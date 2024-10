Osiguraj posao koji vodiš i voliš!

Ništa bolje od toga kad ste sam svoj šef, zar ne? Vodite posao po svojim pravilima, imate fleksibilno radno vrijeme, sami određujete kad ćete na godišnji…

Kad bi to stvarno bilo tako, svi bismo bili obrtnici i poduzetnici. Istina je, naravno, potpuno drugačija. Radno vrijeme obrtnika i poduzetnika možda i jest fleksibilno, no to je zbog toga što svoj posao nose sa sobom i kad odlaze iz radnje ili ureda. Odgovorni su za za cjelokupan poslovni proces, za klijente i zaposlenike kojima moraju svaki mjesec osigurati plaću. Od pokretanja posla navikli su svakodnevno se suočavati s bezbroj izazova, pritom sami odgovaraju za svaki svoj potez i svaku pogrešku sami plaćaju.

Mnogi obrtnici i poduzetnici smatraju kako im osiguranje nije potrebno ako su svoju imovinu zaštitili alarmom, protuprovalnim vratima ili čuvarima, no takva zaštita nije jamstvo da se šteta neće dogoditi i da u slučaju da se dogodi, neće imati zastoj u poslovanju. Osiguranje, s druge strane, pruža upravo to: jamstvo da nastankom štete neće ostati sami i da će štetu moći nadoknaditi.

Bilo da je riječ o frizerima, zubarima, cvjećarima ili vodooinstalaterima, svaki od njih ima specifičan posao za koji se može ugovoriti polica osiguranja prema vlastitim potrebama, a u UNIQA osiguranju mogu svoju imovinu osigurati i online.

Zašto web shop za obrtnike i poduzetnike

Istraživanja pokazuju da ih većina poduzetnika i obrtnika želi kupovati osiguranje online. Jednostavnost ugovaranja osiguranja imovine online poduzetnicima i obrtnicima štedi dragocjeno vrijeme, a istodobno mogu odabrati i pokrića koja im trebaju te odmah izračunati cijenu premije osiguranja.

Na UNIQA web shopu tvrtke i obrti, koji djelatnost obavljaju u poslovnim prostorima površine do 250 m2 mogu odabrati što žele osigurati: poslovni prostor, zalihe, opremu… i brzo saznati cijenu premije.

Neophodna pokrića za zaštitu poslovanja

Poslovni paket UNIQA osiguranja nudi osiguranje poslovnog prostora, opreme i zaliha, a u osnovnim pokrićima su: požar, eksplozija, udar groma, oluja, tuča, izljev vode, provalna krađa ili razbojstvo, udar zračne letjelice, vozila ili stroja u objekt.

Dodatna pokrića koja se mogu ugovoriti su indirektni udar groma, osiguranje stvari vlasnika i zaposlenika, osiguranje reklama i natpisa, lom stakla, poplave, bujice i visoke vode te odgovornost prema trećima i zaposlenicima.

Osim izravne materijalne štete koja se trenutačno može procijeniti, šteta zbog privremenog prekida poslovanja mogla bi biti mnogo veća. Stoga polica osiguranja može pomoći u saniranju jer gubici znaju biti toliko veliki da ih poduzetnici sami ne mogu sanirati. Moguće je osigurati tvrtku čak i od odgovornosti prema zaposlenicima.

Zašto ugovoriti Poslovni paket online?

Jednostavnost ugovaranja osiguranja imovine online štedi dragocjeno vrijeme, obrtnici i poduzetnici sami odabiru pokrića koja im trebaju, odmah dobivaju izračun premije osiguranja, a plaćanje mogu obaviti online. Ukoliko im pak treba dodatan savjet, uvijek se mogu konzultirati s UNIQA prodajnim savjetnikom.