King Supreme i Seduction prvi su ovogodišnji noviteti bogate Ledove ponude

Krenite na neobično putovanje i prepustite se čarima novih okusa Kinga

Najiščekivaniji trenutak za sve ljubitelje deserta na štapiću otvorenje je sladoledne sezone, koju je Ledo ove godine obogatio dvjema novim senzacijama – Kingom Supreme i Kingom Seduction. Radi se o kombinacijama okusa koje će razmaziti svakoga eksplozijom i punoćom okusa.

– King je za nas oduvijek bio puno više od sladoleda, a tu važnost i simboliku nastojimo prenijeti našim potrošačima na više načina. Lansiranjem dvaju novih okusa Kinga ove godine slavimo inovaciju, kreativnost i neumornu potragu za novim iskustvima. Kako bismo prikazali upravo to iskustvo, predstavili smo novu komunikacijsku platformu ‘Escape the ordinary’. Priča je to o jedinstvenom putovanju kroz teksture i okuse na koje vas vodi svaki novi zalogaj sladoleda King. Gotovo nestvarno mjesto satkano od skrivenih želja na koje se uvijek možete vratiti. Međutim, ne stajemo samo na ovome. Naša najveća inovacija tek slijedi, a to zaista pokazuje našu predanost i posvećenost brendu King, stvaranju novih trendova i pomicanju granica – poručila je Andrea Klišanić, marketing menadžerica Adriatics regije tvrtke Ledo plus.

Okusi kojima je teško odoljeti

King Supreme donosi savršen balans slane karamele, jednog od najpoželjnijih okusa na svijetu. Sladoled okusa slane karamele obogaćen je mliječnom karamelom i obavijen ukusnim preljevom od slane karamele, sloja bijele čokolade s okusom karamele i hrskavih komadića keksa, čineći tako neodoljivu kombinaciju okusa i tekstura. Za ljubitelje voćnih okusa, u škrinje uskoro stiže i King Seduction. Hrskav vanjski sloj prepoznatljive Kingove čokolade s komadićima badema, sladoled okusa panna cotte, uz središnje punjenje od jagode čine King Seduction savršenim izborom za sve ljubitelje kremastih tekstura i osvježavajućih okusa.

Jedinstveno iskustvo Kinga i bijeg od svakodnevnog

Nove sladolede King prati i nova komunikacijska platforma King “Escape the ordinary”, osmišljena kako bismo u potpunosti dočarali inovativne okuse svakog Kinga. Pozivamo vas da s “Escape the ordinary” zaronite u svijet mašte, svijet prepun neodoljivih užitaka. Pričom o svijetu mašte u koji naši potrošači uranjanju sa svakim zalogajem Kinga nastojimo prenijeti jedinstveno putovanje kroz okuse i teksture, slavimo inovaciju, kreativnost i neumornu potragu za novim iskustvima.

Pozivamo vas da zavirite u gotovo nestvaran svijet, izgrađen na mašti, gdje se ostvaruju sve vaše želje i osjećaji. Svijet koji je uvijek tu, koji čeka samo vas i kojem se uvijek možete vratiti. Prigrlite užitak pauze od rutine i prepustite se čarima sladoleda King.