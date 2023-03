Održivost i inovacije: Kako tehnologija oblikuje budućnost poslovanja

Umjetna inteligencija, podaci i vještine bit će ključni za postizanje održivih ciljeva. Mjerenja i podaci omogućeni tehnologijom, putem daljinskih senzora i drugih IoT uređaja, satelita i povezivanja, u kombinaciji s analitikom velikih podataka igrat će ključnu ulogu u praćenju i optimiranju korištenja resursa u budućnosti

Održivost je postala temelj kreiranja politike EU-a. ‘EU Green Deal‘ postavlja ambiciozne ciljeve koji utječu na svaku državu članicu: klimatsku neutralnost do 2050. i smanjenje emisija CO 2 za najmanje 55 posto do 2030. godine. EU fond za oporavak i otpornost od 734 milijarde eura osmišljen je kako bi pomogao Europskoj uniji da postigne svoju održivost ciljeva postavljanjem Europe na put digitalne tranzicije, stvaranjem radnih mjesta i poticanjem rasta u tom procesu.

Rješenja iz Microsofta

Digitalne inovacije igrat će ključnu ulogu u pomaganju organizacijama da smanje potrošnju energije, učinkovitije se koriste resursima i donose informirane odluke na temelju relevantnih podataka.

– Organizacije vođene podacima osnažuju lidere i zaposlene da donose pametnije odluke koje poboljšavaju poslovanje i održivost. Objedinjavanje podataka iz cijele tvrtke i korištenje umjetne inteligencije za stvaranje sloja inteligencije omogućuje tvrtkama da bolje uvide pretvore u akciju, pomažući poticanje održivosti, operativne učinkovitosti, mogućnosti rasta, praćenje utjecaja i izvješćivanje te, u konačnici, stvaranje vrijednosti.

Naši proizvodi i usluge izgrađeni su imajući na umu održivost. S Microsoft Cloud for Sustainability pomažemo klijentima da napreduju na putu održivosti spajanjem mogućnosti zaštite okoline, društva i upravljanja (ESG) iz cijelog portfelja Microsoftova oblaka s rješenjima našega globalnog i lokalnog ekosustava partnera. To može pomoći organizacijama da poboljšaju svoje poslovne procese i smanje utjecaj poslovanja na okolinu, identificiraju prilike za izgradnju održivije IT infrastrukture, stvore ekološki prihvatljivije lance vrijednosti i automatiziraju računovodstvo i izvješćivanje o ugljiku – rekla je Petra Čiček, voditeljica održivosti za srednju i istočnu Europu u Microsoftu.

Iskustva sa sjevera Europe

U sjevernoj Europi, usvajanjem rješenja Cloud for Sustainability, finska rudarska i cementna tvrtka FLSmidth ubrzala je vlastito putovanje održivosti i isporučila inovativna rješenja svojim klijentima, omogućivši potpuno nove poslovne modele i smanjivši 10-12 posto globalnih emisija. Ta je tvrtka na pravom putu sa svojim planom MissionZero za nulte emisije i nulti otpad do 2030. godine.

Na Baltiku latvijska zrakoplovna kompanija airBaltics kombinirala je Power Apps s Teamsom, tako da njezina zemaljska posada sada može obavljati zadatke putem Microsoft Teamsa koristeći se svojim mobilnim uređajima. Ta optimizacija pomogla je uštedjeti 1000 tiskanih stranica izvješća na mjesec, a smanjila je i vrijeme potrebno za unos podataka s dva dana na 15 minuta.

Primjeri iz centralne Europe

U centralnoj Europi, češka tvrtka Innogy, jedna od vodećih tvrtki za opskrbu energijom u zemlji, okrenula se Microsoft Power Appsu, što joj je omogućilo da 25 posto brže generira ponude i jedinstvene dizajne sustava, istodobno poboljšavajući uvid i omogućujući Innogyju da učinkovitije opslužuje više kupaca te pomažući tisućama vlasnika kuća da se prebace na održivu, ekološki prihvatljivu budućnost.

