Otvoren SPAR supermarket u Sv. Klari

Zagrebački kvart Sv.Klara postao je bogatiji za jedan supermarket više, a radi se o SPAR supermarketu građenom prema najnovijim i najvišim tehnološkim standardima. Novi SPAR supermarket nalazi se na adresi Svetoklarska 32, u samom srcu ovog zagrebačkog kvarta. Ovaj samostalni objekt s preko 1100m2 prodajne površine, u svojoj bogatoj ponudi imat će širok asortiman prehrambenih i neprehrambenih proizvoda. Po reakcijama prvih kupaca, upravo su mesnica, ribarnica i toploteka glavni magneti novog supermarketa.

U mesnici kupci svakodnevno mogu nabaviti svježe meso i mesne prerađevine, dok ribarnica ima široku ponudu svježe morske i slatkovodne ribe te školjki i morskih plodova kao i uslugu čišćenja ribe. Na toploteci se svakodnevno, u samoj trgovini, pripremaju raznovrsni obroci za sve zaposlene i praktične, koji žele već spreman ručak ili večeru. Ponudu SPAR supermarketa u Sv. Klari upotpunjuje i pregršt svježeg voća i povrća te pekarski proizvodi. U ponudi su dostupne i posebne linije poput SPAR Veggie – namijenjene vegetarijancima, veganima, ali i fleksitarijancima, osobama koje uglavnom jedu hranu biljnog porijekla, no povremeno i prigodno jedu i meso, SPAR Free From – proizvodima koji ne sadrže gluten ili laktozu, Vital linije – za sve one koji žele uravnoteženu prehranu ili neprehrambene linije Rubin – koja nosi certifikat Oeko-Tex Seal of Textile Confidence ili Splendid – sredstva za čišćenje.

Povodom otvorenja novog SPAR supermarketa uručena je i donacija Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Sv. Klara u iznosu od 2000 eura, što će im olakšati rad. Radno vrijeme SPAR supermarketa u Sv. Klari bit će od ponedjeljka do subote od 7 do 21 sat, dok će nedjeljom supermarket raditi od 7 do 14 sati.

SPAR Hrvatska osnovan je 2004. godine i dio je SPAR Austria Grupe. Prvi INTERSPAR hipermarket otvoren je 2005. godine u Zadru. Sa svojim SPAR supermarketima i INTERSPAR hipermarketima prisutan je u 52 grada diljem Hrvatske, navodi se na službenim stranicama SPAR Hrvatska. U privatnom je vlasništvu, a temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100 posto stranim kapitalom, prenosi portal Poslovna.hr.