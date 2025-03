Više od 17 tisuća građana sudjelovalo u upisu novih trezorskih zapisa

Hrvatski građani imali su mogućnost uložiti u državne vrijednosnice uz ročnost od 91 dan, odnosno dospijeće u lipnju ove godine

Premijer Andrej Plenković izvijestio je u uvodu današnje sjednice Vlade da je više od 17.000 građana upisalo nove trezorske zapise, a da je ostvareni nominalni iznos emisije premašio očekivanih 600 milijuna eura, odnosno dosegnuo je 855,5 milijuna eura. Hrvatski građani imali su mogućnost uložiti u državne vrijednosnice uz ročnost od 91 dan, odnosno dospijeće u lipnju ove godine, godišnju stopu 2,6 posto, a ciljani nominalni iznos bio je 600 milijuna eura, naveo je Plenković.

- Ostvareni nominalni iznos premašio je očekivanja i došao je na 855,5 milijuna eura, a riječ je o 17.000 građana koji su iskoristili to pravo. To znači da su naši sugrađani i dalje, investirajući u državne vrijednostne papire, pokazali poruku povjerenja u smjer politike i smjer naših aktivnosti i mislim da je to itekako dobro i korisno da su svoju štednju građani spremni prenijeti iz banaka u ulaganje u državne vrijednostnice - izjavio je Plenković.

Podsjetimo, novi krug upisa trezorskih zapisa za građane započeo je od ponedjeljka, 10. ožujka i trajao je do 17. ožujka, ciljani nominalni iznos bio je 600 milijuna eura, godišnji prinos je 2,6 posto, a ulagalo se u trezorce ročnosti od 91 dana. Datum izdanja trezorskih zapisa je 20. ožujka 2025., datum dospijeća 19. lipnja ove godine, a minimalni iznos upisa po ulagatelju bio je 1.000 eura.

Trezorci se kupuju uz popust, pa minimalni iznos ulaganja za jedan trezorski zapis iznosi 993,56 eura. Tako će građani po dospijeću dobiti tisuću eura za jedan zapis, što znači da će na jednom trezorskom zapisu dospijeća za tri mjeseca zaraditi 6,44 eura.Ukupno su građani uplatili 750,4 milijuna eura vrijednih trezoraca, a institucionalni investitori 100,16 milijuna eura.

U dvije godine, ovo je 11. izdanje vrijednosnih papira države koje mogu kupiti građani, od toga 8. trezorskih zapisa. U dosadašnjim plasmanima državnih vrijednosnica u kojima je omogućeno izravno sudjelovanje građana, realizirano je više od 251.000 pojedinačnih ponuda građana u ukupnom iznosu od 7,4 milijardi eura. Na taj način je kroz dosadašnja izdanja vrijednosnih papira mobilizirano više od 3,4 milijarde eura štednje, odnosno sredstava koja su građani držali pasivno na svojim računima.