Ivica Maurović (GEALAN Grupa): Veliki su izazovi na gospodarskoj sceni, ali nije ovo prva kriza koju smo prevladali

GEALAN Grupa, jedan od vodećih njemačkih i europskih dobavljača PVC sustava/profila za izradu prozora, vrata i ostalih dijelova građevne stolarije, nedavno je na međunarodnoj konferenciji ‘Dan prozora 2023.‘ predstavila svoja tražena PVC rješenja. Ići dalje i biti bolji strategija je kompanije u ova nestabilna vremena

Njemačka GEALAN Grupa, koja se bavi razvojem i proizvodnjom (ekstruzijom) PVC sustava/profila za izradu prozora, vrata i ostalih dijelova građevne stolarije, kao dio matične kompanije GEALAN Fenster-Systeme GmbH ostvarila je lani 391 milijuna eura prihoda. Imovina u bilanci financirana je sa 67 posto vlastitoga kapitala, a 1570 djelatnika, od kojih je 870 u Njemačkoj, godišnje proizvede više od 50.000 inačica profila za oko 1300 proizvođača građevne stolarije u Europi.

U Njemačkoj ostvaruje 20 posto prihoda, a ostatak većinom u zemljama Europe bez Rusije (77 posto) te ostalim zemljama, istaknuo je Ivica Maurović, izvršni direktor GEALAN Grupe. Unutar Grupe uz matičnu tvrtku posluje šest tvrtki kćeri, od kojih se tri bave proizvodnjom, i to u Poljskoj, Litvi i Rumunjskoj, a tri isključivo trgovinom: u Hrvatskoj za područje zemalja bivše Jugoslavije i Albanije te u Francuskoj i Rusiji. GEALAN Grupa je od 2014. nakon nekoliko promjena vlasnika (investicijskih fondova) dio VEKA Grupe, koja je svjetski lider u industriji i u obiteljskom je vlasništvu, a nedavno je na međunarodnoj konferenciji ‘Dan prozora 2023.‘ predstavila svoja tražena PVC rješenja.

Kako se Hrvat našao na čelu njemačke tvrtke?

– Moja priča u industriji prozora i vrata počela je još 1996. godine kad sam kao apsolvent studija strojarstva i brodogradnje počeo raditi u tvrtki za proizvodnju građevne stolarije u Zagrebu. Tijekom dvije godine naučio sam mnogo o toj proizvodnji te radu s građevinarima i arhitektima. Nakon toga pridružio sam se jednoj njemačkoj, danas konkurentskoj, tvrtki u kojoj sam bio prodajni predstavnik za Hrvatsku te dio Bosne i Hercegovine. Nakon četiri i pol godine pridružio sam se GEALANU kao njegov prodajni predstavnik u Hrvatskoj. Zahvaljujući dobrim rezultatima u poslovanju već nakon dvije godine, 2004., dobio sam priliku za osnivanje tvrtke kćeri GEALAN u Sesvetama. Nakon pet godina na čelu GEALANA d.o.o. postao sam direktor prodaje i marketinga za cijelu grupaciju te se sam se 2009. s obitelji preselio u Njemačku. Do 2017. dobivao sam sve više odgovornosti pa sam sada, osim za prodaju i marketing, odgovoran i za razvoj i menadžment proizvoda, kontrolu kvalitete, nabavu, integrirane sustave upravljanja te za koordinaciju našega internacionalnog menadžmentskog tima i strategiju GEALAN Grupe. Za GEALAN je tada bilo presudno što sam s 38 godina imao bogato iskustvo u industriji, više od dvanaest godina, razumio sam poslovne procese, uz hrvatski sam govorio i njemački i engleski jezik te sam uz inženjerski studij imao završen i MBA.

Kako se na vas gleda u Njemačkoj i svijetu?

– U Njemačkoj je mnogima, pogotovo kupcima, bilo teško povjerovati da netko s tako malog tržišta kao što je hrvatsko vodi prodaju i marketing tradicionalne njemačke tvrtke koja u Njemačkoj i cijeloj Europi postoji više od sto godina. U inozemstvu se na to gledalo s manje skepse. Iskreno, ni unutar kompanije nije bilo baš lako i trebalo je vremena da sve sjedne na svoje mjesto. Zanimljivo je da sam i danas jedini stranac na toj razini menadžmenta u cijeloj njemačkoj industriji sustava za proizvodnju građevne stolarije, koja je vodeća u svijetu. S vremenom, s uspješnim razvojem tvrtke i mojim osobnim razvojem, i ta je vrsta skepse nestala.

Što je važno u vođenju međunarodne tvrtke, posebno u vašoj djelatnosti?

– Osim sa svojim direktnim kupcima, razvijamo i blizak odnos s arhitektima i tvrtkama koje se bave prodajom i montažom stolarije, i to na međunarodnoj razini. Naša je filozofija vođenja da prije svega razumijemo potrebe i probleme utjecajnih skupina stakeholdera, odnosno djelatnika, kupaca, indirektnih kupaca, vlasnika, dobavljača, mjesne politike i drugih, te njihove interese. S djelatnicima definiramo sustav vrijednosti za tvrtku, zatim viziju s međunarodnim menadžmentskim timom te na kraju strategiju kako tu viziju ostvariti. Ali donekle treba biti fleksibilan i promatrati što se događa u okružju. Ako sve to funkcionira, onda će osim kupaca i djelatnika i ostali stakeholderi biti zadovoljni. GEALAN je 2020. od utjecajne njemačke udruge proizvođača stolarije Fenterleistungsgemeinschaft – FLG proglašen najboljim dobavljačem u cijeloj industriji kao prvi od proizvođača sustava/profila, a 2022. i 2023. proglašen je Leading Employerom u Njemačkoj, po čemu je u skupini top-poslodavaca, kojih je jedan posto.

