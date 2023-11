Jelena Pejković: Uključivost ne smije ostati samo slovo na papiru

Današnji svijet postavlja brojne izazove ravnopravnosti, stoga nije uvijek lako osigurati jednake prilike za sve zaposlenike. Kako su na to odgovorili u Schneider Electricu, predvodniku u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizaciji te koje pozitivne promjene nastoje postići, u razgovoru je otkrila Jelena Pejković, direktorica prodaje odjela ‘Secure Power‘ za tržište Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore te Bosne i Hercegovine.

Smatrate li da je ženama teže uspjeti u području ICT-a te koje su predispozicije potrebne za to?

Kako sam oduvijek bila dobra u prirodnim znanostima, matematici i fizici, rano sam znala kako ću studirati elektrotehniku, iako se tada u većoj mjeri smatrala ‘muškom‘ profesijom. To nije omelo moj razvoj u području koje me i danas ispunjava, stoga sam Schneider Electric-u pridružila odmah nakon završenog fakulteta i tu sam već šesnaest godina. Ovo je zaista kompanija koja njeguje različitosti, potiče stalan razvoj i usavršavanje te cijeni entuzijazam i posvećenost poslu. Danas sam direktor prodaje za tržište pet zemalja, a ujedno sam supruga i majka dva dječaka.

Priznat ću, rušenje predrasuda koje na tržištu svakako postoje predstavlja svojevrsno zadovoljstvo. Schneider Electric jedna je od najvećih tvrtki u industriji i predvodnik u održivosti, stoga svojom pozicijom i odgovornostima želim doprinijeti ostvarenju vizije tvrtke i postizanju ciljeva u području razvoja IT rješenja, ali i stvaranja energetski održive budućnosti za cijeli IT ekosustav. Kada je riječ o mekim vještinama koje su potrebne za kvalitetno rukovodstvo, kao što su strpljenje, kreativno razmišljanje, vještine rješavanja problema i obavljanja više zadataka, rekla bih kako ih do određene mjere moraju posjedovati svi izvršni direktori, neovisno o spolu.

Koje su ključne inicijative tvrtke Schneider Electric u vezi ravnopravnosti plaća?

U Schneider Electricu duboko smo posvećeni postizanju ravnopravnosti u svim aspektima, uključujući i ukupna primanja. Već devet godina radimo na smanjenju potencijalnih razlika između žena i muškaraca, a cilj je do 2025. takve razlike svesti ispod 1 posto. Kako bismo ovo postigli, donesen je jasni okvir za ravnopravnost sa strateškim planom i koracima u provedbi.

Holističkim pristupom osiguravamo jednakost plaće ne samo tijekom zapošljavanja, već i pri napredovanju i indeksaciji plaća. Ovu inicijativu prepoznala je i stručna javnost pa već niz godina ostvarujemo izvrsne ocjene prema Bloombergovom Gender-Equality Indeksu (GEI) gdje se u odnosu na druge tvrtke posebice ističemo u rezultatu za ravnopravnost plaća.

Jasno je da ste posvećeni ravnopravnosti plaća, no jesu li i mogućnosti napredovanja u Schneideru iste za sve?

Većina tvrtki, pa tako i Schneider, mora rodnu ravnotežu postaviti kao dio strategije poslovanja na svim razinama radne snage. Međutim, za to su potrebne godine strateškog planiranja, ciljanog razvoja i mehanizama svijesti i odgovornosti. Primjerice, Schneider se obvezao kao dio ciljeva održivosti do 2025. osigurati od novozaposlenih minimalno 50 posto žena, dok smo trenutno na 43 posto.

Također, žene danas na menadžerskim pozicijama u Schneideru čine otprilike jednu četvrtinu, dok je cilj do 2025. povećati taj postotak na 40 posto. Nastavit ćemo podizati standard dok ne postignemo rodnu ravnotežu na svim razinama tvrtke. Drugim riječima, iako smo ponosni na razinu ravnopravnosti koju smo postigli među menadžerskim pozicijama, nastavljamo se zalagati za rodnu ravnopravnost u cijeloj organizaciji.

Podržava li Schneider uključivanje i različitih generacija zaposlenika na radnom mjestu?

