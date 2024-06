Rast outlet-trgovina: Jeftiniji luksuzni bendovi, stalni popusti i zabava – ima li bolje kombinacije?

Osim mjesta za vrlo povoljnu kupnju, outlet-centri postaju i svojevrsna odmarališta za cijelu obitelj, pogodna za izlete jer nude i brojne druge sadržaje. Upravo u tom smjeru razvija se austrijski ROS Retail Outlet Shopping prilagođavajući se trendovima prodaje luksuznih marki i kretanjima u turizmu

U vrijeme inflacije i viših cijena energije potrošači savjesnije kupuju u okviru svojih mogućnosti. Prate se cijene, posebni popusti i sezonska sniženja, no pri tome se ipak ne treba odricati poznatih svjetskih brendova. Naime, outlet-centri bilježe rast u nesigurnom okružju kada se u maloprodaji smanjuje potrošnja te postaju meka za sve koji žele jeftinije doći do probranih robnih marki. Na otpornost outlet-centara u razdoblju gospodarskih izazova i stezanja remena svakako utječe to što takav oblik prodaje jače privlači kupce i brendove. Očekuje se da će se europsko tržište outlet-trgovina i dalje snažno razvijati zbog nastavka oporavka nakon širenja COVID-19, rastuće razvojne infrastrukture, tehnoloških inovacija, evoluirajuće ponude brendova i konsolidacije vlasništva. Prema studiji londonske tvrtke za savjetovanje Ken Gunn Consulting iz 2023. godine, kratkoročni razvojni plan obuhvaća 350.000 četvornih metara nove maloprodajne površine, što će postojećem prometu dodati 1,6 milijardi eura.

Rekordne prodaje

Stalni popusti i privlačni luksuzni brendovi odličan su spoj, posebice ako se tome doda kupnja na jednom mjestu uz dobru ponudu hrane i pića. Outlet-centri stoga postaju svojevrsna odmarališta za cijelu obitelj, pogodna za jednodnevne ili vikend-izlete te blagdanska putovanja baš poput nekog turističkog odredišta. Upravo u tom smjeru razvija se austrijski ROS Retail Outlet Shopping, prilagođavajući se trendovima prodaje luksuznih marki, kretanjima u turizmu te vodeći svoje outlet-centre kao savršena dnevna, prekogranična i vikend-odredišta.

S posebnim naglaskom na kupca kroz strategiju ‘Bold‘ (odvažno), koja potiče rast i uravnotežuje kratkoročne izazove s dugoročnim strateškim prioritetima, ROS je prošle godine ostvario povećanje prodaje od 16,5 posto u odnosu na prethodnu godinu. Također je zabilježio rekordnu prodaju u nekoliko svojih centara diljem Europe tijekom ‘Crnog petka‘, odnosno ‘Crnog tjedna‘. Kao četvrti najveći operater outleta u Europi (prema operativnoj prodajnoj površini) te tvrtka za savjetovanje o maloprodajnim nekretninama i upravljanje centrima, uključujući Designer Outlet Croatia, s naglaskom na dizajnerska prodajna mjesta i inovativnu kupnju u outletima, ROS je prošle godine privukao mnoge nove robne marke. Ove ih godine planira privući još više, slijedeći strategiju premiumizacije i razvoja. Kako outleti postaju prostori mješovite namjene i povećava se vrijeme boravka kupaca, ROS namjerava ponuditi neizostavna premium outlet-odredišta.

Novi trendovi

Stvaranje jedinstvenog doživljaja u posebnom okružju s brojnim popratnim sadržajima pokazalo se vrlo učinkovito, čime je ROS osigurao rast i uspjeh brendova i ulagača. Trendovi pokazuju da se rast ponude outleta može širiti u smjeru održive mode, što će svakako privući mlađe kupce, te vintage odjeće i predmeta (rabljeni proizvodi, mogu biti i luksuzni), koji također imaju svoje obožavatelje. Outleti su pogodni i za pop-up trgovine koje se privremeno otvore i nakon toga presele u neki drugi prostor. Trend pop-up dućana može se ujedno iskoristiti i kao rješenje za neke kulturne i umjetničke događaje u outlet-centrima.

Outlet-centri su važniji nego ikad za brendove i kupce te će nadalje generirati visoke stope rasta prihoda u nadolazećim godinama. Nikada, naime, nije bilo bolje vrijeme za nove brendove i investitore da istraže potencijalne outlet-mogućnosti.

Modni premium brendovi

Nikola Grđan, direktor ROS Designer Outleta Croatia – centra u Hrvatskoj, napominje da u vrijeme povećanih troškova života zbog inflacije potrošači postaju sve sofisticiraniji u svojim kupovnim navikama. U ovom izazovnom razdoblju, dodao je, europsko tržište outlet-trgovina pokazuje svoju otpornost zahvaljujući konceptu modne ponude po sniženim cijenama.

– Danas su Designer Outleti prepoznati kao profitabilan prodajni kanal za modne i lifestyle premium brendove te smo iznimno ponosni na međusobnu suradnju i uspostavljene dugoročne partnerske odnose. Designer Outleti privlače kako lokalno stanovništvo, tako i turiste. Njihova najbolja vrijednost za novac, jedinstvena kombinacija brendova i gastronomska ponuda, kao i ugodna atmosfera, čine ih savršenom destinacijom za izlet. Naš je cilj nastaviti stvarati poželjne outlet shopping destinacije, gdje ljudi dolaze ne samo radi kupnje, već i kako bi se družili s prijateljima i obitelji te uživali u slobodnom vremenu.

S optimizmom gledamo na budućnost i nadolazeće projekte, jer nastavljamo pratiti zahtjeve kupaca i uvoditi nove trendove i inovacije kako bismo ostali korak ispred konkurencije – istaknuo je Grđan.