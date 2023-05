Otkrivamo 10% najboljih tvrtki u upravljanju ljudskim potencijalima

Grupa SELECTIO, najpoznatija grupacija za savjetovanje u ljudskim potencijalima, koja u sklopu projekta ‘Poslodavac Partner‘ certificira više od 100 tvrtki na godinu, objavila je popis 14 tvrtki koje su u najboljih deset posto u Hrvatskoj prema kvaliteti HR-a

U 20 godina SELECTIO je snažno utjecao na razvoj tržišta rada, a imao je i važnu ulogu u razvoju organizacija, ponajprije putem SELECTIO HR akademije, koja je educirala velik broj danas poznatih HR stručnjaka, te putem SELECTIO Leadership akademije, koja je transformirala mnoge hrvatske menadžere. Ipak, najvažniji projekt Grupe SELECTIO za razvoj u upravljanju ljudskim potencijalima je ‘Poslodavac Partner‘ – certifikat kojim se proteklih 18 godina grade sve kvalitetnija i zdravija radna mjesta.

Ključni pokazatelj

Za taj prestižan certifikat svake se godine prijavljuje stotinjak tvrtki koje prolaze kroz detaljnu evaluaciju HR sustava kako bi dokazale visokokvalitetno upravljanje ljudskim potencijalima.

Među nositeljima certifikata nalaze se organizacije različitih veličina i struktura, a budući da ih je svake godine sve više, tako i podaci Grupe SELECTIO za usporedbu kvalitete HR sustava postaju sve napredniji. Certifikat je s vremenom postao ključan pokazatelj uspješnosti organizacija koje danas čine skupinu najpoznatijih i najtraženijih poslodavaca u Hrvatskoj.

Najbolji od najboljih

Da bi prepoznali tvrtke predvodnice promjena u HR svijetu i čije su HR prakse u skladu s vrhunskim svjetskim praksama, stručnjaci Grupe SELECTIO pokrenuli su certifikat ‘Above and Beyond‘. To posebno priznanje SELECTIO uručuje poslodavcima koji već dugi niz godina dokazuju visoku kvalitetu u svim područjima upravljanja ljudskim potencijalima te koji su u najboljih deset posto prema kvaliteti HR-a. Za dobivanje certifikata ‘Above and Beyond‘ tvrtka mora ostvariti iznadprosječne rezultate u certifikaciji ‘Poslodavac Partner‘, a uz to mora pokazati i vrhunske rezultate u minimalno jednoj od sljedećih kategorija: ‘Impact‘, ‘Satisfaction‘, ‘Inclusion‘, ‘Innovation‘ i ‘Future‘. U 2022. godini 14 tvrtki zadovoljilo je te uvjete, a to su: A1 Hrvatska, Atlantic Grupa, Coca-Cola HBC Adria, Dukat, Erste banka, Hrvatski Telekom, Ina, Jadran-Galenski laboratorij (JGL), Kaufland, Molson Coors BH, Pliva, TDR Hrvatska, TDR BiH, Zagrebačka pivovara. Te tvrtke naprednim upravljanjem ljudskim potencijalima uspješno predviđaju i odgovaraju na izazove, transformiraju radno okružje i oblikuju budućnost sadašnjih i budućih generacija

A1: mapa poslova i vještina budućnosti

– Cijenimo izazovne projekte, a svjesni dinamičnog okružja u kojem poslujemo, uvijek tražimo nove prilike za razvoj, učenje i izgradnju karijernog puta svakog zaposlenika, pri čemu fokus stavljamo na vještine budućnosti. Da bismo otvorili ovu temu, u suradnji sa stručnjacima iz znanstvene, tehnološke i poslovne zajednice pokrenuli smo i prvu interaktivnu mapu poslova i vještina budućnosti – rekla je Katarina Dijan, rukovoditeljica ljudskih resursa i korporativne kulture iz A1, tvrtke kojoj je uručen certifikat ‘Above and Beyond‘ u kategorijama ‘Innovation‘ i ‘Future‘.

Coca-Cola HBC Adria: rasti zajedno s tvrtkom

– Sretni smo da naši napori u postizanju poticajnoga radnog okružja koje motivira iz godine u godinu daju izvrsne rezultate. Podatak da čak 84 posto naših zaposlenika pokazuje visok stupanj predanosti poslu pruža nam mogućnost inoviranja, podizanja ljestvice i neprestani rast. Rasti zajedno sa svojom tvrtkom, s ljudima i u okružju koji motiviraju i inspiriraju veliko je zadovoljstvo - dodala je Romina Ivančić Maćešić, direktorica Odjela za ljudske potencijale iz Coca-Cola HBC Adria, dobitnice ‘Above and Beyond‘ certifikata u kategorijama ‘Innovation‘ i ‘Satisfaction‘.

Dukat: sustavno ulaganje u ljude

– Iako smo se certifikatom ‘Above and Beyond‘ u kategoriji ‘Future‘ istaknuli u području strateške HR pripreme za poslovnu budućnost i razvoja zaposlenika, ponosni smo i na odlične rezultate postignute u ostala četiri područja, koji su nas svrstali u vrh najprestižnijih poslodavaca u zemlji, u društvo ‘najbolji od najboljih‘. To priznanje rezultat je sustavnog ulaganja u naše ljude, njihov rast i razvoj, motiviranje i zadovoljstvo, kao i učinkovitog upravljanja HR procesima i inoviranja – istaknula je Helena Karasić, direktorica Ljudskih potencijala Dukata.

