.

Zaposlenici Coca-Cole HBC Hrvatska imaju na raspolaganju dodatno vrijeme i resurse za uključivanje u inovacijske projekte, pa svatko godišnje provede čak 49 sati u obuci i razvoju. Dostupne su i inovativne platforme za učenje i razvoj, za stjecanje novoga iskustva i razmjenu informacija o međunarodnim programima i projektima Coca-Cole HBC te se stoga tvrtka s razlogom naziva središtem znanja. Osim sveobuhvatne strategije razvoja kompetencija, određeni su individualizirani programi kako bi se zaposlenici pripremili za buduće odgovornosti u skladu s kompetencijama potrebnim za budućnost.