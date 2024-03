OIV DAB+ Digital Radio: Modernizacija medija kojem se najviše vjeruje

Radio je važan medij kojeg svakodnevno prati značajan dio populacije, a u prosjeku se sluša nekoliko sati dnevno u raznim situacijama. Jedan je od najmoćnijih komunikacijskih alata s jedinstvenom sposobnošću da dopre do najšire publike te medij kojem se najviše vjeruje i najviše konzumira. No, kao i u svemu tako i u medijskom svijetu, digitalizacija je konačno stigla i do radija, a o čijem se napretku brine tvrtka Odašiljači i veze (OIV).

Medij za nove sadržaje i povezane slušatelje

S obzirom na široku paletu usluga koje pruža, DAB+ je puno više od digitaliziranog audio programa.

Kroz DAB+ slušatelji dobivaju prijam radijskog signala bez smetnji, mogućnost većeg i jednostavnijeg izbora programa čistog zvuka i dodatne tekstualne, grafičke i video podatke vezane uz audio sadržaj kao što su naslovnice albuma, podatke o pjesmi i izvođaču, a sve to bez internetskih troškova i potpuno besplatno za korisnike.

Nužno je napomenuti kako je FM spektar na nacionalnoj i regionalnoj razini te u većim gradovima popunjen i nema novih dostupnih frekvencija, a najveća prednost digitalnog radija kako za slušatelje, tako i za nakladnike je mogućnost odašiljanja, odnosno prijma većeg broja programa. U skladu s time, otvara se dodatni prostor za nove nakladnike dok postojeći dobivaju mogućnost proizvodnje novih sadržaja. Novi nakladnici tako mogu doprijeti do slušateljstva, a postojeći povećati slušanost na širem području pokrivanja nego na FM platformi te ujedno proširiti svoj portfelj.

Na koji način do DAB+ sadržaja?

Da biste slušali radio putem DAB+, potreban vam je digitalni radio koji podržava taj standard. Svi trenutno dostupni digitalni radiji mogu uz DAB+ primati i FM, ali ne i obrnuto. Sve veći broj nakladnika prepoznao je prednosti ove digitalne platforme te tako trenutno u Hrvatskoj imamo priliku slušati 12 radijskih postaja. Njih čak 8 emitira svoj programski sadržaj na nacionalnog razini, dok ostatak na regionalnoj, a mnogi su dostupni ekskluzivno na DAB+ digitalnoj platformi.

DAB+ kao zelena tehnologija

Treba istaknuti i da je DAB+ tehnologija u skladu s nacionalnom razvojnom strategijom za zelenu i digitalnu tranziciju zbog značajnog smanjenja potrošnje električne energije i emisije CO2.

Naime, dugoročni cilj Europske unije, a time i Hrvatske je postati ‘klimatski neutralna‘ za manje od 30 godina. DAB+ je rješenje koje za slušanje radija troši najmanje energije jer zahtijeva manji broj odašiljača, a potrošnja energije ne raste s povećanjem broja slušatelja kao što je to slučaj kod streaminga. Upravo znatno manja potrošnja energije najznačajniji je doprinos očuvanju okoliša budući da se smanjenjem emisije stakleničkih plinova tj. smanjenjem ugljičnog otiska postiže održivije, tzv. ‘zeleno emitiranje‘. Isto tako, istraživanja su pokazala kako postoji i značajno smanjenje neionizirajućeg EM zračenja po odašiljačkoj lokaciji.

Sve detalje o usluzi OIV DAB+ Digital Radio možete pronaći na linku.