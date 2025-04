Prestižni certifikat Selectio Grupe: JGL potvrdio HR izvrsnost

JGL je i ove je godine dobio Poslodavac Partner certifikat, kao i Above and Beyond certifikate, koji potvrđuju kvalitetu HR sustava

JGL je i ove je godine zaslužio prestižni Poslodavac Partner certifikat, kao i Above and Beyond certifikate, koji potvrđuju visoku kvalitetu cjelokupnog HR sustava ove domaće farmaceutske kompanije. Certifikate dodjeljuje SELECTIO Grupa s ciljem promicanja vrhunskih praksi u upravljanju ljudskim potencijalima i poticanja organizacija na implementaciju standarda koji dokazano unapređuju kvalitetu radnih mjesta. Above and Beyond certifikati rezervirani su za top 10 posto Poslodavaca Partnera, a JGL još jednom dokazuje predanost razvoju zaposlenika i inovativnim HR praksama u kategorijama „Future“ i „Innovation“.

– JGL kontinuirano podiže ljestvicu izvrsnosti u upravljanju ljudskim potencijalima, s posebnim fokusom na strateški razvoj zaposlenika. Implementacijom unapređenja temeljenih na osluškivanju potreba zaposlenika i poslovanja, postavljaju nove standarde u onboardingu i profesionalnom razvoju. Način razmišljanja usmjeren na rast odražava se kroz promicanje multidisciplinarnih timova, agilnih ambasadora i kulture povratne informacije u svim segmentima razvoja zaposlenika. Kroz internu akademiju, rotacije i međufunkcijsku suradnju, zaposlenicima se osiguravaju prilike za mentorstvo, coaching i dijeljenje znanja, čime se pospješuje njihov osobni i profesionalni rast – rekla je Lara Šubić Šuša, voditeljica projekta Poslodavac Partner iz SELECTIO Grupe.

Povratne informacije kao alat za razvoj

JGL je predan kontinuiranom unapređenju radnih uvjeta i prilagodbi stvarnim potrebama zaposlenika. Prošle godine u kompaniji je dodatno osnažena dvosmjerna komunikacija kako bi HR tim mogao pravovremeno reagirati na povratne informacije zaposlenika. U tvrtki se provode i redovita istraživanja o zadovoljstvu i angažiranosti koja pružaju sveobuhvatne uvide za akcijske planove, pri čemu rezultati odražavaju visoku razinu pozitivnih iskustava. Transparentnost sustava nagrađivanja i plaća stalni je prioritet JGL-a, uz stalne napore ka njegovom unapređenju. Posebna pažnja posvećuje se ravnoteži poslovnog i privatnog života, dobrobiti zaposlenika i zdravstvenim inicijativama, uz fleksibilne radne aranžmane prilagođene uredskim i proizvodnim timovima.

Osiguravanje pravednosti

JGL se zalaže za jednake radne uvjete i pravedno nagrađivanje svih zaposlenika, bez obzira na rod ili druge irelevantne čimbenike. Kao dio druge generacije nositelja certifikata Equal Pay Champion, tvrtka potvrđuje svoju predanost smanjenju razlika u plaćama i promicanju jednakih prilika za razvoj. SELECTIO Grupa prepoznaje JGL kao kompaniju koja predvodi pozitivne promjene u internim politikama, osiguravajući ravnopravnost i izgradnju inkluzivne organizacijske kulture. Cilj certifikata Equal Pay Champion jest stvaranje okruženja u kojem svi zaposlenici imaju jednake mogućnosti za rast i napredak.