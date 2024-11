Hrvatima su najbitnije besplatna dostava i niske cijene proizvoda

Objavljeni rezultati istraživanja o navikama hrvatskih internetskih kupaca

Međunarodna poštanska korporacija (IPC) nedavno je objavila rezultate istraživanja o navikama i ponašanjima hrvatskih internetskih kupaca. Istraživanje je provedeno u lipnju 2024. na uzorku od 1043 online kupca u RH, a ciljana skupina u istraživanju bili su potrošači koji su u e-trgovinama u Hrvatskoj kupovali najmanje jednom u zadnja tri mjeseca te su podjednako zastupljene osobe obaju spolova.

U Hrvatskoj kupci biraju određenu dostavnu tvrtku zbog pouzdanosti (54 posto), potom brzine (40 posto), povjerenja u tu tvrtku (37 posto), dobrog sustava praćenja paketa i ljubaznog, susretljivog osoblja (po 36 posto), prikladne lokacije (15 posto), dobre vrijednosti za novac (10 posto), dok je održivost svrstana gotovo na zadnje mjesto među ovim razlozima sa samo 6 posto.

Najčešći odgovor na pitanje zbog čega najčešće kupuju upravo u određenoj trgovini su niske cijene (43 posto), zatim velik izbor proizvoda (40 posto), prodaja kvalitetnih proizvoda (35 posto), pouzdana dostava (33 posto), lako nalaženje proizvoda i brza dostava (po 32 posto), niski troškovi dostave (26 posto), dobra politika povrata (18 posto), izbor lokacija za isporuku (17 posto), dobre politike održivosti od e-trgovca (6 posto) i izbor brzine dostave (5 posto).

U Hrvatskoj je 53 posto anketiranih kupaca izjavilo kako će ove godine kupovati u e-trgovinama podjednako kao i 2023.; 18 posto će ih kupovati do 25 posto više nego lani, 6 posto od 25 do 50 posto više nego 2023., dok će ih 6 posto kupovati do 25 posto manje te po 5 posto manje od 25 do 50 posto ili više od 50 posto manje nego prethodne godine. Kontinuirani rast e-trgovine potvrđuju i brojke. Hrvatska pošta prošle je godine dostavila 15 milijuna paketa, a projekcije za ovu godinu pokazuju da će ta brojka biti veća za dodatnih milijun paketa.

Na pitanje zbog čega će ove godine kupovati manje nego prijašnje, 75 posto ih ističe općenit rast cijena, 9 posto rast troškova povrata, 7 posto će ih kupovati više u fizičkim prodavaonicama, a 6 posto zbog dužih dostavnih rokova.

Imati besplatnu dostavu iznad određenog iznosa kupnje 63 posto kupaca svrstava u vrlo važan element dostavnog procesa, 48 posto ispitanika vrlo važnim drži mogućnost izbora mjesta isporuke, 47 posto njih obavijest da je paket iznesen na dostavu, 39 posto zajamčeno vrijeme dostave, 34 posto praćenje u stvarnom vremenu, 31 posto obavijest o tome koja će tvrtka dostaviti paket, 30 posto mogućnost izbora vremena i datuma dostave te 26 posto mogućnost odabira dostave tvrtke prilikom plaćanja na blagajni.

U Hrvatskoj su društvene mreže, prema provedenom istraživanju, najvažniji kanal za prikupljanje informacija o proizvodima zato što je 44 posto ispitanika izjavilo da su neki proizvod kupili nakon što su o njemu vidjeli oglas na društvenim mrežama. Ujedno je 38 posto navelo da su pratili oglas na društvenim mrežama za neki proizvod, a 33 posto ostavilo je recenziju o proizvodu nakon kupovanja. Također, 24 posto anketiranih preporučilo je drugima proizvod oglašen na društvenim mrežama.

Istraživanje je sadržavalo i nekoliko tvrdnji kojima se željelo ispitati kako kupci gledaju na održivost. Tako se, primjerice, 36 posto izrazito slaže s time da bi e-trgovac trebao, a ne kupac, plaćati za održivu dostavu; 24 posto misli da je održiva dostava nejasan pojam i da zbog toga za nju neće plaćati, 22 posto bi radije primilo paket nekoliko dana kasnije ako je to povoljnije za okoliš, dok se 17 posto izrazito slaže s time da bi preferiralo ugljično neutralnu dostavu paketa. Također, 11 posto ispitanika izrazito se slaže s time da su zabrinuti zbog utjecaja koji ima istodnevna dostava na okoliš, no samo je 5 posto ispitanika izrazito spremno dodatno plaćati za održivu dostavu, a 30 posto njih ne bi za nju nikad dodatno platili.