Napeta finala A1 Adria League i A1 Student eChallengea oduševila regionalnu esport publiku

U finalu 13. sezone najvećeg i najpopularnijeg regionalnog esport natjecanja A1 Adria League snage su odmjerili igrači i timovi koji su briljirali u kvalifikacijama lige. Finale se odigralo u četiri kategorije, donoseći napetost i uzbuđenje gledateljima koji su uživali u vrhunskim potezima svojih esport idola u igrama EA Sports FC 24, EA Sports FC mobile, Counter-Strike 2 i Brawl Stars. Istovremeno odvijalo se i finale 3. sezone A1 Student eChallenge natjecanja.

Nakon gotovo dva mjeseca zanimljivih gejming duela, poznati su svi pobjednici 13. sezone jednog od najvećih esport natjecanja u jugoistočnoj Europi. U pucačini iz prvog lica Counter-Strike 2 vidjeli smo veliki povratak nekih starih igračkih imena, a najviše je profitirala ekipa KUBIX koju je predvodio fenomenalni kapetan gejmzilla u nevjerojatnom preokretu s 0-1 do konačnih 3-1 u velikom finalu.

EAFC24, najpopularnija nogometna simulacija već je godinama pod dominacijom bosanskohercegovačkog igrača Tarika Nove koji već šest godina suvereno puni svoju trofejnu vitrinu, no ove je sezone ipak došlo do promjene na vrhu. Nakon dva izgubljena finala, treći pokušaj bio je sretan za Marac game on koji je kući odnio svoju prvu titulu prvaka.

Što se tiče mobilnih naslova, FC Mobile je drugu sezonu za redom osvojio igrač ekipe Fantastic Esports - SHAQ. Nakon što je na prošlom Reboot Infogameru powered by A1 pokazao kako je jedan od najkonzistentnijih igrača u regiji, ove je godine opet utišao kritičare i pokazao da trenutno nema konkurencije.

U popularnom Brawl Starsu pobjedu je odnijela ekipa Frutas koji su prošlotjednim finalem osigurali svoju treću uzastopnu titulu prvaka. Pored ovog laskavog timskog priznanja, ovo je bila rekordna sedma titula za kapetana ekipe DžonDžona, čime je postao najtrofejniji Brawl Stars igrač u povijesti ovog regionalnog natjecanja.

Osim 13. izdanja A1 Adria League, priliku da pokažu svoj gejmerski talent i osjete dozu adrenalina koju pružaju A1 esport natjecanja dobili su i studenti. U finalu trećeg izdanja A1 Student eChallengea snage su odmjerili u igrama Rocket league, EA Sports FC 24 i Counter-Strike 2.

EAFC24 osvojio je klaic710 koji je predstavljao Fakultet primijenjene matematike i informatike, dok smo u Rocket League gledali dominantnu pobjedu favorizirane ekipe FER-a (Dred, Zuki, Turba, Dunge) koji su u finalu pobijedili Algebru sa 4:1 u utakmicama. U popularnom Kanteru (CS2), naslov je uzela ekipa varaždinskog FOI-a nakon veoma zanimljivog finala, gdje su sjajni Prozzor i ekipa nadjačali FERIT sa 2:1 u mapama.

– Uzbudljivim finalima A1 Adria League i A1 Student eChallenge te sveukupnim fondom većim od 42 000 EUR ponovno smo pokazali kako je A1 Hrvatska jedan od vodećih lidera u promicanju gejminga i esporta u regiji. A1 već 25 godina prati trendove i svojim aktivnostima približava se onome što je korisnicima važno. Tako smo prije sedam godina spoznali potencijal gejming industrije za hrvatsko gospodarstvo. Vođeni idejom povezivanja, iz sezone u sezonu ljubiteljima videoigara kontinuirano pružamo nezaboravno iskustvo i pridonosimo razvoju ove industrije. Naša posvećenost ovoj industriji ne samo da stvara nova radna mjesta, već i pomaže u izgradnji međunarodne reputacije Hrvatske kao centra za gejming evente i inovacije. Pored toga, sve naše gejming i esport aktivnosti prožimamo aktivnostima platforme #BoljiOnline kojom javnost sustavno osvještavamo o važnosti odgovornog gejmanja – istaknula je Diana Svalina, viša specijalistica za marketinške komunikacije i evente u A1 Hrvatska.