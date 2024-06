Impact Bucharest: najvažnije poslovno i tehnološko događanje u Europi stiže u regiju

Konferencija Impact, koja već osam godina okuplja lidere, poduzetnike i inovatore u srednjoj Europi, ove godine po prvi put izlazi izvan svog okvira. Najnovije izdanje konferencije – Impact presented by Mastercard – održat će se 23. i 24. listopada 2024. u rumunjskom Bukureštu, donoseći središnje teme poslovanja i tehnologije u našu regiju. Od svog početka 2016. godine, ova je konferencija izrasla u ključni događaj koji privlači renomirane stručnjake, inovatore i vizionare što ga čini nezaobilaznim za sve koji žele biti na čelu inovacija i poslovnog razvoja.

- Konferencija Impact jedno je od najvažnijih i najprepoznatljivijih događanja u ovom dijelu Europe. Od ostalih konferencija razlikuje se po svojem međunarodnom dosegu, širokoj paleti renomiranih stručnjaka koji sudjeluju na njoj i broju tema kojima se bavi, kao i neusporedivoj atmosferi i inovativnom duhu. Na konferenciji Impact lideri se okupljaju da bi raspravljali o najnovijim trendovima i izazovima te istražili inovativna rješenja. Konferencija je središte za razmjenu iskustava i poticanje veza. Radujemo se što će Bukurešt biti domaćin drugog izdanja konferencije Impact u 2024. godini - rekao je Krystian Wolak, osnivač konferencije Impact.

Pravi ljudi

Pronicljivi i inspirativni govornici već su dugo zaštitni znak konferencija Impact, a ni izdanje u Bukureštu neće biti iznimka. Već su najavljena dva velika imena – Nando Parrado i Chris Bailey.

Nando Parrado je preživjeli heroj s urugvajskog leta 571. Autor je bestselera prema New York Timesu, a njegovi su lik i djelo prikazani u filmu Snježno bratstvo iz 2023. koji je nominiran za Oscara. Njegova priča o preživljavanju, ustrajnosti i odlučnosti u Andama priča je iz koje svi poslovni i politički lideri mogu nešto naučiti.

S druge strane, Chris Bailey je stručnjak za produktivnost, autor bestselera i jedan od najgledanijih TED govornika svih vremena. Njegova poznata knjiga „Hyperfocus” govori o otkrivanju i učenju kako bolje funkcionirati postizanjem superusredotočenog stanja. Osim toga, Chris podučava ljude kako da rade manje, ali pametnije.

Ta dva imena samo su početak popisa koji će sadržavati više od 200 međunarodnih govornika. Impact Bucharest ukupno će okupiti više od tisuću sudionika, uključujući više od 100 startupa, više od 300 najboljih regionalnih tvrtki i više od 100 predstavnika medija.

Događanje će poslužiti kao platforma za utvrđivanje i analizu strateških odluka kojima će se definirati budućnost svega – od financija, trgovine i marketinga do energije, urbanog razvoja i zdravstva – a poseban naglasak bit će na promociji i postizanju veće održivosti u svakom gospodarskom sektoru.

- Konferencija Impact iznimno je bitna. Okuplja zajednicu istomišljenika koji dijele isti pristup dobre namjere i dobre volje te se pokušavaju nositi s nesavršenim svijetom. Trebamo raditi zajedno kako bismo riješili probleme. Stvaranje veza poput ovih jedini je način da to učinimo. Konferencija kao što je Impact namijenjena je svima. Nije samo za poduzetnike, ulagače ili poslovne ljude. Čitavo društvo mora djelovati zajedno. To znači da ne trebamo samo oblikovatelje politika i zakonodavce, već i građane i skupine aktivista. Svi moraju zauzeti svoje mjesto za stolom jer jedino zajedno možemo riješiti svoje probleme - rekao je Kenneth Cukier, zamjenik glavnog urednika, The Economist.

Pravi program

Ključna tema bit će poduzetništvo i inovacije te način na koji povezivanje lokalnih, regionalnih i širih globalnih ekosustava može pomoći regiji jugoistočne Europe. Program je podijeljen u devet tematskih cjelina koje se bave trenutačno najvećim gospodarskim i socijalnim izazovima u područjima kao što su obrana i kibernetička sigurnost, zeleno gospodarstvo, digitalna budućnost, startupi, budućnost urbanizma, globalno gospodarstvo i bankarstvo, liderstvo, zdravlje, marketing i digitalni potrošači.

- Kao prvo, energija je zarazna. Kao i različitost. Ne postoji puno poslovnih konferencija na kojima se obrađuju teme kao što su kultura, mentalno zdravlje, geopolitika, tehnologija i poduzetništvo... i to sve na jednom mjestu. Ovo je prava poslastica za um - istaknula je Esther Perel, psihoterapeutkinja i autorica bestselera prema New York Timesu.

Među glavnim ciljevima konferencije Impact Bucharest izdvaja se ubrzavanje inovacija povezivanjem lidera u poslovnom i tehnološkom svijetu, startupa, velikih korporacija i ulagača. Upravo zato na njoj postoje formalne (npr. natjecanje startupa Impact Arena Startup Competition, radionice, okrugli stolovi) i neformalne (koktel-zabava Impact Networking Cocktail) prilike za povezivanje.

- Impact je puno više od konferencije. To je festival ideja. Omogućava ljudima iz čitavog svijeta da se povežu i razgovaraju o tome kako biti pokretač dobroga, kako pozitivno utjecati na svijet. Iznimno joj se veselim - izjavila je Valerie Jarrett, glavna izvršna direktorica, članica upravnog odbora, Obama Foundation.

Konferencija Impact prepoznata je kao jedno od najvažnijih događanja u Europi te je, među ostalim, dobitnica triju nagrada Eventex u 2023. Što posjetitelje očekuje na izdanju u Bukureštu može se pogledati u službenoj video najavi.