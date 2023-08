Robert Škunca i Dario Gabrić dobitnici su priznanja PRO PR Globe Awards

Ovogodišnjih 25 laureata PRO PR GLOBE Awards dolazi iz 15 zemalja te će im biti uručena unikatna umjetnička djela Akademije umjetnosti Novog Sada, Sveučilišta u Novom Sadu. Dodjela priznanja održat će se 15. ožujka 2024. godine u Hotelu Mona Plaza, Beograd gdje se održava i 21. jubilarno izdanje međunarodne PRO PR Konferencije.

Priznanje su osvojili: Robert Škunca, generalni direktor regije Jugoistočne Europe Grayling i Dario Gabrić, voditelj korporativnih komunikacija Erste bank Croatia.

Osim njih, priznanje su osvojili: iz Srbije: Milena Avramović Bjelica, izvršna direktorica i suosnivačica Chapter 4, Jelena Milašinović, komunikacijska menadžerica Beogradske filharmonije, Suzana Miličić, vlasnica Kontakta PR i Andrea Brbaklić, direktorica FromA Consulting Ltd., iz Velike Britanije: Polly Cziok, izvršna direktorica promjena i inovacija London Borough of Merton i Sophie Brendel, direktorica odjela za publiku, komercijalu i digital u Muzeju Viktorija i Alberta, iz Crne Gore: Nina Redžepagić, vlasnica PR agencije OR i Slađana Radović, voditeljica marketinga, PR-a i korisničkog iskustva Novi Volvox, iz Slovenije: Sabrina Pečelin, PR menadžer u Porsche Slovenija, Alenka Vidic Praprotnik, upravna direktorica o28 komunikacijske grupe i Blaž Ferenc, direktor korporativnih komunikacija i održivosti u A1 Slovenija i A1 Srbija, iz Italije: Alicia Matilda Lubrani, glavna direktorica marketinga i direktorica korporativnih komunikacija u zemlji Axpo Italia, iz Bosne i Hercegovine: Nedžad Džudža, voditelj marketinga i komunikacija, ASA OSiguranje d.d. i Latifa Imamović, voditeljica marketinga Klika, iz Sjeverne Makedonije: Ratka Tiricovska, voditeljica odjela marketinga i PR-a Stopanske banke AD Skopje, iz Sjedinjenih Američkih Država: LaShonda L. Eaddy, docent za odnose s javnošću na Sveučilištu Penn State i Travis Parman, glavni direktor za komunikacije AppHarvest, iz Južne Afrike: Dustin Chick, partner i generalni direktor Razor PR, iz Ukrajine: Sergii Bidenko, direktor Bayka.agency, iz Irana: Mina Nazari, stručnjak za odnose s javnošću i komunikaciju Power Distribution Company, Tabriz, iz Rumunjske: Dana Oancea, predsjednica Foruma za međunarodnu komunikacija, iz Španjolske: Rafa Llopis, voditelj odjela marketinga Revestech, te iz Mađarske: Zsófia Balatoni, suosnivačica Uniomedia PR agencije.

PRO PR GLOBE Awards jedini je program nagrađivanja pojedinaca, koji svojim radom doprinose boljoj percepciji pozicioniranja profesije odnosa s javnošću na globalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Fokusiran je na jedince a ne na projekte.

Priznanje se dodjeluje u sklopu javno dostupnog pravilnika, bivši dobitnici nominiraju buduće a povjerenstvo, koje uključuje bivše dobitnike ovog priznanja te članove organizacijskog odbora, odlučuje o dobitnicima na temelju podataka prikupljenih nakon postupka nominacije, što uključuje: pregled biografije, medijske objave i druge relevantne javne izvore informacija koje mogu potvrditi vjerodostojnost i stručnost kandidata u procesu nominacije i odabira za PRO PR GLOBE Awards.

Od 2017. godine, PRO PR GLOBE Awards jedini je program dodjele priznanja u kojem pobjednike nominiraju i četiri svjetske komunikacijske udruge: International Public Relations Association (Međunarodna udruga za odnose s javnošću) - IPRA, International Communication Consulting Organisation (Međunarodna organizacija za komunikacijsko savjetovanje) - ICCO, The Public Relations and Communications Association (Udruga za odnose s javnošću i komunikaciju) - PRCA i Chartered Institute of Public Relations (Ovlašteni institut za odnose s javnošću) - CIPR.

U sklopu PRO PR GLOBE Awards, dodijelit će se tradicionalno i priznanja PRO PR Vision City, PRO PR Vision Manager i Infigo Award za poseban doprinos razvoju upravljanja komunikacijama a dobitnici će biti objavljeni 7.11.2023.