Neka vaša HR priča bude ona koju svi prepričavaju!

Vrijeme je za novo poglavlje… Sudjelujte na HR Days konferenciji i pridružite nam se u pisanju najposebnijih stranica u svijetu ljudskih potencijala!

HR zajednica jako dobro zna kako se ove godine krajem ljeta odvija događaj koji će napraviti pravu ‘oluju‘ u svijetu ljudskih potencijala…

HR Days konferencija 20. i 21. rujna u Rovinj donosi vatromet ideja, pregršt inspiracije i otvaranje novog ‘poglavlja‘ priče o ljudskim potencijalima. Iste one priče koju godinama pišemo zajedno!

Nadahnuće koje trebate i znanje za kojim tragate

Na ovogodišnjoj HR Days konferenciji, dok se ljetne uspomene nenametljivo budu urezivale u naše sjećanje, bavit ćemo se svježim idejama, aktualnim trendovima i novim konceptima koji oblikuju našu struku.

Okupit ćemo se kako bismo razmijenili ideje o temama kao što su HR Strategy, HR Business partner, Learning&Development, Total Rewards i Employee Experience. Pod povećalo ćemo staviti i sveprisutni Generacijski jaz, istražiti važnost Data Driven Employer Brandinga, saznati kako se istaknuti uz Stand up to Stand out i nositi se s promjenama. Uz to, zaronit ćemo u teme poput Leadershipa i motivacije zaposlenika, a nipošto nećemo zaobići ni ulogu umjetne inteligencije.

Kroz MASTERCLASS, naučit ćemo kako oblikovati, prioritetizirati i provoditi HR strategije. Također, u okviru praktičnih radionica, bavit ćemo se unaprjeđenjem poslovnih procesa, razvijanjem vještine vođenja i upravljanjem promjenama.

Ovo su teme koje će nas inspirirati i dati nam alate za stvaranje HR priče koju svijet još nije čuo, a s njima će nas upoznati istinski majstori zanata - PREDAVAČI kakve samo možete poželjeti!

Izađite iz sjene i zasjajte na najvećoj HR pozornici!

To, dakako, nije sve.

Naime, zahvaljujući informacijama koje smo dobili iz tajnih i strogo povjerljivih izvora, znamo da ste u protekloj godini osmislili i proveli čudesne projekte, iznjedrili hvalevrijedne inicijative i pokrenuli odlične programe, stoga vas izazivamo da nam pokažete svoje kreativne adute!

Prijavite svoju uspješnu HR praksu do 30. lipnja, uđite u konkurenciju za izbor Najbolje regionalne HR prakse i dopustite da vaša priča inspirira druge.

Na HR Days konferenciji, predstavit ćemo pet najboljih regionalnih HR praksi prema izboru stručnog žirija, a odluku o konačnom poretku donosi publika konferencije. To je prilika da vaša tvrtka bude prepoznata i cijenjena u industriji, kao i da podijelite svoje znanje i iskustvo s drugim HR stručnjacima.

Kad sunce pođe na počinak…

HR Daysi, pored one posvećene znanju i usavršavanju vještina svih svojih sudionika, ima i svoju drugu, podjednako važnu stranu. Svoj ‘noćni program‘.

Ove godine, naša noćna poslastica je fantastični glazbenik Matija Cvek koji će vas držati na nogama sve do jutra. Pripremite se za noć punu energije, plesa i neočekivanih avantura.

Uz HR Days konferenciju, dobit ćete nevjerojatnu priliku da se povežete s kolegama, dijelite ideje, ali i stvorite nezaboravne trenutke na plesnom podiju.

Pridružite nam se na ovogodišnjoj HR Days konferenciji i postanite dio fantastične HR priče! Iskoristite priliku i do 30. lipnja osigurajte vaše mjesto po Early Bird cijeni!