Što su bili najveći izazovi u dosadašnjem poslovanju?

– Za GEALAN najteže je razdoblje bilo od 2009. do 2013. Tada smo se suočili s posljedicama svjetske ekonomske krize, kad smo 2009. izgubili 25 posto prihoda, pogotovo u zemljama istočne i jugoistočne Europe. Nakon što je vlasnička struktura tri puta promijenjena, posljedica čega je bilo usmjeravanje na kratkoročne ciljeve, bili smo prezaduženi, vanjski uvjeti nisu bili pozitivni i bili smo doista na rubu financijskog sloma. Trebalo se okrenuti stabilnijim tržištima, razviti nove proizvode, stvoriti nove timove i ponovo ostvariti financijsku stabilnost. Bila je to istodobno velika kulturna promjena, pogotovo u Njemačkoj, jer je rast do 2008. dolazio sa tržišta koja su u krizi gotovo kolabirala, i trebalo je shvatiti da je nužna velika promjena te da je doba brzog rasta i uspjeha između 2002. i 2008. prošlo. Zato je bilo je nužno promijeniti način rada i mentalitet djelatnika.

Kako ste prebrodili koronakrizu i kako se sada nosite s krizom?

– Upravo iskustvo između 2009. i 2013. pomoglo nam je da nakon izbijanja koronakrize brzo poduzmemo potrebne mjere za smanjenje rizika, osiguramo sigurnost djelatnika i vrlo dobro sve prebrodimo. Unatoč volatilnosti na tržištima zbog nestabilnih dobavnih lanaca i istodobno znatno povećane potražnje za našim proizvodima u 2021. uspjeli smo nabaviti sirovine i osigurati proizvodne kapacitete kako bismo isporuku robe kupcima održali na zavidnoj razini. Rast cijena energije i sirovina kao posljedica toga nastavio se nakon izbijanja rata u Ukrajini, zbog čega smo dio tih troškova morali prenijeti na svoje kupce.

Kako inflacija utječe na radnike tvrtke u Njemačkoj, a kako u Hrvatskoj?

– Nema razlike. Svi su pogođeni inflacijom, pitanje je samo na koji način riješiti taj problem i koliko će dugo potrajati. Porast cijena sirovina, energije i plaća izazvao je znatno poskupljenje gotovo svih proizvoda, što u našoj industriji rezultira manjim brojem izdanih građevinskih dozvola i padom potražnje, što je vidljivo od sredine prošle godine i znatno u prva tri mjeseca ove. Ako nema potražnje, padat će proizvodnja, a to će smanjiti potrebu za radnom snagom. Još nekako balansiramo i nadam se da će svjetska politika pronaći način da uspori inflaciju, ali bez blaže recesije to neće biti moguće.

Kako se u njemačkome poslovnom okružju doživljava Hrvatska nakon ulaska u Schengen?

– U našoj industriji hrvatsko tržište relativno je malo i ne utječe previše na europska tržišta. Ulazak u Schengen omogućit će još brži protok ljudi i robe i siguran sam da će pozitivno utjecati na poslovnu situaciju, pogotovo na sljedeću turističku sezonu. Hrvatska se, naime, još doživljava uglavnom kao zemlja za godišnji odmor, ali ima i pozitivnih poslovnih primjera jer u posljednje vrijeme sve više ljudi zna za tvrtke koje ulažu u nove tehnologije, kao na primjer u automobilskoj i IT industriji.

Koje su najvažnije GEALANOVE inovacije?

– GEALAN, osim ekstruzije PVC profila, ima i jednu od najmodernijih alatnica za izradu alata za ekstruziju profila u cijeloj njemačkoj industriji. Za nju smo dobili nagradu Sveučilišta u Aachenu za ‘izvrsnost u proizvodnji‘ kao jedna od četiri najbolje alatnice u kategoriji In House s više od 50 djelatnika, koja nam omogućava da relativno brzo lansiramo nove proizvode na tržište. U posljednje dvije godine na tržište smo izbacili dva nova sustava profila za prozore i vrata koji se odlikuju modernim dizajnom i vrhunskim koeficijentima prolaza topline te kompletan portfelj proizvoda za provjetravanje GEALAN-CAirE. Uz proizvode sada se oslanjamo i na usluge. Na bazi softvera za arhitekte Planersoftware 3.0 i BIM-a (Building Information Modeling), za koje smo od portala Heinze u posljednje tri godine zaredom nagrađeni kao najbolji ponuđač u cijeloj građevinskoj industriji u Njemačkoj, razvijamo platformu GEALAN-Tendoo. Ona će omogućiti arhitektima i proizvođačima prozora da brže, kvalitetnije i efikasnije komuniciraju koristeći se novim softverom za planiranje.