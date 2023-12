Poslovna godina iz snova za hrvatskog arhitekta Antu Vrbana

Čak pet svjetskih nagrada struke stavilo je Zagreb i Hrvatsku na svjetsku arhitektonsku mapu

Najuspješnijih hrvatski arhitekt, Ante Vrban, još će jednu godinu pamtiti po sjajnim rezultatima i priznanjima za svoj rad. Riječ je o zaista vrijednim nagradama struke, budući da se odnose na Vrbanov rad po cijelom svijetu, a ove ih je godine u vitrine pospremio čak pet.

Među njima svakako prednjači posebna nagrada German Design Award, koju već pola stoljeća dodjeljuje njemačko vijeće dizajnera i arhitekata za najbolja dostignuća iz područja produkt i komunikacijskog dizajna, ali i ponajboljim pojedincima iz sektora arhitekture i dizajna. Vrban je ovu prestižnu nagradu osvojio za apsolutno senzacionalno osmišljen dizajn hrvatskog paviljona na Dubai EXPO-u 2020., o kojem su pisali i broj i svjetski mediji. Talentirani je arhitekt, naime, uz upotrebu najsuvremenije tehnologije i dizajnerskih rješenja, u Dubaiu na jednom mjestu uspio predstaviti ono najbolje što Hrvatska nudi, spajajući na najbolji mogući način prošlost i budućnost.

- Za mene je to ostvarenje nekih dječačkih snova, ali i veliko priznanje mom radu, budući da je samo 180 arhitekata iz cijelog svijeta imalo priliku predstavljati svoju zemlju. Osim što za jednog arhitekta to predstavlja nekakav vrhunac rada, to je zapravo i jedan vrlo domoljuban čin, jedan od onih načina vraćanja svog osobnog duga društvu i zemlji iz koje si potekao. Imali smo sigurno najmanji budžet od svih tamo, a uspjeli smo postići to da nas vi prepoznaju i svi zastanu baš tu i to s divljenjem - prisjetio se Vrban.

Podsjećamo, riječ je o paviljonu osmišljenom u dva dijela. Jedan je bio posvećen hrvatskim velikanima, a drugi tradiciji, s retrospektivom naših najljepših narodnih nošnji, arhitektonskih ostvarenja, gradova, kamena i hrane, od sjevera do juga, a najveće oduševljenje izazvala je živa maslina, donesena iz Hrvatske i posađena u paviljonu, a koja i dan danas raste u Dubaiu, kao podsjetnik na ovaj divan događaj. Cijeli prostor je, uz to, bio multimedijalan i popraćen digitalnim prikazima naše zemlje i podmorja, a na kraju tunela, koji je vodio k izlazu, je cijelo vrijeme prikazivan artistički film, da bi se na kraju posjetiteljima u punom sjaju ukazala Nevera, adut Rimac Automobila, jedan od najatraktivnijih sportskih automobila današnjice kojeg su, prisjetio se Vrban kroz smijeh, u paviljon kroz vrata morali unijeti - okomito. Malo ljudi zna i to da je u hrvatskom paviljonu tom prilikom bio izložen i Šibenski botun, ali i tradicionalni srebrnjak Bagatin, kao i Šibenska kapa i remen.

Pravi lokalpatriotizam, nema sumnje, ako se uzme u obzir da Vrban nikada nije skrivao svoju ljubav i vezu sa Šibenikom, gradom odakle potječe njegova majka Kristijana i za koji ga, ne krije, vežu najljepše uspomene iz djetinjstva. Ne čudi stoga da je za isti paviljon ove godine dobio još jednu nagradu struke i to Iconic Awards 2023. u kategoriji Inovativne arhitekture, što samo potvrđuje da je zaista bila riječ o sjajnoj priči za promociju naše zemlje.

- Zahvaljujući Dubai EXPO-u uspio sam se upisati na listu onih na koje treba obratiti pažnju kada govorimo o arhitekturi budućnosti i neizmjerno sam zahvalan na tome. Ta prilika otvorila mi je brojna vrata i priznanja koja su nakon toga stigla, zapravo su bila neki logičan slijed cijele priče - ponosno dodaje Vrban.

A priznanja je ove godine itekako bilo. Uz već spomenuto, najveća je svakako nagrada Kyoto Global Design Awards, koju je osvojio za futuristički dizajn zagrebačke Poliklinike Rotim. Nagradu dodjeljuje japansko vijeće eksperata iz područja arhitekture i dizajna, pod kapom Kyota, japanskog kulturnog središta, s više od tisuću godina povijesti i jednog od najstarijih gradova na svijetu, poznatog danas po savršenoj sinergiji tradicije i moderne, upravo onoga što Vrban propagira u svom radu. A da je vrata svijeta arhitekture zaista odškrinuo na najljepši mogući način, svjedoči još jedno priznanje German Design Awardsa, ovaj put već za 2024. godinu, u kategoriji Excellent Architecture, i to opet za veliki projekt rađen u domovini. Riječ je o sjajno osmišljenom interijeru zagrebačkog butika Le Concept by Alex, hrvatske dizajnerice Aleksandre Dojčinović, a koji na čak 850 kvadrata, u samom srcu metropole, spaja multimediju i modu, ali i umjetnost i dizajn. Jedan savršen primjer "tihog luksuza", koji je trenutno veliki trend u svijetu, a koji je ovaj prostor, uz nekoliko sjajnih arhitektonskih manevara, pretvorio u jedan od najljepših butika u ovom dijelu Europe.

- Znate kako ljudi na kraju godine vole donositi novogodišnje odluke i obećavati sebi čuda u idućoj godini. Ja ne bih imao ništa protiv da se u 2024. ponovi ova prošla, a ako je nadmašim, to znači da mi je zaista nebo granica - govori Vrban, koji je nedavno dobio i priznanje Lux Life Leaders in Luxury Awards za svoju tvrtku, u kategoriji Best Luxury Architecture Firm za 2024. godinu.

A zahvaljujući činjenici da je i dvanaestostruki pobjednik cijenjene europske nagrade International Property Awards, dogodine će po prvi put biti i žiri za dodjelu ove prestižne nagrade, što objašnjava u svom pomalo mangupskom, reklo bi se tipično šibenskom stilu.

- Pozvali su me vjerojatno jer mi nemaju više što dodijeliti - kroz smijeh zaključuje.