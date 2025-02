Hrvatska je po prvi put domaćin značajne međunarodne konferencije o geotermalnoj energiji GIFC 2025

Geotermalna energija važan je faktor energetskog miksa, Hrvatska ima potencijal jedinstven u Europi i mora to iskoristiti na vrijeme

Početkom ožujka u Zagrebu se po prvi put održava Geothermal Investment Forum Croatia 2025 (GIFC2025), prva međunarodna konferencija u potpunosti posvećena geotermalnoj energiji u Hrvatskoj. Konferencija će se održati 3. i 4. ožujka 2025. godine u hotelu Sheraton Zagreb, a okupit će vodeće stručnjake, predstavnike vlasti, industrije, financijskih institucija i akademske zajednice iz Hrvatske, Europe i svijeta.

U vrijeme geopolitičkih previranja, jačanje energetske suverenosti i održivosti Europe postaje ključni prioritet. Geotermalna energija je obnovljiv, stabilan i ugljično neutralan izvor energije, za koji se procjenjuje da može zadovoljiti do četvrtinu potreba za grijanje i hlađenje u Europi te do 10 posto potreba za električnom energijom, a Europski zeleni plan geotermalnu energiju prepoznaje kao ključnu za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine. Njena važnost proteklih se godina sve više ističe, pa se tako u dokumentu Europskog parlamenta EU politike o geotermalnoj energiji iz 2023. godine geotermalna energija smatra ključnom za dekarbonizaciju sektora grijanja i hlađenja, a krajem 2023. godine usvojen je i Izvještaj o geotermalnoj energiji čija je uloga usmjeriti buduće zakonodavne inicijative Europske komisije i državama članicama pružiti politički okvir za razvoj geotermalne energije. Da je razvoj geotermalne energije nužnost današnjice potvrdilo je Vijeće ministara u prosincu prošle godine, koje je pozvalo Europsku komisiju da izradi sveobuhvatnu strategiju za dekarbonizaciju grijanja i hlađenja popraćenu namjenskim europskim akcijskim planom za geotermalnu energiju s mjerama za olakšavanje provedbe geotermalnih projekata i ubrzavanje uvođenja geotermalne energije.

Hrvatska ima najveći geotermalni potencijal u Europi, za 60 posto veći od europskog prosjeka, što pred nju stavlja izazov i odgovornost iskoristiti taj potencijal na kojem leži kako bi svojim građanima omogućila čistu i stabilnu energiju. Prema Nacionalnom energetskom i klimatskom planu za Republiku Hrvatsku, očekivana količina struje dobivena iz geotermalnog potencijala do 2030. godine iznosi 68 MW, što je petina snage hrvatskog dijela NE Krško od 348 MW, koja zadovoljava oko 16 posto godišnjih potreba za električnom energijom u Hrvatskoj. No, s ulaganjima u geotermalnu energiju, projekcije za 2050. godinu iznose 405 MW, što premašuje snagu hrvatskog dijela NE Krško te bi s takvim razvojem Hrvatska mogla imati više od 30 posto struje osigurano samo iz geotermalne i nuklearne energije, ne računajući dodatno energiju iz solarnih, vjetrenih i hidro elektrana koje su također ugljično neutralne.

- Hrvatska ima poziciju jedinstvenu u Europi, jer nas tako visoki geotermalni gradijent u kombinaciji s ulaganjima može pozicionirati kao geotermalnog lidera na europskoj razini, a građanima Hrvatske omogućiti čistu i stabilnu energiju. Činjenica je da geotermalna energija postaje sve važniji dio energetskog miksa, Europa je to prepoznala, a Hrvatska, koja leži na najvećem potencijalu, trebala bi to iskoristiti na vrijeme - poručio je Dragutin Domitrović, predsjednik programskog odbora GIFC 2025 te je nadodao da su za razvoj geotermalnih projekata potrebna značajna financijska ulaganja, zbog čega su među sudionicima konferencije predstavnici Europske banke za obnovu i razvoj, Svjetske banke i Europske investicijske banke.

Paneli i diskusije na konferenciji pokrit će različite teme, poput geotermalne energije u službi urbanog razvoja u kontekstu povećanja energetske efikasnosti, s konkretnim primjerima gradova koji su implementirali geotermalne sustave za grijanje i hlađenje. Fokus će biti i na modelima investiranja i ublažavanja rizika s fokusom na primjere uspješnih investicijskih modela te primjeni geotermalne energije u poljoprivredi. Među panelistima su predstavnici energetskih kompanija ENNA, SOYAK, SLB te zastupnici u Europskom parlamentu, predvođeni hrvatskim europarlamentarcem Davorom Ivom Stierom.

- Mi ne otkrivamo toplu vodu, mi doslovno ležimo na njoj - Hrvatska je jedan od vodećih geotermalnih potencijala u Europi, o čemu se nedovoljno govori, a postoji jasna potreba na europskoj i nacionalnoj razini. Forum po prvi put promovira geotermalni potencijal Hrvatske, jer je sad jedinstvena prilika da se Hrvatska strateški pozicionira i privuče investicije za zelenu energetsku tranziciju - poručio je Mario Aunedi Medek, direktor agencije Alpheus Public Affairs koja organizira konferenciju u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom.

Stručni programski odbor konferencije čine predstavnici Energetskog instituta Hrvoje Požar, Hrvatske gospodarske komore, Europskog vijeća za geotermalnu energiju, Hrvatske udruge geotermalne energije, Fakulteta rudarstva, geologije i naftnog inženjerstva te Dragutin Domitrović, energetski stručnjak i direktor IgeoPen.

- Konferencija je jasan signal da je Hrvatska prepoznata kao ključna točka za razvoj geotermalne energije u Europi. Ona je pokretač rasta i resurs koji već danas može osigurati stabilnu i predvidivu energiju. Za njezin puni razvoj važno je da se dosljedno ugradi u strateške planove i provedbene politike. Ključni su jasni i poticajni uvjeti za sve obnovljive izvore energije, a kod geotermalne energije to je posebno važno s obzirom na kompleksnost projekata - rekla je direktorica Sektora za industriju i održivi razvoj HGK Marija Šćulac.

GIFC2025 je projekt agencije Alpheus Public Affairs u suorganizaciji s Hrvatskom gospodarskom komorom (HGK) uz partnerstvo Europskog vijeća za geotermalnu energiju (EGEC), a visoko pokroviteljstvo konferenciji dali su i Ministarstvo gospodarstva i Europski parlament (EP). Institucionalni pokrovitelj je Agencija za ugljikovodike (AZU), koja je izradila jedinstvenu, interaktivnu i javnu platformu svih istražnih prostora i eksploatacijskih polja geotermalne vode, a dodijeljeno im je i bespovratnih 30 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za istraživanje geotermalnih izvora u blizini šest hrvatskih gradova. Riječ je o Vinkovcima, Vukovaru, Osijeku, Sisku, Zaprešiću i Velikoj Gorici koji bi, u slučaju pozitivnog ishoda istraživanja dobili geotermalni izvor za grijanje kućanstava, gradskih ustanova i tvrtki.

Prijave za GIFC 2025 su otvorene, a više informacija o programu i sudionicima dostupno je na službenoj web stranici konferencije.