Curry Bowl: Šrilankanski specijaliteti u pohodu na europsko tržište

Osim po modernom konceptu i egzotičnoj kuhinji, Curry Bowl jedinstven je po tome što kupcima franšize nudi punu potporu – od pribavljanja kapitala do pronalaska lokacije i radne snage

Prošlo je devet godina otkad je IT menadžer Brian Senaratne odlučio sidro spustiti u Lijepoj Našoj i s bratom Clementom zagrebačku publiku upoznati s okusima i mirisima rodne im Šri Lanke. Da ideja o otvaranju restorana baš na domaćem tržištu nije bila posve luda, svjedoči podatak da njihov Curry Bowl, smješten u srcu metropole, Tkalčićevoj ulici, ne samo da je postao prepoznatljiv brend autentične južnoazijske kuhinje već je proglašen i najboljim zagrebačkim restoranom prema Tripadvisoru (i tu titulu čvrsto drži posljednje tri godine). Usporedno s ‘bildanjem‘ toga modernog ugostiteljskog brenda koji vole turisti koliko i domaća publika braća Senaratne počela su širiti biznis i razvila franšizu. Osim što planiraju otvoriti nove restorane u metropoli, gradovima uz obalu poput Zadra, Splita i Pule, Curry Bowl žele vidjeti i u ostatku Europe, a njihova franšiza već ima prve kupce u Zagrebu, ali i poljskom Krakovu.

Potpuna potpora

Kako kaže osnivač Curry Bowla Brian Senaratne, dolaskom na tržište s autentičnom južnoazijskom kuhinjom unijeli su svježinu na domaću gastroscenu kojom dominiraju mediteranska i europska kuhinja, ali i brza jela poput ćevapa, pizza ili kebaba.

– Na obali restorani nude vrlo slične jelovnike kojima nastoje osvojiti turiste i tržišni udjel. S franšizom Curry Bowla automatski se diferencirate od konkurencije – rekao je Senaratne i dodao da je njihova franšiza jedinstvena ne samo zbog proizvoda (brzorastuće južnoazijske kuhinje) nego i potpore koju pružaju potencijalnim kupcima kako bi u što kraćem roku podignuli biznis te, dakako, što brže vratili ulaganje.

Naime, Senaratne i njegov tim franšizerima pomažu osigurati sredstva za ulaganje suradnjom s financijskim i leasing-kompanijama te institucijama poput HBOR-a i HAMAG-a, najbolju cijenu kod partnera poput Metroa, Rota, Wolta/Glova/Bolta, povezuju ih s arhitektima i građevinarima, radnom snagom – šrilankanskim kuharima, distributerima poput Coca-Cole i Jamnice, ali i pomažu s pronalaskom idealne lokacije za otvaranje restorana.

Brzi ROI

– Pronalazak idealne lokacije trenutačno je najveća zapreka, franšizerima čak i veća od pronalaska novca za ulaganje ili radne snage s obzirom na to da im pomažemo dovesti kvalificirane radnike sa Šri Lanke. Čim se nađe prava lokacija, možemo smatrati da smo dobili pola bitke – naglasio je Senaratne i dodao da potencijalni kupac franšize biznis može pokrenuti već s trideset do četrdeset tisuća eura, a ostatak se pribavlja od financijskih institucija; očekivani je povrat investicije pak od 25 do 30 mjeseci.

Taj jedinstveni, moderni restoranski brend koji autentičnu južnoazijsku kuhinju servira pod sloganom Good Food, Great Times u svoje je poslovanje uveo i niz digitalnih inovacija, poput digitalne kartice vjernosti (vjerni kupci skupljaju žigove za popuste i besplatne obroke), a digitaliziran je i cijeli sustav HACCP -a, koji olakšava vođenje cjelokupnog poslovanja.

Svi koji žele biti sami svoji šefovi, otvoriti restoran koji će biti broj 1 u njihovu gradu te na taj način postati dio te uspješne internacionalne gastropriče, svoj upit mogu poslati na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Sadržaj nastao u suradnji s Curry Bowlom.