Hrvatska studentska asocijacija: Tvoja prilika da iskusiš više od studiranja

Hrvatska studentska asocijacija (HSA) otvara vrata novim članovima nudeći pregršt novih znanja, iskustva, druženja i svega što čini Više od studiranja.

Ova studentska udruga promovira profesionalni razvoj studenata kroz praktično iskustvo, čime omogućava studentima da teorijska znanja stečena na fakultetu primijene u stvarnom svijetu.

HSA je podijeljena u šest funkcionalnih timova za koje se članovi mogu opredijeliti: Ljudski potencijali; Marketing; Financije; Međunarodna suradnja; studentski poslovni list ‘Manager Magazine‘; Kultura, zabava i sport.

Članovi HSA aktivno sudjeluju u organizaciji raznih studentskih projekata kao što je studentsko natjecanje Start it Up, konferencija Marketing Madness, Event Management Competition, Drive in Kino, Brucošijada Ekonomskog fakulteta, Ekonomijada i drugi zanimljivi projekti od kojih svatko može pronaći nešto za sebe i dobiti uvid u organizaciju.

Kroz HSA, studenti imaju priliku surađivati s tvrtkama na stvarnim projektima, pružajući dragocjeno iskustvo koje ih povezuje s poslovnim svijetom.

Prijavi se i otvori vrata profesionalnog razvoja, praktičnog iskustva i neprocjenjivih prijateljstava. Ne propusti priliku da i ti budeš dio ‘Više od studiranja‘. Za dodatne informacije i prijave, posjetite https://www.hsa.hr.