Master F&B: Aplikacija za ugostiteljstvo koja radi i zaradi!

Kad se spoje ugostiteljstvo i digitalizacija, uz vodstvo iskusnog tima s dva desetljeća dugom tradicijom u HoReCa poslovanju, nastaje najsuvremenije digitalno rješenje koje opravdano postaje popularno od strane krajnjih korisnika i ugostitelja.

Hrvatski inovatori napravili su u samo dvije godine digitalnu aplikaciju Master F&B, kojom su osvojili naklonost korisnika na obje strane, ugostitelje i posjetitelje kafića i restorana. A da se radi o kvalitetnom partneru govori u prilog da je prisutan ne samo u Hrvatskoj, otkuda je pokrenut, nego i u 16 Europskih zemalja, SAD-u i Emiratima.

Ova all-in-one solucija je nastala na temelju iskustvenog znanja u ugostiteljstvu i digitalizaciji, kako bi ukrštavanjem ove dvije discipline unaprijedili poslovanje ugostiteljima te olakšali konzumaciju krajnjim korisnicima. Master F&B je aplikacija koju uvođenjem u svoj lokal, ugostitelj upotpunjuje i unapređuje svoju ponudu kroz digitalni menu, a krajnji korisnik ju koristi u svrhu pregleda ponude, narudžbe i ujedno i plaćanja.

Naime, ovaj suvremeni digitalni cjenik koristi moment ekspanzije korištenja digitalnih infrastrukture na pametan način, a to je da se kroz odličan slikovni i video moment prezentacije ponude ugostiteljskog objekta, radi kroz svega par klikova željena narudžba te plaćanje kroz POS kartično poslovanje. Mnogi ugostitelji i krajnji korisnici prepoznali su sve prednosti ovakvog sistema poslovanja, koji osim krajnje elegancije u ekspresiji, osiguravaju ugostitelju kontinuitet kvalitete u isporuci usluge kroz egzaktnost i brzinu narudžbe, a krajnjem korisniku jednostavnost i brzinu dobivanja željene narudžbe.Aplikacija nije zamjena za konobare, ali je efikasan alat i snažna sinergija koja omogućuje pružanje kvalitetne usluge gostima te brži i efikasniji poslovni process, ali i mogućnost za pametnije i optimizirano korištenje vremena konobara. Sve njegove prednosti osobito dolaze do izražaja sada, u nadolazećoj sezoni, kad se povećavaju gužve i broj turista. Dok se ostali ugostitelji sučeljavaju s izazovima koji uz sebe vezuje sezona, korisnici Master F&B osjetit će brojne pogodnosti koje ova digitalna aplikacija pruža kao i mogućnost uštede koja može doprinijeti porastu prihoda do čak 30%.

Također, osim što je višejezična (hrvatski, engleski, njemački, talijanski, francuski) sadržava detaljnu ugostiteljsku ponudu te uz narudžbu istovremeno plaćanje.

Master F&B kontinuirano radi na istraživanju i razvoju novih tehnologija, pa je nedavno uveo i novitet. Program Kasa za ugostiteljstvo koja je zajedno s narudžbama i payement metodom najsuvremenija i najsigurnija na tržištu, kao i Signage televizije dostupne u Outdoor i Indoor verzijama i veličinama od 13" inch do 75" incha, kao i panele koje rade na najsuvremeniji način s kompletnom uslugom 24/7.

A u razvoju još i dvije nove aplikacije. Jedna je namijenjena za upravljanje skladištem restorana ili kafića te će joj namjena uz pregled skladišnog stanja, biti i naručivanje robe prema unaprijed zadanim kastomiziranim parametrima. Druga će pak biti namijenjena građanstvu i služit će za rezervaciju mjesta u restoranima.

Ovakvo poslovanje i narudžbe, osobito su cijenjene i prepoznate od strane stranih gostiju jer im brzo i efikasno dočara ponudu, osobito u restoranima s naglaskom nan eke autohtone jelovnike kao što je buzara, kako izgleda, što sadrži, a mogu pogledati i kratki video snimljen u konkretnom restoranu kako bi vidjeli kako se u njemu jelo sprema i poslužuje. Takvo pojašnjenje i najiskusniji konobar, a pogotovo sezonci koji nisu lokalnog podrijetla, teško može dati gostu u kratkom roku.

Brojne su prednosti korištenja Master F&B digitalnog jelovnika za uvođenje kojeg je potrebno od potpisa ugovora svega tri dana, a fleksibilnost je jedna od njih. Naime osim što se mog učestalo i segmentirano s lakoćom promijeniti i cijene i unositi neke nove ponude bez nepotrebnih dodatnih troškova koje je iziskivalo dosadašnje tiskanje cjenika, ovakvim pristupom se utječe I na obnovljivo poslovanje kroz zero waste u smislu uštede tiskanja i potrošnje papira.