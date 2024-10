Filip Galeković (PPS Galeković): Naši peleti i briketi energetski su isplativi i ekološki prihvatljivi

Ulaganjem u nove tehnologije i pogonom opremljenim prema najmodernijim standardima procesi PPS-a Galeković usmjerili su se prema održivom poslovanju i proizvodnji potpuno prirodnog proizvoda

Proizvodnjom prirodnih peleta i briketa od hrasta tvrtka PPS Galeković zaokružila je ciklus kružnog poslovanja. Prema riječima Filipa Galekovića, direktora tvrtke PPS Galeković, ulaganjem u nove tehnologije usmjerili su se prema održivom poslovanju i proizvodnji potpuno prirodnog proizvoda.

Osim parketa i podova, tvrtka PPS Galeković proizvodi i proizvode za ekogrijanje. O čemu je riječ?

– U svojoj se dugogodišnjoj povijesti tvrtka Galeković brinula o očuvanju prirode i prirodnih resursa. Kružnim poslovanjem zatvorili smo proizvodni niz peletima i briketima Gala, rješenjima za ekogrijanje koja objedinjuju visoku učinkovitost, financijsku dostupnost te praktičnost za svakodnevnu upotrebu. Drveni peleti i briketi najbolji su primjer odgovorne i ekološke proizvodnje. Potpuno su prirodni, zdravi i sigurni te ne onečišćuju okoliš.

Od koje vrste drveta proizvodite pelete i brikete?

– Vrhunski drveni peleti i briketi Galeković proizvode se od hrasta, koji osigurava njihovu visoku kaloričnu vrijednost – energetski su isplativi i ekološki prihvatljivi. Obradom drva nastaju sitne čestice koje se mogu strojno prešati bez uporabe vezivnog sredstva kako bi nastali drvni peleti i briketi najviše kvalitete.

Kolika je energetska učinkovitost peleta i briketa?

– Naša proizvodnja usmjerena je prema potpuno prirodnom peletu visoke energetske učinkovitosti. Ulaganjem u nove tehnologije i pogonom opremljenim prema najmodernijim standardima procesi PPS-a Galeković usmjerili su se prema održivom poslovanju i proizvodnji potpuno prirodnog proizvoda. Jedna od glavnih prednosti grijanja na pelete je to što se za njihovu izradu iskorištava sva drvna sirovina, odnosno piljevina iz drvne industrije. Prikupljena piljevina i sječka zajednički idu u mlinove za usitnjavanje i zatim ta sirovina ide u sušaru. Toplina za sušenje dobiva se iz kotlovnice, koja za sagorijevanje upotrebljava biomasu koja nije adekvatna za proizvodnju peleta ili ostalih proizvoda te se od viška topline proizvodi i zelena električna energija. Kada peleti dosegnu osam do 10 posto vlažnosti, ponovno se usitnjavaju. Nakon dodatne provjere, peleti se stavljaju u peletnu prešu, iz koje izlaze vrući peleti koji se zatim hlade i pakiraju. Peleti Gala imaju veliku energetsku vrijednost, vlažnost manju od 10 posto, a udio pepela manji od 0,7 posto. To znači da će se taj energent sporije trošiti, ali i da će proizvoditi znatno manje pepela.

Koje certifikate tvrtka posjeduje i što oni znače za poslovanje?

– Cijeli proces proizvodnje peleta Gala automatiziran je i kontroliran, a smjese i pelete stalno testiraju vanjski akreditatori. Posvećenost održivoj proizvodnji PPS-a Galeković dokazuje i certifikat FSC, a energetsku vrijednost potvrđuje oznaka ENplus-A1. Peleti razreda ENplus-A1 izrađeni su od čistog debla, bez dijelova poput kruna drveća, grana ili korijena, što im osigurava iznimnu čistoću i najvišu kvalitetu. FSC, certifikat odgovornoga gospodarenja šumama, koji je u svijetu prepoznat kao međunarodni standard, upućuje na visoku ekološku svijest prilikom gospodarenja drvnim proizvodima, uključujući procese usmjerene na dugoročnu zaštitu prirode. Navedeni certifikat izniman je dokaz vjerodostojnosti PPS-a Galeković kao tvrtke u cjelini. Kao potvrdu kvalitete naših proizvoda dobili smo znak ‘Hrvatska kvaliteta‘, AAA kreditnu izvrsnost te razne nagrade i poslovna priznanja.

Kakva je pozicija vaše tvrtke na hrvatskom i inozemnom tržištu?

– Povijest tvrtke PPS Galeković započinje 1956., u skromnoj radionici specijaliziranoj za proizvodnju namještaja, stolarije i radiokućišta. Danas je PPS Galeković vodeći proizvođač masivnih podnih obloga i parketa u Hrvatskoj. S godišnjom proizvodnjom koja prelazi 750.000 četvornih metara podnih obloga i drva, svake godine obrađujemo više od 40.000 metara kubičnih drva. Izvoz čini više od 65 posto ukupno proizvoda, pozicionirajući tvrtku na tržištima diljem svijeta. U tvrtki radi više od 250 zaposlenika, koji ukupno posjeduju više od 52 godine iskustva i zajedničkog znanja u radu s premium hrvatskim hrastom, bukvom i jasenom. U svakom koraku proizvodnog procesa tvrtka PPS Galeković prioritizira očuvanje okoliša poštujući ekološke standarde, zbog čega smo prepoznati i cijenjeni u zajednici.

