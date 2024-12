Danijela Bistrički Morović i Matija Mandić (Telemach): Nije bitno jeste li muško ili žensko, nego koliko ste stručni i koliko dobro radite svoj posao

Nedavno se Upravi Telemacha Hrvatska pridružio novi član, pa je danas u njoj omjer muškaraca i žena 60 prema 40 posto u korist muških kolega. No to je i dalje daleko iznad prosjeka u većini korporacija, čak i na globalnoj razini. Osobito kad je riječ o poziciji CTO-a

Dvije članice Uprave Telemacha Hrvatska, Danijela Bistrički Morović, glavna direktorica za tehniku, i Matija Mandić, glavna direktorica za financije, drže da su znanje i liderske sposobnosti, a ne spol, važni za napredovanje. Iako se situacija u poslovnom svijetu mijenja na bolje kada je riječ o ženama na visokim pozicijama, smatraju da i dalje ima mnogo prostora za napredak.

Kakav je omjer muškaraca i žena u Upravi Telemacha? Kako je vaše imenovanje utjecalo na promjene u Upravi?

Matija: – U Telemachu pozicije, uključujući one najviše, ne gledamo kroz prizmu spola. Nije bitno jeste li muško ili žensko, nego koliko ste stručni i koliko dobro radite svoj posao. Našim imenovanjem u Upravu omjer je bio 50 prema 50, no nedavno nam se pridružio novi član, pa je danas taj postotak 60 prema 40 u korist muških kolega. No to je i dalje daleko iznad prosjeka u većini korporacija, usudila bih se reći, čak i na globalnoj razini. Osobito kada je riječ o poziciji CTO -a, koja je specifična i tradicionalno smatrana pretežito ‘muškom‘, a koju u Telemachu uspješno obnaša Danijela.

Danijela: – Slažem se s Matijom, rodnu ravnopravnost potičemo na svim razinama, počevši od transparentnog procesa zapošljavanja. Rekla bih da su stručnost, želja za kontinuiranim usavršavanjem te spremnost na iznimno dinamično okružje i dijeljenje znanja presudni, a ne kojega ste spola. Ni jedna od nas nije imenovana članicom Uprave jer smo žene, nego isključivo zato što smo imale kvalifikacije potrebne za liderstvo na visokoj razini. Našim dolaskom nije se ništa drastično promijenilo u Upravi samo zato što smo žene, ali svakako smo unijele novu, svježu energiju i pridonijele većoj raznolikosti i uključivosti.

Iako postoji inicijativa da se poveća broj žena u upravama kompanija, istraživanja pokazuju da se njihov broj smanjuje na globalnoj razini. Što treba napraviti da bi se to promijenilo?

Danijela: – Žene su često slabije umrežene u poslovnom svijetu, kritičnije gledaju na svoja ostvarenja, manje ističu svoje vrline i postignuća, zbog čega su i manje sklone samopromidžbi. To ima važnu ulogu i jedan je od uzroka zbog kojih ne napreduju jednako često ili brzo kao muškarci. Živimo u svijetu u kojem je percepcija koju drugi imaju o nama itekako bitna. Poslovni svijet nije posve skrojen po mjeri žena, ali situacija se mijenja, no i dalje ima mnogo prostora za napredak. Važno je raditi na osnaživanju žena koje se, uz poticanje okoline, neće zadovoljiti trenutačnim statusom bez obzira na stereotipe i zapreke. Nadam se da Matija i ja u tom smislu svojim primjerom ženama pružamo potporu i motivaciju.

Kako u Telemachu potičete okružje u kojem zaposlenici bez obzira na poziciju i spol imaju priliku svojim idejama doprinijeti uspjehu kompanije?

Matija: – Rekla bih da Telemach nije tipična korporacija u kojoj su strogo zadana pravila i linije komunikacije. Trudimo se što više poticati izravnu komunikaciju na svim razinama. Naša vrata uvijek su otvorena i uvijek ćemo rado saslušati ideje za poboljšanje i unapređenje, bilo da se tiču aktivnosti koje se odnose na zaposlenike bilo usluga za naše korisnike. Također provodimo niz inicijativa koje su usmjerene na zaposlenike, od edukacija i radionica do anketa o njihovu zadovoljstvu, u kojima imaju priliku iznijeti svoje mišljenje i ideje za dodatno poboljšanje. Danas više nego ikada ulažemo u komunikaciju sa zaposlenicima, koristimo se raznim alatima interne komunikacije te intenzivno radimo na tome da se informacije koje se tiču zaposlenika prenose pravodobno i na odgovarajući način. Svjesni smo da smo u tome katkad uspješniji, a katkad manje uspješni, te da, kao i u svemu, postoji prostor za poboljšanje.

