Konferencija BodyBrain Leadership: Nove preporuke lidera i liječnika o upravljanju ljudskim potencijalima

U zagrebačkom hotelu International u četvrtak 23. svibnja 2024. godine održat će se konferencija Umijeće vođenja: BodyBrain Leadership.

Riječ je o konferenciji koja je namijenjena direktorima, poduzetnicima, menadžerima, stručnjacima za ljudske potencijale, liječnicima te zaposlenicima koji žele unaprijediti svoju karijeru i kvalitetu života.

Vrhunski će predavači sudionicima konferencije dati konkretne savjete kako ostvarivati izvrsne poslovne rezultate uz zadržavanje ravnoteže osobnog i poslovnog života te očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja.

Među predavačima i panelistima su ugledni liječnici, uspješni poduzetnici i menadžeri te osobe iz hrvatskoga javnog života. Oni će s okupljenima podijeliti svoja najnovija znanja, tehnike i alate iz područja medicine, psihologije, neuroznanosti i poslovnih vještina. Otkrit će i tajne vlastitoga uspjeha.

– Trenutačno je u Hrvatskoj i okolnim zemljama trend porasta svih vrsta bolesti koje su posljedice stresa. Sve je više i uspješnih poslovnih ljudi koji se bore s anksioznošću, sindromom sagorijevanja, nesanicom te drugim pokazateljima narušenoga mentalnog zdravlja. Poslovni uspjeh ne smijemo plaćati zdravljem. Stručnjaci kažu da možemo imati i jedno i drugo. Važno nam je radi toga steći nova znanja, ali i odmah primjenjive tehnike i alate – kazala je Mirta Fraisman Čobanov, direktorica Partus Akademije, trenerica leadershipa i organizatorica konferencije BodyBrain Leadership.

Ističe da kvalitetno vodstvo danas podrazumijeva brigu za vlastito zdravlje, ali i zdravlje zaposlenika.

– Psihosomatika doslovno označava nepovoljan utjecaj našeg duševnog dijela, psihe na tijelo, somu. Sretan i stabilan čovjek ne bi trebao patiti od psihosomatskih smetnji, a s obzirom da psihosomatika danas poprima pandemijske razmjere, čini se da nas je sve manje sretnih i stabilnih. Zahvaljujući sveopćem tehnološkom napretku, digitalizaciji i informatizaciji, poslove danas obavljamo mnogo brže i u mnogo većem opsegu nego prije samo par desetljeća kada je sve bilo znatno sporije. Suvremeni je čovjek bombardiran informacijama koje neselektivno dolaze putem raznih medija, prije svega interneta – a toliki obim informacija, čini se da na ljudsku svijest djeluje destruktivno i toksično.

Većina informacija koje do nas danas dolaze, imaju negativan i uznemirujući predznak, stvarajući jednako negativne emocije u ljudima, prije svega emociju straha, što u našem živčanom sustavu dovodi do aktivacije neurokemije koja tijelo stavlja u stanje borbe i stresa. To je početak postupnog urušavanja, pojave psihosomatskih smetnji poput glavobolja, probavnih smetnji, smetnji srčanog ritma i alergija. Preduvjet svakog liječenja je da prije svega osvijestimo činjenicu da je stres problem koji se događa u nama samima, a ne izvan nas, nakon čega radimo na razvijanju metoda kontrole stresa i vraćanja unutarnje ravnoteže u početno stanje – rekao je Goran Ivkić iz Poliklinike Neuron, specijalist neurologije i subspecijalist epileptologije, jedan od predavača na konferenciji BodyBrain Leadership.

Na konferenciji će, među ostalima, govoriti specijalistica neuropsihijatrije Vida Demarin, psihijatrica Maja Bajs Janković, specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije Branimira Pašalić i nutricionistica Snježana Cenić Stojaković.

Svoja će iskustva iz poslovne perspektive s okupljenima podijeliti predsjednik Uprave APIS IT-a Saša Bilić, menadžerica Razvoja ljudskih resursa tvrtke dm – drogerie markt Hrvatska Nataša Odak i vlasnik tvrtke Motus Melior prof. dr. sc. Goran Marković.

Ulaznice za konferenciju možete nabaviti putem internetske stranice: https://partus-konferencije.hr/