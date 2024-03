Nagrađivana online turistička agencija Konture proslavila otvorenje nove lokacije ureda

Nakon devet godina uspješnog poslovanja, online turistička agencija Konture s ponosom objavljuje svoj premještaj na novu lokaciju u Sesvetama. Ovaj korak predstavlja nastavak njihovog kontinuiranog uspjeha i angažmana u turističkoj industriji. Brojni dugogodišnji klijenti i prijatelji došli su podržati agenciju poput glumice Iskre Jirsak, zatim poznate influencerice Duške Stepanov, a i žena u vrhu biznisa i poslovnog svijeta poput Ivane Matić.

Agencija je dobitnik prestižne nagrade hrvatskog turizma ‘Turistički cvijet‘ za najbolju malu DMK agenciju u Hrvatskoj od strane Hrvatske Gospodarske Komore, a vlasnica Ines Poljak Aritonović, dobitnica je nagrade u kategoriji ‘Čovjek – ključ uspjeha‘. Ova priznanja su dodijeljena najboljim djelatnicima u turističkoj industriji od strane Hrvatske turističke zajednice, ističući njezinu neustrašivu viziju i staloženi pristup u svim situacijama. Ines je upravo svojom idejom iskoristila priliku nakon COVID – 19 pandemije kako na najbolji način uočiti i iskoristiti promjene u turističkim trendovima. Shvatila je da će se putovanja najprije odvijati na obližnje destinacije s vlastitim prijevozom te je inicirala veliki zaokret u poslovanju kako bi se prilagodila novonastaloj situaciji. Konture su danas prepoznatljiv brend, jedino mjesto u Hrvatskoj gdje kupci dobiju personaliziranu uslugu savjetovanja za ljetovanja, vikend odmore s djecom ili romantični bijeg u dvoje.

Ines ističe: ‘Veseli me što smo napokon nakon korone svi na okupu, u ovom prekrasnom prostoru. Naš online posao nam je i prije korone omogućavao da radimo od kuće i zapravo od bilo kuda na svijetu, ali nekako nam je to ‘prisjelo‘ obzirom na to što smo kao turistička agencija pretrpjeli. Sada smo u prostoru koji nam daje slobodu za kreativnost i inovativnost i postaje platforma za ostvarenje naših ambicija i unapređenje poslovanja i korisničkog iskustva za naše kupce. Uz novi ured uskoro planiramo i redizajn weba i aplikaciju koje su logičan nastavak našeg digitalnog putovanja.‘

Za dobru čašicu, pobrinule su se vlasnice iz vinarije Lešćanec, koje se već četvrtu generaciju bave proizvodnjom vina. Novi prostor agencije Konture u Sesvetama predstavlja korak prema daljnjem širenju i jačanju njihove prisutnosti na tržištu, istovremeno zadržavajući visoku kvalitetu usluge i predanost svojim klijentima.