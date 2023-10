Primorac ne podržava inicijative za produljenje roka dvojnog iskazivanja cijena

Ministar financija Marko Primorac je neopravdanima ocijenio inicijative da se dvojno iskazivanje cijena, u kunama i eurima, produži i na iduću godinu, rekavši da su potrošači imali dovoljno dugo vremena da se upoznaju s novom valutom.

U izjavi novinarima nakon sjednice Vlade, Primorac je poručio da mijenjanje zakona o euru zbog produljenja tog roka nije opravdano, podsjetivši da je po tom zakonu rok za dvojno iskazivanje cijena do kraja ove godine, a ono je počelo u rujnu 2022. godine.

Stoga, naveo je Primorac, riječ je o razdoblju od 16 mjeseci, što je čak dulje od onog što predviđa Europska komisija, koja preporuča da bi ono trebalo trajati više od šest, no ne i više od 12 mjeseci.

- U tom smislu, mislim da je to razdoblje bilo dovoljno dugo da se potrošači upoznaju s novom valutom i da ne bi trebalo dalje produžavati taj rok - izjavio je Primorac, dodajući i da Hrvatska ne odstupa od dobrih praksi drugih zemalja koje su uvodile euro.

Inače, osim udruga potrošača, produljenje roka dvojnog iskazivanja za još godinu dana inicirao je i Most, koji je u tu svrhu u saborsku proceduru uputio izmjene zakona o euru.

Razgovori s trgovcima ‘urodili plodom‘

Vlada je danas predstavljenim prijedlogom rebalansa proračuna projicirala rast inflacije od osam posto, što je više u odnosu na izvornu projekciju od nešto više od šest posto, a na pitanje novinara predstavlja li to iznenađenje, Primorac je rekao da su makroekonomski uvjeti nepredvidljivi, a stanje u pogledu inflacije i gospodarskog rasta "turbulentno" i u drugim zemljama eurozone i EU-a.

- Nije nas iznenadilo to što ima promjena, ali brojevi do kojih smo došli i situacija u kojoj smo se našli, a to da je inflacija veća od onog što smo inicijalno predviđali, nije nešto što nas veseli - izjavio je Primorac.

No vesele pozitivna iznenađenja, odnosno veći gospodarski rast, koji Vlada u ovoj godini projicira na 2,8 posto, kao i smanjenje udjela javnog duga u BDP-u, na predviđenih 60,7 posto.

- To su sve sjajne vijesti i sjajni rezultati - ustvrdio je ministar financija.

Upitan znači li projicirani rast inflacije od osam posto da pregovori s trgovcima nisu u dovoljnoj mjeri "urodili plodom" da bi cijene značajnije počele padati, Primorac je odgovorio niječno, podsjetivši da su ti razgovori vođeni prije oko mjesec dana, nakon skoka inflacije u kolovozu, dok se ona već u rujnu spustila na 6,6 posto.

- Tako da možemo reći da su ti razgovori apsolutno urodili plodom - istaknuo je Primorac, dodajući da o snižavanju cijena svjedoče i podaci iz aplikacije Kretanje cijena.

Na novinarsko pitanje je li razočaran što je Hrvatska, uz Sloveniju, jedina članica EU-a koja iz nove financijske perspektive još nije raspisala natječaje za infrastrukturne projekte, Primorac je odgovorio da nije, ustvrdivši da svi ministri u Vladi rade jako dobar posao, podcrtavši uspješno povlačenje europskih sredstava iz svih perspektiva, ali i Fonda solidarnosti i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.