Telemach je godinama izazivač na domaćem telekomunikacijskom tržištu, na koje je uveo novu dinamiku. Koju dodatnu vrijednost nudite korisnicima?

Danijela: – U Telemachu vjerujemo da u današnjim vremenima korisnici ne bi trebali birati između kvalitete i cijene te da napredne tehnologije moraju biti dostupne svima po pristupačnim cijenama. Telemach je u vrlo kratkom vremenu izrastao iz pružatelja isključivo mobilnih usluga u nacionalnoga konvergentnog igrača koji danas korisnicima nudi široku paletu usluga i najbolju vrijednost za novac. Našu 10 Giga optičku mrežu omogućili smo u samo tri godine za više od 220 tisuća kućanstava diljem Hrvatske. Kontinuirano ulažemo i u 5G mrežu te smo znatno poboljšali pokrivenost, kvalitetu i brzinu usluge, pa danas širokopojasni pristup internetu pružamo i putem 5G tehnologije, to jest 5G pokućnog interneta. Tako više od 800 tisuća kućanstava, odnosno više od 50 posto kućanstava diljem Hrvatske, ima priliku uživati u prednostima koje donosi brz i pouzdan internet, uz vrhunsko korisničko iskustvo.

U proteklih nekoliko godina snažno ste bili fokusirani na ulaganja u gradnju mrežne infrastrukture. Kako će sve veća neizvjesnost i nestabilnost, kako na domaćem tako i na globalnom tržištu, utjecati na vaše planove i investicije?

Matija: – Kontinuirano pratimo situaciju na tržištu i nastojimo žurno reagirati i prilagoditi svoje poslovanje novonastalim okolnostima, bilo da je riječ o novim tehnologijama, trendovima u telekomunikacijskoj industriji ili uvjetima na tržištu rada. To od nas zahtijeva da budemo agilni i prilagodljivi te da zadržimo fleksibilnost i u svakodnevnom poslovanju i u kratkoročnom i dugoročnom planiranju. Neovisno o ekonomskom okružju, u razdoblju pred nama nastavljamo planirane investicije, pri čemu svakako vodimo računa o tome da nam prioritet budu ulaganja koja će donijeti najveću vrijednost našim korisnicima i kompaniji – unapređenjem naše mrežne infrastrukture, ponude usluga i paketa te sveobuhvatnoga korisničkog iskustva.

Godinama ste na vrlo zahtjevnim i odgovornim pozicijama, često izloženima velikom stresu. Kako održavate ravnotežu između poslovnih obveza i privatnog života?

Matija: – Stres je relativan pojam i stvar individualnog pristupa. Svatko od nas ​doživljava ga i procesira na drukčiji način; nešto što je nekomu stresno, ne mora biti i meni. Karijerni put počela sam kao konzultantica, što me u vrlo ranoj dobi naučilo nositi se s raznim radnim situacijama i pritiscima, zato danas na stres gledam kao na nešto neizbježno i kao dio svakodnevnog života. Ključno je postaviti osobne granice, odmaknuti se od posla i osigurati prostor za kvalitetan odmor, i to svakodnevno. To nije uvijek jednostavno, ali postaje lakše s godinama rada i iskustva. Važno mi je provesti kvalitetno vrijeme s obitelji, posebno za vikend; tako otpuštam tjedan iza sebe i punim baterije za početak novoga.

Danijela: – Tko je ikada ovo pitanje postavio muškarcu... (Smijeh.) Slažem se s Matijom. Tijekom godina rada, učenja i postupnog napredovanja na više i zahtjevnije pozicije gradi se i sve veća tolerancija na stres. Iskustvo na vlastitoj koži najbolji je učitelj, pa tako i kad je riječ o nošenju s izazovima. Mogu reći da ćete se, ako ste spremni za poziciju koju obnašate, lakše nositi i s razinom stresom koju taj posao podrazumijeva. Danas smatram da je ravnoteža u svemu ključ uspjeha, a ona se postiže jasnim postavljanjem ciljeva, ali i prioriteta. Slično kao Matiji, odmak i odmor od posla pronalazim u kvalitetno provedenom vremenu i druženju s obitelji i prijateljima te pokojem hobiju, za koji se uz dobru organizaciju uvijek pronađe vremena.

Sadržaj nastao u suradnji s tvrtkom Telemach Hrvatska.