U Slovačkoj su Slovenské elektrárne (SEAS) trebale učinkovitiji i isplativiji sustav te su implementirale rješenje za strojno učenje koje se sastoji od Azure Synapse Analyticsa i Azure Databricksa, što je tvrtki uštedjelo oko 100.000 eura i skratilo vrijeme predviđanja s dva sata na 15 minuta. Nacionalni fond za zaštitu okoline i upravljanje vodama Poljske pojednostavnio je postupak podnošenja i provjere nepovratnih sredstava razvivši online portal za prijavu temeljen na Microsoft Azureu.

A u Mađarskoj se Parkl počeo koristiti IoT Hubom za uspostavljanje mrežnih veza i protokola koji su povezani s njegovim raznim IoT uređajima. To je pomoglo smanjiti ugljični otisak optimiranjem kapaciteta parkiranja i omogućavanjem korisnicima da ih brže pronađu i dođu do njih.

Počelo je i na jugu Europe

U južnoj i istočnoj Europi digitalna transformacija također se razvija u sektoru poljoprivrede, u Austriji je, primjerice, BioWeingut Hofmann započeo pilot-projekt postavljanja senzora u rizičnim područjima vinograda i voćnjaka kako bi se bilježili podaci poput temperature, vlažnosti i topografija. Prikupljeni podaci zatim se šalju u Microsoftov oblak, koji u kombinaciji s modelima predviđanja vremena i strojnim učenjem daje detaljne prognoze.

Grad Zagreb, glavni grad Hrvatske, implementirao je sustav Azure i ubrzao upis djece u dječje vrtiće. Kada govorimo o prevladavanju urbanih izazova, dobre primjere nalazimo u Ateni, koja je postala pametan grad korištenjem tehnologije i inovacija strateškim postavljanjem inovativnih senzora koji prikupljaju podatke o ulicama i čistoći zraka, pristupačnosti za pješake i osobe s invaliditetom, zagađenju bukom, temperaturi i vlažnosti.

Podrška poduzetnicima

– Iako je tehnologija vitalni alat, ljudi su ti koji pokreću ‘zeleni promjene‘. Microsoft Digital Futures Index – istraživanje digitalizacije u srednjoj i istočnoj Europi – pronašao je više od stotinu korelacija između različitih područja digitalnog razvoja i održivosti. Od toga, ulaganje u digitalnu tehnologiju i digitalne vještine imalo je najjače pozitivne odnose s ekološkim ishodima. Održivost je odgovornost i prilika naše generacije, a tvrtke, vlade, lideri trebali bi ubrzati napredak primjenom tehnoloških rješenja i ulaganje u razvoj nove generacije znanja i vještina – zaključila je Petra Čiček.

Microsoft pokreće napredak prema održivijoj budućnosti diljem svijeta i u regiji smanjenjem vlastita utjecaja na okolinu, ubrzavanjem istraživanja, pomaganjem klijentima i partnerima u izgradnji održivih rješenja i zagovaranjem politika koje pogoduju okolini. Microsoft se obvezao biti negativan prema ugljiku do 2030., ukloniti sve povijesne emisije do 2050., proizvoditi nula otpada u svom izravnom otisku otpada i biti pozitivan prema vodi do 2030. – nadoknaditi više vode nego što je iskoristi i zaštititi više zemlje nego što je iskoristi do 2025. godine.

Ključevi budućnosti

Tvrtka gradi Planetary Computer kako bi transformirala način na koji nadzire i modelira prirodne sustave Zemlje te naposljetku njima i upravlja pa je pokrenula i Fond za klimatske inovacije vrijedan milijardu dolara kako bi ubrzala razvoj tehnologije i implementaciju novih klimatskih inovacija, zajedno s globalnim programom ‘Poduzetništvo za pozitivan učinak‘ koji pruža opsežnu podršku poduzetnicima u rješavanju najhitnijih svjetskih izazova.

Kao što je nedavni Microsoft Digital Futures Index pokazao, digitalno napredne zemlje dokazano su zelenije, bogatije, inovativnije i konkurentnije. Umjetna inteligencija, podaci i vještine bit će ključni za postizanje održivih ciljeva. Mjerenja i podaci omogućeni tehnologijom, putem daljinskih senzora i drugih IoT uređaja, satelita i povezivanja, u kombinaciji s analitikom velikih podataka igrat će ključnu ulogu u praćenju i optimiranju korištenja resursa u budućnosti.

Sadržaj omogućio Microsoft.