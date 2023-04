Konferencija ViennaUP okuplja europsku startup zajednicu u Beču

Od 30. svibnja do 7. lipnja 2023. ViennaUP nudi oko 50 događanja koja obuhvaćaju širok raspon tema – od pametnih gradova, kreativnih industrija i tehnologije do biomedicine i proizvodne industrije

Velika konferencija ViennaUP posvećena temi startupova ponovno se bliži. Polučivši velik uspjeh prethodnih godina i okupivši više od 10.000 sudionika iz 67 zemalja, ova se konferencija prometnula u jedno od najvažnijih europskih događanja u tom području.

No ViennaUP puno je više od obične konferencije. Radi se o nizu događanja koja će se održati od 30. svibnja do 7. lipnja, a organizira ih više od 30 partnera, dok je sama konferencija pokrenuta na inicijativu Bečke gospodarske agencije. Bogat program i ove godine nudi širok raspon tema – od pametnih gradova, kreativnih industrija i tehnologije do biomedicinskih znanosti i proizvodne industrije.

Održat će se na različitim lokacijama diljem Beča, a i ove godine privući će brojne austrijske i međunarodne startupove, investitore, nove talente i ljubitelje tehnologije. Sudionici će imati priliku steći nove kontakte i nova znanja, razmijeniti iskustva te proširiti svoju mrežu. Također će se moći bolje upoznati s bečkim startup ekosustavom, jednom od najraznolikijih i najbrže rastućih startup zajednica srednje Europe.

Program konferencije uključuje oko 50 događanja – od predavanja i radionica do hackathona, individualnih sastanaka i prilika za umrežavanje. Među njima su, primjerice, događanje Connect Day koje se održava 31. svibnja. Njegov je cilj povezati startupove s renomiranim poduzećima i investitorima te im ponuditi priliku da se predstave publici koja se zanima za inovacije.

U središtu događanja Smart City SuMMit 6. lipnja nalaze se pametni gradovi, a ovogodišnja tema posvećena je pitanju kako gradove učiniti klimatski neutralnima. Creative Days okupit će kreativne umove iz cijelog svijeta 31. svibnja, a bavit će se utjecajem tehnologije na kulturu u budućnosti.

Sudionici konferencije ViennaUP moći će stvoriti nove kontakte te razmjenjivati ideje i u ugodnoj atmosferi na bečkom Karlsplatzu gdje će se nalaziti glavno glavno mjesto sastanaka kao i u određenim bečkim kavanama.