Kada čujemo riječ ‘raznolikost‘, većina će pomisliti na uključivanje rodne ili rasne raznolikosti. Međutim, generacijska zastupljenost također je oblik različitosti, i to veoma bitan. Pod ‘Schneiderovim krovom‘ nalazi se čak pet generacija zaposlenika. Primjerice, kao tvrtka iznimno cijenimo mlade talente jer shvaćamo kako donose svježe ideje i energiju koja potiče širenje perspektiva i inovacije.

Tijekom godine imamo različite programe koji mogu uključivati studentske prakse, stručno usavršavanje i mogućnost sudjelovanja na stvarnim projektima i na te smo aktivnosti izrazito ponosni. No, isto tako stariji zaposlenici su naša velika vrijednost, koji su često aktivni članovi različitih mentorskih ili coaching programa koje primjenjujemo u organizacijskoj matrici.

Naime, OECD-ov Izvještaj o promicanju dobno uključene radne snage pokazao je međugeneracijsku suradnju kao čimbenikom veće učinkovitosti i produktivnosti. Također, prema rezultatima, takvo poslovanje dovest će do profitabilnijeg gospodarstva i povećanja BDP-a po glavi stanovnika za 19 posto u sljedeća tri desetljeća.

Možete li istaknuti još neke primjere kako Schneider provodi uključivost?

Shvaćamo da nije dovoljno raditi samo na smanjenju razlika u primanjima između rodnih skupina, nego se treba boriti protiv svakog oblika pristranosti i poticati duh uključivosti. Pri tome je potrebno ulagati kontinuirani trud kako koncept „uključivosti“ ne bi ostao samo trend i slovo na papiru, nego da se zaista provodi u radnom okruženju.

Ono što je naša ključna prednost je to što se u Schneideru prati profesionalni razvoj svakog pojedinog zaposlenika kontinuirano tijekom godine, te pružamo podršku u napredovanju različitim programima i edukacijama u sklopu programa razvoja osobnih vještina i kompetencija.

Osim toga, zaposlenicima smo željeli omogućiti što veću ravnotežu profesionalnog i privatnog života, stoga smo, u skladu s time, prilagodili politike o obiteljskom dopustu i fleksibilnom radu. Takav način rada prije svega se temelji na međusobnom povjerenju, a osim zadovoljstva zaposlenika, omogućuje bolje radne rezultate koji u konačnici doprinose dobrobiti cijele zajednice i održive budućnosti.

Što Vas najviše fascinira i motivira u industriji kojom se bavite?

Jedna od ključnih prednosti tehnološke industrije je to što se nikada neće prestati razvijati. To implicira da je svatko tko se bavi tehnologijom u kontinuiranom procesu učenja i ‘osobnog‘ razvoja, i upravo to čini ključnu dio naše agende u ulaganju u zaposlenike i timove.

Štoviše, industrija podatkovnih centara se u odnosu na ostatak tržišta ubrzano mijenja, preuzimajući sve važniju ulogu u razvoju gospodarstva. Stoga prepoznajemo izrazitu važnost ulaganja u ljudske resurse te nastojimo graditi zdravo radno okruženje, u kojemu bismo istovremeno zadržali talente, održali raznolikost, ali i privukli nove generacije. U konačnici, vjerujemo kako zadovoljstvo naših zaposlenika utječe na zadovoljstvo naših klijenata.

Kako vidite budućnost ravnopravnosti i raznolikosti u Schneider Electricu i ICT industriji općenito?

Schneider Electric ostaje predan postizanju pozitivnih promjena i osiguravanju jednake prilike za sve zaposlenike. To nije samo pitanje društvene odgovornosti, već i poslovne nužnosti. Vjerujemo kako svaka organizacija mora prepoznati ljudske resurse kao najvažniji kapital i treba podržati raznolikost među zaposlenicima.

Schneider Electricova posvećenost jednakosti, posebice rodnoj jednakosti, sastavni je dio naše šire strategije održivosti i ciljeva do 2025. godine. Želimo graditi svijet u kojem svi, bez obzira na rod, dob ili generaciju, mogu ostvariti svoj puni potencijal.