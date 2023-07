RBA dodijelila više od 13.000 eura vrijednu stipendiju Luka Mak budućoj studentici Algebre

Treću godinu zaredom RBA dodjeljuje stipendiju Luka Mak, a ove godine dobitnica je Dina Komlinović iz Samobora koja je žiri oduševila svojom analizom digitalnog oglašavanja na primjerima oglasa dva poznata brenda. Stručni žiri RBA i Algebre odabrao je Dinu kao najbolju kandidatkinju radi iznimno kvalitetne prijave, visoke motivacije, dobrog razumijevanja i poznavanja tematike. Kriteriji za odabir pobjednika uključuju prosjek ocjena te socioekonomski status prijavitelja.

Dodjelu stipendije komentirao je član Uprave Algebre, Hrvoje Josip Balen.

- U Dininoj prijavi prepoznali smo talent i kreativnost te izrazitu motiviranost i posvećenost za daljnji razvoj u sferi digitalnog marketinga. To je područje u kojem se promjene, zahvaljujući naprednim algoritmima, događaju na tjednoj, nekad i dnevnoj razini, te se od stručnjaka očekuju napredna znanja, analitičke vještine i brza sposobnost prilagođavanja različitim digitalnim kanalima na kojima se kreiraju marketinške strategije i kampanje. Danas je digitalni marketing must have dio svakog kvalitetno izgrađenog marketinškog odjela tvrtke neovisno o sektoru iz koje dolazi i veseli nas vidjeti da je i RBA to prepoznala te odlučila nagraditi najbolje mlade talente upravo stipendijom za Algebrin studijski program. Kod Dine vidimo i potencijal za doprinos razvoju industrije oglašavanja i marketinga kroz inovativan pristup koji ju je u selekcijskom postupku izdvojio od ostalih kandidata - rekao je Balen.

Dina je učenica Ekonomske, trgovačke i ugostiteljske škole u Samoboru gdje je s odličnim uspjehom završila smjer hotelijersko-turistički tehničar te je sudjelovala na županijskim natjecanjima i već za vrijeme školovanja pokazala upornost i izvanrednu radnu etiku. Stipendija će Dini omogućiti studiranje na jednom od najpopularnijih studijskih programa Algebre na kojem su studentima na raspolaganju stručnjaci iz industrije i koji ih osposobljava vještinama budućnosti za uspješan rad u ovoj unosnoj industrijskoj grani. Studenti koji upišu Algebrin studij digitalnog marketinga dobit će znanja koja su usklađena s potrebama tržišta rada i koja se neprestano ažuriraju u području komunikacijskih i prezentacijskih vještina, SEO optimizacije, naprednog programiranja i metrike.

- Odabrala sam digitalni marketing kao smjer u kojem se želim dalje usavršavati jer vjerujem da su digitalni kanali komunikacije naša svakodnevica koja ima sve veći potencijal rasta. Želim biti informirana i koristiti društvene mreže i ostale online kanale ne samo za zabavu, nego i za učenje te jednog dana za izgradnju svog karijernog puta. Vjerujem da je budućnost marketinga upravo u digitalnoj sferi i veselim se novim izazovima koji su ispred mene na Algebrinom studijskom programu - izjavila je Dina zahvalivši se na osvojenoj stipendiji.

Direktor komunikacija RBA, Ivan Tolić, istaknuo je predanost RBA ulaganju u mlade talente.

- Luka je iza sebe ostavio neizbrisiv trag. Svojim optimizmom i bezrezervnim prenošenjem znanja kolegama je i danas izvor inspiracije, a stipendijom smo željeli prenijeti dio njegove pozitive drugima te osigurati svijetlu budućnost novim generacijama marketingaša koji se vide upravo u području digitalnih tehnologija - rekao je Tolić.

Podsjetimo, Luka Mak prerano je preminuli mladi stručnjak RBA za digitalne kanale i platforme, a u njegovu čast pokrenuta je stipendija u spomen na pozitivan duh i inspiraciju za stjecanjem novih znanja koju je Luka prenosio na svoje okruženje u svakodnevnom radu.