Erste banka: kompetencije budućnosti

– Usmjerenost na klijente i osluškivanje njihovih potreba, strukturirana strategija promoviranja organizacijske kulture, grupni i individualni razvojni programi s fokusom na kompetencije budućnosti, samo su neke prakse koje nastojimo kontinuirano unaprjeđivati, a veseli nas činjenica da ih prepoznaju i naši klijenti te vanjski partneri – rekla je Maja Crnjak, direktorica Sektora ljudskih potencijala Erste banke, dobitnice certifikata ‘Above and Beyond‘ u kategorijama ‘Future‘ i ‘Innovation‘.

Hrvatski Telekom: brzi odgovor na tržišne izazove

– S ponosom ističemo da smo već dugi niz godina u društvu najboljih poslodavaca s najvišim standardima u upravljanju ljudskim resursima i to nam daje dodatni vjetar u leđa da i dalje pomičemo granice. Certifikat smo zaslužili zahvaljujući brzim odgovorima na tržišne izazove, čime osiguravamo održivu budućnost u smislu jačanja postojećih internih kapaciteta, ali i kroz podršku široj zajednici – rekla je Anamarija Minarski, direktorica Odjela za zapošljavanje, upravljanje učinkom, razvoj i iskustvo zaposlenika Hrvatskog Telekoma, dobitnika certifikata u kategorijama ‘Innovation‘, ‘Future‘ i ‘Impact‘.

INA: okrenuta budućnosti i održivom poslovanju

– Drago nam je što smo prepoznati kao kompanija okrenuta budućnosti i održivom poslovanju, kao i stalnom unaprjeđenju inkluzivnog radnog okružja u kojem se poštuju različitosti, jedinstvene potrebe i perspektive svih naših zaposlenika. Čestitamo i svim ostalim dobitnicima jer samo zajedničkim snagama možemo ići above and beyond – izjavila je Vladimira Senčar Perkov, direktorica Ljudskih resursa Ine koja je dobila certifikat ‘Above and Beyond‘ u čak četiri kategorije.

JGL: talent-programi i razvoj zaposlenika

– Intenzivno se bavimo talent-programima, koje povezujemo s dugoročnim razvojnim planovima zaposlenika kako bismo osigurali prilike za razvoj internih snaga i potencijala. Potičemo kros-funkcijsku i kros-geografsku mobilnost, razmjenu znanja i razvojno mentorstvo. Svi zaposlenici kroz godišnje istraživanje klime i zadovoljstva direktno utječu na fokuse koji nam osiguravaju zdrav i održiv rast – istaknula je Lorena Dika, human resources director JGL-a, tvrtke koja je dobitnica certifikata ‘Above and Beyond‘ u kategorijama ‘Innovation‘ i ‘Future‘.

Kaufland Hrvatska: davati šansu mladima

– Svjesni smo koliko je maloprodaja dinamična i znamo da je nužno prilagođavati poslovanje i strategiju novonastalim prilikama na tržištu. Ulaganje u razvoj naprednih digitalnih platformi i digitalnih kompetencija samo je dio našeg strateškog pristupa. Već godinama surađujemo s obrazovnim institucijama i putem različitih programa dajemo mogućnost mladima da stječu znanja i praktična iskustva – izjavila je Dunja Firšt, direktorica sektora ljudskih resursa iz tvrtke Kaufland Hrvatska, dobitnice certifikata ‘Above and Beyond‘ u kategorijama ‘Innovation‘ i ‘Future‘.

TDR: ravnoteža poslovnog i privatnog

– Drago nam je da su poslovne politike i inovativni programi unapređenja razvoja i zadovoljstva naših kolega prepoznati izvana. Redovitim upitnicima zadovoljstva radimo na njihovom zadovoljstvu poslom, usklađivanju ravnoteže privatnog i poslovnog života te razvoju putem digitalnih platformi i mentoriranja, kao i brojnim praksama employer brandinga – rekla je Darija Maričić, junior HRBP Cro&Slo CBU iz tvrtke TDR kojoj je uručen certifikat ‘Above and Beyond‘ u kategorijama ‘Innovation‘, ‘Future‘ i ‘Satisfaction‘.

Pliva: briga o mentalnom i fizičkom zdravlju

– Iskustvo nam je pokazalo da je vrlo važno moći brzo donositi odluke i hrabro inovirati HR prakse, prilagođavajući se putem novim okolnostima. Znamo koliko je za uspjeh kompanije važno raditi na izgradnji okružja koje potiče brigu o mentalnom zdravlju i fizičkoj dobrobiti. Vjerujemo da će upravo ovakve HR prakse u budućnosti razlikovati uspješne kompanije od onih manje uspješnih – istaknula je Blagica Petrovac Šikić, direktorica ljudskih potencijala Plive, koja nosi certifikat ‘Above and Beyond‘ u kategorijama ‘Innovation‘ i ‘Satisfaction‘.

Zagrebačka pivovara: promicanje korporativne kulture

– U Zagrebačkoj pivovari i Molson Coorsu BH prepoznali smo važnost planiranja dugoročnih strategija upravljanja employer brandingom i promicanja organizacijske kulture. Prepoznajemo i nagrađujemo one koji demonstriraju naše vrijednosti u svakodnevnom radu te kontinuirano ulažemo u njihov razvoj kako bi stekli kompetencije budućnosti – rekla je Jadranka Sakoman, direktorica ljudskih resursa Zagrebačke pivovare, nositeljice certifikata ‘Above and Beyond‘ u kategorijama ‘Innovation‘ i ‘Future‘.