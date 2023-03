Kristina Kuzmič, planetarno poznata autorica bestsellera, na Danima komunikacija otkriva kako premostiti kritike!

Predavanje koje će uz podršku Mastercardove platforme Priceless.com održati britka autorica čiji videi broje milijarde pregleda odgovorit će na pitanje koje si trebaju postaviti svi kreativci koji teže savršenstvu – jesu li nam negativne osobine zapravo najveće snage?

– Ona je tako šarmantna, karizmatična i povezana s publikom da pomislite da je poznajete, ali i da poželite biti poput nje! Ona ima sve to. Ona je IT PLUS djevojka! – godina je 2011. i nevjerojatna Oprah Winfrey upravo ovim riječima opisuje ženu koja ju je, kao i milijune drugih, osvojila svojim neposrednim, humorističnim i autentičnim pristupom životu – Kristinu Kuzmič, koja danas rasprodaje turneje diljem svijeta i ovoga travnja dolazi u Rovinj kao gošća Dana komunikacija!

Autorica bestsellera Drži se (Hold On, But Don‘t Hold Still), govornica, kreatorica videa s više od milijardu pregleda na svom YouTube kanalu, 2,8 milijuna pratitelja na Facebooku i preko pola milijuna pratitelja na Instagramu u Rovinj dolazi uz podršku Mastercardove platforme Priceless.com! Na glavnoj pozornici Dana komunikacija u predavanju naziva Are Our Negative Traits Actually Our Greatest Strengths? podijelit će svoju priču o autentičnom životu bez ograničenja, s kojom će se moći poistovjetiti svi kreativci – ali i oni koji bi to željeli postati. Na primjeru iz vlastita života pokazat će kako ju je mantra više slobode vodi do veće kreativnosti gurnula prema najvišoj točki kreativne stratosfere.

– Snažne, uspješne i inspirativne žene poput Kristine Kuzmič neosporivo su motivacija za pomicanje vlastitih granica. Kako su kreativnost, inovativnost i sloboda lajtmotivi njezinog predavanja, izuzetno sam ponosna što smo ga podržali upravo našom platformom Priceless.com, digitalnim hubom koji razvijamo vodeći se principima koje Kristina ističe ključnima za izvrsnost – izjavila je u povodu ove najave Helena Šekerija, direktorica iskustvenog marketinga u Mastercardu, te istaknula kako će svi oni koji budu prisustvovali predavanju Kristine Kuzmič imati i priliku osvojiti posebno iznenađenje – trodnevni aranžman za dvoje u Istri koji savršeno spaja vrhunsku enogastro i ponudu aktivnog turizma ove regije.

Zauzeti vrh višestrukih svjetskih popisa bestsellera, biti tražena govornica na svjetskoj razini i održavati međunarodne turneje – samo je još jedan tipičan dan u životu Kristine Kuzmič. No nije uvijek bilo tako: osjećaj kada drugi ljudi procjenjuju, preispituju i stavljaju pod povećalo njihov rad često je najveća prepreka za napredak. Iako tvrdi da to nije nešto što je ikada očekivala da će učiniti, nakon što se suočila s brojnim životnim izazovima, Kristinin cilj postao je jasan: biti za druge ono što je njoj bilo potrebno kada je sama na svojoj najnižoj točki.

Sebe stoga opisuje kao pesimistkinju u oporavku, ali i kao najveću navijačicu za svoje bližnje, što svakoga dana iznova dokazuje stvarajući videozapise o žongliranju sa životnim izazovima i potičući publiku da svom mentalnom zdravlju da prednost. Njezine su reakcije urnebesne, kreativne ideje uvijek neočekivano briljantne, poante snažne i brutalno iskrene – ali uvijek pune razumijevanja za sve ljudske nesavršenosti.

