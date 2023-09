Diana Mudrinić, Trokut Šibenik: Prilika mladima za stjecanje IT stručnosti izvan obrazovnog sustava

Trokut Šibenik pokreće novu, 4.0 Trokut NEET Akademiju, koja ove godine ima čak dva programa, a namijenjena je mladim nezaposlenim osobama. Tijekom šest intenzivnih mjeseci polaznici će se specijalizirati za razvoj podatkovnih ekosustava ili programiranje

Osnovan 2020., Inkubator za nove tehnologije Trokut Šibenik vrlo brzo prepoznat je kao mjesto za co-working i uredski prostor, edukaciju i prekvalifikaciju, mjesto za poduzetništvo i jačanje poduzetničke i IT zajednice ne samo u Šibeniku nego i izvan njega. Njegovi su stanari ​slobodnjaci (engl. freelanceri), digitalni nomadi, developeri, startupovi i ostali poduzetnici u svim fazama razvoja. Zašto Trokut? Jednostavno, nalazi se na tri šibenske lokacije. O radu Trokuta i novim programima razgovaramo s Dianom Mudrinić, direktoricom Inkubatora Trokuta Šibenik.

Ove godine u programu je obrazovanje u podatkovnoj znanosti i full-stack developmentu. Što nudi svaki od tih programa?

– Trokut Šibenik pokreće novu, 4.0 Trokut NEET Akademiju, koja ove godine ima čak dva programa, a namijenjena je mladim nezaposlenim osobama koje nisu u obrazovnom sustavu. NEET Akademija jedinstvena je prilika za sve mlade i aktivne pojedince koji žele okrenuti novu stranicu u karijeri i ući u svijet dinamičnog IT sektora. Tijekom šest intenzivnih mjeseci polaznici će se specijalizirati za razvoj podatkovnih ekosustava, a osim teorije velik je fokus stavljen na praktični dio koji uključuje praksu kod naših partnera. Za vrijeme prakse polaznici moraju izraditi projekt koji se zatim ocjenjuje i povećava priliku za zapošljavanje. Program Data Science osmišljen je kako bi polaznike upoznao s najvažnijim znanjima potrebnim za rad s podacima u ulozi podatkovnog znanstvenika (data scientist). S druge strane, program Full Stack Developer nudi znanje programiranja. Developer ili programer je osoba koja se bavi svim aspektima web-razvoja: front-endom, back-endom, konfiguriranjem servera i primjenom koda na njemu.

Kada programi počinju i koliko traju te komu su namijenjeni?

– Prijave za jesenske cikluse već su otvorene, a više informacija o uvjetima prijave i početku novih Trokutovih programa NEET Akademije mogu se pronaći na njegovim mrežnim stranicama www.trokut.eu i društvenim mrežama ili se može nazvati na broj 022/500-200. Krajnji je datum prijave za Data Science 25. rujna, a za program Full Stack Developer 25. listopada. Trokut NEET Akademija prije svega je program prekvalifikacije nezaposlenih mladih, ali, naravno, mogu se prijaviti i zaposleni, s time da se njima program naplaćuje.

Partner​ NEET Akademije ugledna je britanska tvrtka u području podatkovne znanosti Intuita Consulting. Kakva je suradnja?

–​ Data Science pokriva zaista specifično područje te smo tražili već iskusnu tvrtku na tržištu koja ujedno može održavati predavanja. S Intuita Consultingom već sada drugu godinu odlično surađujemo, on nam je partner i potpora u osmišljavanju i provedbi programa. Velika je prednost Akademije u tome što program predavanja osmišljava tvrtka, i to prema svojim potrebama, odnosno potrebama tržišta. Kao Trokutova vrlo bitna odrednica i funkcija nameće se stvaranje i promicanje zdrave i čvrste poduzetničke klime s naglaskom na ICT industriju kao industriju budućnosti.

Kako ćete osigurati potporu pri zapošljavanju polaznika nakon Akademije?

–​ Nastojimo bez posrednika spojiti nezaposlene izravno s tvrtkama koje na tržištu traže stručnost iz područja za koje održavamo Akademiju. To se pokazalo dobitnom kombinacijom s obzirom na to da se više od osamdeset posto polaznika zaposlilo nakon završetka Akademije; preostalih dvadeset posto nije pronašlo posao iz raznih razloga, prije svega privatnih. Polaznici se već tijekom Akademije povezuju s partnerima tvrtkama u praktičnom dijelu nastave pa velik dio njih već pri završetku dobije ugovore. Taj nas dio najviše veseli. S ostalima smo i nakon završetka Akademije u stalnom kontaktu kako bismo ih povezali s tvrtkama na tržištu. U Trokutu smo početkom lipnja organizirali sajam poslova pod radnim nazivom Trokut Future Talks: NEET Edition na kojem su kandidati mogli predstaviti svoje radove potencijalnim poslodavcima. Također, naši su stanari, vodeći ljudi startupa Playhera, tehnološkoga razvojnog centra na području računalnih igara, upravo zahvaljujući networkingu i IT zajednici u Trokutu oformili svoj tim u kojem su danas upravo nekadašnji polaznici NEET Akademije.

Kako se u Šibeniku razvija IT scena? Kako Trokut i Neet Akademija pridonose tom razvoju?

– Svaki element Trokuta, od Ureda za digitalne nomade, NEET Akademije do konferencije​ Think Future – sve su to koraci prema tome da osiguramo prepoznatljivost Trokuta i Šibenika. Tako smo privukli Šibenčane iz Zagreba da se vrate živjeti i raditi u Šibeniku, privukli smo strane tvrtke koje su otvorile podružnice upravo u Trokutu te razvijaju svoje poslovanje i zapošljavaju lokalne talente. Zasad je na vidiku jedna velika strana investicija upravo u tvrtku koja se ‘rodila‘ u Trokutu. Grad Šibenik prepoznao je našu viziju pa smo prošle godine od Grada dobili na upravljanje dva dodatna poduzetnička kompleksa.