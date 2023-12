Nika Tomić, Petra Mlakar Zorko, Željana Bolanča (L‘Oréal): Dijelimo vrijednosti kompanije za koju radimo i to nam je možda najvažniji poticaj

Kako su uspjele unatoč izazovima u dinamičnom svijetu industrije ljepote otkrivaju tri inspirativne žene iz svijeta dermokozmetike – Nika Tomić, brend-direktorica, Petra Mlakar Zorko, communication and advocacy lead, i dr. sc. Željana Bolanča, spec. dermatovenerologije

Kako su oblikovale svoje karijere te uspjele postići željene uspjehe unatoč izazovima u dinamičnom svijetu industrije ljepote otkrivaju tri inspirativne žene iz svijeta dermokozmetike – Nika Tomić, brend-direktorica, Petra Mlakar Zorko, communication and advocacy lead, i dr. sc. Željana Bolanča, spec. dermatovenerologije. U razgovoru otkrivaju ne samo profesionalnu, već i osobnu stranu svojih životnih putanja te odluke koje su bile ključne za njihov uspjeh u poslovnom svijetu.

Što vas je motiviralo prema uspjehu, ‘guralo naprijed‘ i dovelo do mjesta na kojemu ste sada?

– Nika: Vjerujem da sam upravo svojim trudom, radom i željom da budem najbolja u tome gdje sam zaslužila mjesto na kojem sam sada. Dodatno, dugo bavljenje sportom (odbojkom) sigurno je usadilo i neki natjecateljski duh koji je pridonio motivaciji, s tim da je meni iznimno važno bilo da je to uvijek kao dio tima.

– Petra: Znatiželja, ljubav prema poslu, ljudi s kojima surađujem i imam priliku upoznati kroz različite suradnje. Mislim da je za uspjeh u životu bitno da znaš što želiš i da ideš za time, da na temelju znanja i iskustva gradiš samouvjerenost i motivaciju za izazove na projektima. Apsolutno se slažem s citatom da je uspjeh zapravo putovanje i ne destinacija.

– Željana: Da na ovo znam odgovoriti, pisala bih self help priručnike. Moja motivacija je uvijek bila intrinzična, na visokom stupnju i lako se motiviram.

Koje vam strategije pomažu održati ravnotežu između poslovnih i privatnih obveza?

– Nika: Doista je teško u privatno vrijeme u potpunosti se isključiti od posla, pogotovo u našoj branši gdje te posao okružuje na svakom koraku, od društvenih mreža do gledanja omiljene serije, jer podsvjesno uvijek promatram oglase, konkurenciju. Međutim, imam neke trikove pomoću kojih se trudim održati ravnotežu, a jedan od njih je da imam dva mobitela – privatni i poslovni. Međutim, i L‘Oréal kao kompanija znatno pomaže raznim povlasticama za zaposlenike i fleksibilnosti koju imamo na svakodnevnoj razini.

– Petra: Definitivno je to najveći izazov, ali iskreno volim to što radim, a jednako, ako ne i više, volim i svoju obitelj, prijatelje i aktivnosti izvan posla. Moja formula za work & life balance je dobra organizacija na poslu, pogotovo kad radimo na kompleksnim i regionalnim projektima. Doma imam veliku obitelj i sličan pristup, vrlo organiziran.

– Željana: Možda zvuči kao klišej, ali redovito samu sebe podsjećam na redoslijed svojih životnih prioriteta. Kao majka dvojice sinova i supruga nemam zamjene i to je dio kojem se moram u cijelosti posvetiti. Moji klijenti dolaze meni po savjet ili pomoć, i tu također nemam zamjene. Sve one druge stvari koje su manje važne, odnosno za koje procijenim da mi za godinu ili dvije dana više neće biti važne, nastojim odmaknuti od sebe, ne potrošiti na njih previše energije. Pa i pod cijenu da ne budem u svemu savršena. Mnogo stvari odradim rano ujutro ili kasno navečer, kad imam mira i tu sam najučinkovitija.

Koji su bili najveći izazovi na putu prema vrhu?

– Nika: Jedan je bio ‘dokazivanje‘ da sam s razlogom na određenom mjestu. Posebno jer sam s 30 godina došla u krug višeg menadžmenta okružena mnogo iskusnijim kolegama, što mi je predstavljalo velik izazov, ali i želju da budem prihvaćena u tom društvu. Drugi je izazov možda i najteži – vođenje ljudi različitih karaktera, iskustava i dobi – jer je doista na dnevnoj bazi potrebno biti vođa, prijatelj, šef, podrška, pa i bračni savjetnik ponekad.

– Petra: Po prirodi sam vrlo radišna i organizirana osoba i najveći mi je izazov bio, kad sam postala mama, održavanje balansa između karijere i obitelji. Danas imam troje djece koju neizmjerno volim i supruga s isto odgovornim i zanimljivim zanimanjem, tako da se ponekad nakon kreativnoga kaosa na poslu preselim u kaos veselog doma.

– Željana: Najveći izazov je bio odlučiti se na otvaranje privatne prakse. Ni suprug ni ja nismo se bojali struke, ali svega drugoga jesmo. Računi, fakture, porezi, sve nam je to bila velika nepoznanica. Srećom, oboje smo štreberi koji smo naučili učiti i brzo smo pohvatali konce. Drugi nam je izazov bio kako posložiti strukturu poliklinike. Štreberi imaju mnogo vrlina, ali i jednu veliku manu. A ta je da su naučili sve sami raditi. Delegirati i prepustiti neke stvari drugima, ali inzistirati na kvaliteti nije bilo lako.

