Otvorena najveća 24/7 privatna veterinarska klinika u Zagrebu Buba u sklopu Vetti Group

Vetti Group, vodeća veterinarska grupacija u Hrvatskoj, otvorila je novu Veterinarsku kliniku Buba u Zagrebu na adresi Riječka ulica 10. Nova klinika, najveća u regiji, korisnicima je na raspolaganju 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu.

Vetti Group je ove godine, uz otvaranje nove Klinike Buba i uz postojeću Ambulantu Buba, akvizirala i jednu od prvih privatnih ambulanti u Hrvatskoj, Ambulantu Marković u Zagrebu, Feliks iz Virovitice, koja uz ambulantu ima i sklonište za životinje, Veterinarsku stanicu Đakovo, stanicu s dugogodišnjom tradicijom i šest ambulanti, Cosa del Cani iz Zagreba s Ambulantom Doktor Vau i Neovet Zagreb s Klinikom Kreszinger koja radi od 0 do 24. Navedenim akvizicijama i otvaranjem nove klinike, Vetti Group postaje najveća veterinarska grupacija u Hrvatskoj i regiji. Do kraja ove godine planirana je i akvizicija veterinarske ambulante u Splitu, čime će Vetti Group okupljati ukupno 10 ambulanti i dvije klinike diljem Hrvatske, a ukupna vrijednost investicija će u iduće tri godine iznositi više od dvadeset milijuna eura. U ovom trenutku, grupacija broji 130 zaposlenih, dok se do kraja iduće godine predviđa više od 280 zaposlenih.

Vetti Group nalazi se u većinskom vlasništvu fonda Provectus Capital Partners, a ključni veterinarski stručnjaci ostaju partneri.

- Vetti Group je osnovana s ciljem podizanja općeg standarda veterinarske djelatnosti u Hrvatskoj, decentralizacije i širenja kvalitetne usluge iz Zagreba diljem zemlje te poboljšanja standarda i uvjeta rada zaposlenika. Za sada je naš plan razvoja i širenja fokusiran na Hrvatsku, no u budućnosti želimo iskoračiti i u zemlje u okruženju - istaknuo je Marko Galić, partner i član Investicijskog odbora Provectus Capital Partnersa.

Poseban fokus je na otvaranju regionalnih Vetti Group klinika i bolnica, koje će istovremeno pružati usluge vrhunske dijagnostike, kao i liječenje, operativne zahvate i složenije pretrage diljem Hrvatske.

- Naše regionalne klinike obavljat će i pretrage i hitne zahvate koji se do sad nisu mogli obavljati. Standardizacijom usluga u cijeloj Hrvatskoj povećat ćemo razinu veterinarske usluge, a poboljšanjem uvjeta rada, uvođenjem kvalitetne edukacije i usavršavanja, sigurna sam da ćemo utjecati i na ostatak naših stručnjaka u Hrvatskoj - istaknula je Suzana Skorija, predsjednica Uprave Vetti Group.

Nova Klinika Buba na 700 kvadrata omogućuje vrhunsku dijagnostiku i liječenje, sve na jednom mjestu 24 sata dnevno

Vetti Group je, uz poznatu Veterinarsku ambulantu Buba, dobila je još jednu lokaciju u Zagrebu, prvi regionalni centar kod zagrebačkog Rotora, na adresi Riječka ulica 10. Uz ulaganje veće od dva milijuna eura, na 700 kvadrata površine, vlasnicima i njihovim kućnim ljubimcima na raspolaganju je prostrana čekaonica s recepcijom, odvojena čekaonica za mačke, stacionar za životinje uz skrb 24 sata dnevno, četiri kirurške dvorane, 10 pregledavaona i konzultacijskih soba, laboratorij i dijagnostički dio s CT, rendgenskim i ultrazvučnim uređajima te vrhunski tim stručnjaka 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Veterinarska Klinika Buba raspolaže novim, najmodernijim CT uređajem, najjačim u Hrvatskoj po funkcijama – 64-slojni CT koji omogućava kraće vrijeme snimanja i detaljniju sliku od trenutno dostupnih uređaja na tržištu.

- Uz vrhunske stručnjake, najmoderniju opremu, i dostupnost pacijentima 24/7, prostor klinike bit će iznimno ugodan za rad svim zaposlenicima. Želimo podići standard zaposlenika, materijalne i nematerijalne uvjete rada za veterinare i veterinarske tehničare te ostale zaposlenike sektora veterine u Hrvatskoj - dodala je Skorija.

- Partnerstvo s Provectus Capital Partners investicijskim društvom kruna je naše karijere. Gradili smo brend Bube polako i sustavno tijekom 20 godina, s ciljem da jednog dana stojimo u klinici koja je na nivou, ako ne i na višem nivou od svjetskih standarda i vrhunske usluge veterinarskih klinika u svijetu. Siguran sam da ćemo i dalje nastaviti raditi najbolji posao, te da će našim kolegicama i kolegama ova klinika zaista biti ugodno mjesto za rad i profesionalni razvoj, a našim pacijentima mjesto kojem će se vraćati s povjerenjem - izjavio je Bruno Ljolje, osnivač Buba ambulante.

Planovi za budućnost

U idućoj godini planiran je niz novih akvizicija diljem Hrvatske, otvaranje klinike u Splitu po uzoru na novotvorenu veterinarsku kliniku u Zagrebu, preuređenje postojećih ambulanti te preseljenje ambulante Feliks u trostruko veći prostor. Pored toga, započet je višegodišnji edukacijski plan zaposlenika u sklopu kojeg je i održan simpozij na kojem je predavao vodeći veterinarski stručnjak iz područja neurologije i neurokirurgije, dr. Ronaldo Da Costa, koautor najpoznatijeg udžbenika iz veterinarske neurologije „Practical guide to canine and feline neurology“ te kao urednik neuroloških sekcija u knjigama Ettingera i Feldmana.

Tijekom 2024. godine u planu je otvaranje Veterinarske bolnice s dodatnom dijagnostikom te edukacijskim centrom u Gajnicama. Bolnica u Gajnicama će imati i uređaj za magnetsku rezonanciju od 1.5T, prvi takav u Hrvatskoj namijenjen za preglede životinja. U planu je uspostava i razvoj Vetti Group call centra za komunikaciju s vlasnicima kućnih ljubimaca kao i uvođenje sistematskih pregleda i polica osiguranja za ljubimce.