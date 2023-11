NEM Zagreb 2023 objavio cjeloviti program: Warner Bros Discovery prezentacija, Viaplay Select projekcija; TVP, Beta film, Mediawan, France Télévisions i mnogi drugi potvrdili dolazak

Predstavljeni razni novi dijelovi programa: NEM Contest i Awards, film kao nova tema razgovora

Manje od mjesec dana do početka trećeg izdanja NEM Zagreba 2023, organizatori su predstavili cjelovit program ispunjen raznim novitetima. Događanje će se održati od 6. do 8. prosinca u Hotelu Esplanade Zagreb, a program će biti bogat predavanjima, projekcijama, mogućnostima za upoznavanje i edukacije te nekoliko načina za odavanje počasti najboljim sadržajima iz CEE. Još jednom će NEM Zagreb 2023 dati priliku kreatorima sadržaja CEE-a iz zemalja niskog produkcijskog kapaciteta da se povežu s kolegama iz zemalja visokog produkcijskog kapaciteta. Cilj je stvoriti prilike za nove projekte, poslove, koprodukcije, akvizicije sadržaja unutar i izvan CEE-a, kao i ulaganja europskih ili globalnih streamera u izvorni sadržaj CEE-a.

Na NEM Contest powered by HAVC, natjecanje koje će nagraditi najbolje scenarističke ideje, pristiglo je više od 200 projektnih prijava u četiri kategorije: Scripted series, Scripted feature-length film, Documentary/Feature-length documentary film i Non-scripted entertainment format.

Na NEM Zagrebu 2023 bit će proglašena i najbolja drama u CEE. Pristiglo je više od 25 prijava, a neki od natjecatelja koji su se prijavili na natječaj su BH Telecom, Češka televizija, DANSU, Dramedy Productions, Drugi plan, Radio televizija Srbije (RTS), RTV Slovenija, Telekom Srbija, Poljska televizija (TVP).

Platforma Content Showcase poslužit će uspješnim europskim produkcijskim kućama koje svojim sadržajem obogaćuju tržište srednje i istočne Europe kao i pobjedničkim projektima s Heart of Europe International TV Festival & Forum i Conecta FICTION & ENTERTAINMENT događanja. Također, Lee Hobbs, Senior Vice President, Discovery Networks and Creative Agency, EMEA, Warner Bros Discovery će predstaviti razne nove sadržaje iz ove vrhunske globalne medijske i zabavne tvrtke.

Što se tiče projekcija, HBO Max Europe priprema ekskluzivnu projekciju svog novog biografskog dokumentarca Apolonia, Apolonia. Talentirana Apolonia rođena je u podzemnom kazalištu u Parizu i odrasla je u zajednici umjetnika. Tijekom 14 godina, dokumentarac prati umjetnički i osobni rast mlade djevojke u fascinantnu zrelu ženu i cijenjenu slikaricu. Više detalja o dokumentarnom filmu bit će otkriveno nakon projekcije, tijekom Q&A s Hankom Kastelicovom, VP & Executive Producer of Documentaries, HBO Max Europe.

Također, Viaplay Select ekskluzivno će prikazati šestodijelnu kriminalističku dramu Jana – Marked For Life, adaptiranu prema serijalu bestselera Emelie Schepp. Režirali su je za Oscara nominirani Felix Herngren (The 100-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared) i Henrik Björn (Jordskott). Fokus je na tužiteljici Jani Berzelius koja otkriva jezivu vezu s vlastitim mračnim tajnama nakon što je ubijen švedski najviši službenik za migracije. Koliko dugo će moći skrivati svoj prošli život vojnika-djeteta i stroja za ubijanje?

Teme panela od filma do umjetne inteligencije, igara, adaptacija knjiga i koprodukcija

Širok spektar tema bit će proširen dodavanjem filma u raspravu, počevši s panelom How Will the Incorporation of AI Shape the Future of TV and Film Production? Postavit će se mnoga pitanja, primjerice može li umjetna inteligencija preuzeti zadatke poput analize scenarija, stvaranja vizualnih efekata i donošenja kreativnih odluka u TV i filmskoj produkciji.

Što je učinjeno dobro, a koji su aspekti izvorne produkcije u regiji CEE koje rade nacionalne javne televizije pogrešni? Ovo važno pitanje bit će postavljeno tijekom panela CEE FTA Originals on the Global Map sponsored by TVP.

Na panelu Difference Between Corporation-led and State-led Co-production bit će riječi o kulturološkim propisima koji mogu utjecati na koprodukciju u TV i filmskoj industriji.

Izazovi se također mogu pojaviti tijekom prilagodbe knjige za TV scenarij. Panel Book to Screen: Navigation the Unique Challenges of Book Adaptations in Film and TV je za one filmaše koji žele biti sigurni da će njihova adaptacija zadržati interes i privlačnost izvorne knjige.

U kontekstu prepreka i poteškoća s kojima se susreću prijavitelji iz zemalja s niskim produkcijskim kapacitetom, fokus panel diskusije TV series and Creative Europe MEDIA: Our Success Stories! bit će na izazovima koje nameću MEDIA pozivi za zemlje s jezikom ograničenog govornog područja, ograničenim teritorijem i nepovoljnim proizvodnim uvjetima.

Još jedan trend o kojem će biti riječi na NEM Zagreb 2024 je brzo spajanje TV industrije s gaming industrijom. Koliko su adaptacije videoigara učinkovite u prelasku na TV serije? Panel Gaming and TV: A Match Made in Heaven or a Recipe for Disaster? dat će sve odgovore.

O budućnosti koprodukcije između zemalja visokog produkcijskog kapaciteta i CEE raspravljat će se tijekom panela High-production countries and CEE: How Can We Work Together?

Uz edukaciju kao jedan od ciljeva svakog izdanja NEM Zagreba, nekoliko dana prije i tijekom glavnog događaja održat će se posebne radionice za najbolje studente s nekoliko regionalnih sveučilišta i Script surgery namijenjene finalistima NEM Contesta. Tri dana NEM Zagreb 2023 također će biti ispunjena raznim networking događanjima te prilikama za stvaranje novih veza i poboljšanje postojećih - počevši od prijema dobrodošlice kojeg je omogućio TVP i koprodukcijskog ručka idućeg dana koje je omogućilo događanje Heart of Europe International TV Festival & Forum. Također, program je bogat i brojnim privatnim networking događanjima poput Privatnog predstavljanja projekata Hrvatske udruge nezavisnih producenata powered by HAVC.

NEM Zagreb 2023 sufinancira Europska unija, kroz potprogram Kreativna Europa MEDIA. Više informacija potražite na stranicama NEM Zagreb 2023 webstranici.