Koje biste lekcije podijelile s drugim ženama koje se suočavaju sa sličnim izazovima?

– Nika: Voljela bih da sam ranije shvatila da uvijek treba vjerovati u sebe, ni u jednom trenu ne sumnjati i ne preispitivati svoj uspjeh niti se mjeriti s drugima. Trud, rad i poštenje na kraju se isplate, ma tko što rekao.

– Petra: Bitno je da ste iskreni sami sa sobom, da znate što želite od života, kakvu ulogu ima posao, želite li ga odraditi ili vas motivira nešto drugo. Također je važno i kad što želite, jer za dobru karijeru moraš ponekad imati i dobar tajming.

– Željana: Prepoznajte i napišite na papir ako treba koje su vaše prednosti. I na njima inzistirajte, gradite ih, ojačavajte i nemojte od njih odustati. Ako je to stručnost, onda se trudite uvijek znati više i raditi bolje od drugih.

Kako ‘kradete‘ svojih pet minuta u danu kako biste zadržale fokus i energiju?

– Nika: S obzirom na to da ne pijem kavu i ne pušim cigarete, vjerujte mi – nije lako. Osoba sam koja ima dosta energije, temperamentna sam, uvijek mogu pričati, ali ono što me dodatno napuni energijom jest poruka ili poziv mojih najbližih bez posebnog povoda, samo da se čujemo.

– Petra: Tako da sam aktivna, šetam psa, igram se s djecom, idem na pilates, planinarim, slušam podcaste, čitam knjige, aktivna sam u lokalnoj zajednici, društvu…

– Željana: Meni tjelovježba zbilja pomaže, u sedam ujutro već odradim teški trening i spremna sam za sve u danu. Vikendom pokušavam provesti jedan dio vremena u prirodi.

Na što ste najponosnije u svojoj karijeri?

– Nika: Najponosnija sam što mogu reći da sam usprkos raznim izazovima na putu uvijek ostala vjerna sebi i vrijednostima s kojima sam ušla (možda i naivno) u ovaj menadžerski svijet. Mislim da mi je upravo to donijelo povjerenje ljudi u mom timu i drugih koji me okružuju.

– Petra: Na dobre odnose s ljudima, trudim se biti inspiracija i motivacija na projektima na kojima surađujemo.

– Željana: Najponosnija sam na činjenicu da sam sve što sam započela privela kraju i kad neke stvari nisu išle kako sam inicijalno zamislila, prilagodila sam se i krenula novim smjerom i napravila ga boljim. U tome mi je sport dosta pomogao. U njemu se naučiš gubiti, shvatiš da je uvijek netko drugi bolji i da nijedna pobjeda nije lagana, uvijek je prethodio ozbiljan trud i rad.

Koje vrijednosti i ciljeve međusobno dijelite?

– Nika: Jako nam je važno zadržati ljudskost prije svega, u svim, pa i poslovnim odnosima.

– Petra: Sve smo vrlo direktne i otvorene za dobre ideje i suradnje. Definitivno podrška koja bi žena ženi trebala biti.

– Željana: Predanost i strast prema poslu.

Kako vrijednosti brenda Vichy i kompanije L‘Oréal korespondiraju s vašim osobnim uvjerenjima?

– Nika: Vichy je brend Grupe L‘Oréal uz koji sam započela svoju karijeru prije osam godina, uz koji je moja karijera napredovala, a ja na neki način odrastala i sazrijevala kroz razne uloge pa sve do danas kad sam direktorica brenda. Sve vrijednosti brenda Vichy u skladu su s mojim osobnim uvjerenjima, a to su i vrijednosti poput osnaživanja zdravlja kože u svakoj fazi života, pomoću proizvoda temeljenih na dugogodišnjoj znanosti ekspozoma, uza stalnu brigu o okolišu. Također vrijednosti poput razbijanja stigmi, otvaranjem tabu-tema kao što je menopauza. Također, Grupa L‘Oréal kao organizacija iznimno cijeni vrijednost znanosti, nastoji pružiti najbolje kozmetičke inovacije, a teži i pozitivnom utjecaju na zajednice u kojima smo prisutni te brizi o očuvanju i zaštiti okoliša – što jednako tako korespondira s mojim uvjerenjima.

– Petra: Zaista volim misiju brenda Vichy, da bude podrška ženama u različitim životnim razdobljima, da ih osnažuje vrhunskim proizvodima kako bi se osjećale dobro u svojoj koži. U suradnji s vrhunskim stručnjacima dijelimo znanje, educiramo žene i potičemo ih da budu najbolja verzija sebe, zadovoljne i istinski sretne jer tada mogu pokrenuti svijet. U L‘Oréalu vjerujemo da svaka osoba ima moć pokrenuti svijet nabolje.

– Željana: Oni koje me poznaju znaju da su mi stručnost i kvaliteta proizvoda uvijek na prvom mjestu i zato surađujem s Vichyjem. Vichy ne slijedi slijepo trendove već je uvijek fokus na kvaliteti kože, odnosno očuvanju kožne barijere kao temeljne jedinice, ali naravno i poboljšanju izgleda. Svaki je proizvod potkrijepljen znanstvenim kliničkim ispitivanjima i dermatološki testiran. Što se tiče L‘Oréala, to je kompanija s kojom surađujem dugi niz godina i koja je jako ekološki osviještena, što me uvijek iznova veseli.

