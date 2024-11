Erste banka građanima omogućila digitalni upis vrijednosnica u IPO postupcima

Erste banka je fizičkim osobama, korisnicima svoje digitalne platforme George, omogućila digitalni upis vrijednosnih papira u postupcima inicijalne javne ponude (IPO), a kako u srijedu ističu iz te banke, riječ je o prvom u potpunosti digitaliziranom postupku takve vrste na hrvatskom tržištu. Njime se omogućuje korisnicima da izvrše upis vrijednosnih papira u IPO postupcima bez dolaska u poslovnicu te neovisno o vremenu kada žele izvršiti upis unutar razdoblja upisa. Time su, kažu u Erste banci, zaokružili proces izdavanja vrijednosnih papira od usluga aranžiranja do omogućavanja upisa bez obzira na vrstu vrijednosnog papira i vrijednost izdanja. Ulagatelji koji žele sudjelovati u kupnji dionica Studenac Group, koja je započela jutros od 8,00 sati, osim u nekim poslovnicama Erste banke, moći će tako upisati dionice i digitalno, preko on-line bankarstva George.

Naime, Erste banka, kao jedan od zajedničkih globalnih koordinatora izdanja, sve do 27. studenog 2024. u 14,59 sati omogućuje malim ulagateljima (fizičkim i pravnim osobama), kao i institucionalnim ulagateljima iz Hrvatske i Poljske, upis dionica Studenac Group. Podsjetimo, Studenac Group objavio je u utorak prospekt i najavio početak inicijalne javne ponude svojih dionica (IPO), usmjerene malim i institucionalnim ulagateljima, kojom planira prikupiti sredstva za daljnji rast poslovanja, akvizicije i širenje mreže trgovina. IPO uključuje do 24.066.667 novih dionica i do 31.103.927 postojećih dionica, što je ukupno do 55.170.594 dionica i predstavlja do 35 posto temeljnog kapitala društva nakon IPO-a. Raspon cijena dionica ponuđenih institucionalnim ulagateljima postavljen je između 3,14 i 3,32 eura po dionici, a za kupnju malih ulagatelja po maksimalnoj cijeni od 3,32 eura po dionici. Pritom banka neće naplaćivati skrbničku naknadu za prvu godinu pohrane dionica, odnosno do 1.prosinca 2025. godine, ističu iz Erse banke.

- Vjerujem da će ovaj vid digitalizacije upisa vrijednosnih papira na našoj digitalnoj platformi George olakšati ulagateljima upis vrijednosnih papira u IPO postupcima te im pojednostaviti cijeli proces. Također, olakšavanjem cijelog procesa i posljedično povećanjem interesa potencijalnih ulagatelja za ulaganja u postupcima IPO-a, dajemo i dodatan doprinos razvoju domaćeg tržišta kapitala u skladu sa strateškim okvirom, koji obuhvaća uključivanje malih ulagatelja u procese primarnih izdanja vrijednosnih papira - rekao je Branimir Britvić, direktor Sektora financijskih tržišta u Erste banci.