Span je ostvario visoke rezultate i dobio priznanje za čak tri kategorije Above and Beyond certifikata

Span je zadovoljio sve kriterije za četvrti po redu Poslodavac Partner certifikat, a pritom se dodatno istaknuo visokim rezultatima te primio i tri Above and Beyond certifikata za kategorije ‘Impact‘, ‘Satisfaction‘ i ‘Future‘, što ga svrstava među deset posto najboljih organizacija u regiji

Poslodavac Partner metodologija prati put zaposlenika od prvog do zadnjeg dana u organizaciji. Iskusni tim SELECTIO Grupe i odabrani regionalni HR stručnjaci na ovaj način evaluiraju sedam glavnih područja upravljanja ljudskim potencijalima te paze na to da su sva područja dobro povezana i da čine cjelovit i kvalitetan HR sustav. Organizacije koje pokažu napredne HR prakse u certifikaciji za Poslodavac Partner certifikat mogu sudjelovati u dodatnoj procjeni za prestižni Above and Beyond certifikat i pokazati je li njihova tvrtka među top deset posto najboljih Poslodavaca Partnera po kvaliteti HR-a u kategorijama ‘Impact‘, ‘Satisfaction‘, ‘Inclusion‘, ‘Innovation‘ i ‘Future‘.

- Kroz protekle dvije godine u Spanu smo zaposlili 300 novih stručnjaka i sada imamo više od 850 zaposlenika. No, svjesni smo kako tu posao ne staje. Kontinuirano ulažemo u razvoj znanja i vještine Spanovaca. Unaprjeđujemo aspekte poslovanja, uvodimo nove prakse s ciljem stvaranja pozitivne i motivirajuće atmosfere. Četvrta Poslodavac Partner certifikacija potvrđuje nam kako smo na dobrom putu. Posebno sam ponosna što smo ove godine dobili priliku sudjelovati i u Above and Beyond certifikaciji gdje smo dobili certifikate u tri od pet mogućih kategorija, a to su Utjecaj, Zadovoljstvo i Budućnost - govori nam Vlasta Carević, v.d. Direktorica Ljudskih potencijala u Spanu.

- Ono što posebno izdvaja Span je fokus na zadovoljstvo i angažiranost zaposlenika kroz kontinuirano prikupljanje povratnih informacija, ali i praćenje ključnih metrika kako bi sve odluke bile utemeljene na podacima. U organizaciji postoji usmjerenost na uvođenje novih inicijativa za poboljšanje angažiranosti zaposlenika, ali posljedično tome i direktno praćenje efekta koji ključni HR procesi imaju na željene ishode. Kroz fokus na potrebe i kompetencije budućnosti, Span također aktivno radi i na razvoju internih kapaciteta kao odgovor na buduće potrebe u svojoj industriji, ali i na ulaganju u promicanje željenih kompetencija kod budućih kandidata na tržištu rada - istaknula je Lara Šubić Šuša, voditeljica Poslodavac Partner certifikata iz SELECTIO Grupe.

Predanost razvoju i osnaživanju znanja zaposlenika i zajednice

Span aktivno investira u razvoj zajednice kroz projekt ‘STEM centar Glina‘ koji pruža djeci i mladima pristup materijalima i alatima u području digitalne tehnologije. Istovremeno, Span dodatno jača svoju konkurentnost na tržištu kroz različite inicijative usmjerene na podršku u razvoju znanja svojih zaposlenika, poput internih baza znanja i razmjene iskustava među timovima. U Spanu prate, ali i postavljaju IT trendove. Sve kako bi spremno odgovarali na potrebe tržišta kroz pružanje rješenja i usluga.

Zaposlenici imaju aktivnu ulogu u kreiranju svojih razvojnih planova te se za osnaživanje njihovih kompetencija izdvajaju značajni financijski resursi, a u prethodnoj godini realizirano je više od 90 posto plana edukacija. Kroz ‘Span Hero‘ inicijativu, zaposlenici koji se istaknu svojim trudom dobivaju zasluženu vidljivost unutar organizacije, dok se podržava i njihova vidljivost u profesionalnim krugovima.

Briga o zaposlenicima od zaposlenja do umirovljenja

Proces zapošljavanja u Spanu je pažljivo razrađen te su svi menadžeri koji su zapošljavali tijekom protekle godine prošli i kroz dodatne radionice za vođenje selekcijskih intervjua. Span brine za iskustvo svih uključenih u proces selekcije, pa stoga svi kandidati dobivaju redovite informacije o tijeku selekcijskog procesa.

Nakon kvalitetnog procesa uvođenja u posao, koji Span redovito unapređuje nastavno na prikupljene povratne informacije, zaposlenici mogu računati na različite oblike razvojnih aktivnosti koje su im na raspolaganju tijekom cijelog radnog vijeka u organizaciji. Stoga ne čudi da zaposlenici izražavaju visok stupanj zadovoljstva mogućnostima učenja i razvoja u organizaciji. Zaposlenici Spana pokazuju i visoko zadovoljstvo kvalitetom komunikacije s menadžerima i na razini organizacije, kvalitetom i učestalošću povratnih informacija, mogućnostima horizontalnog i vertikalnog napredovanja, odnosima u timu i mogućnostima fleksibilnih radnih angažmana.

U primjeni je velik broj materijalnih i nematerijalnih benefita koji su dostupni svima u Spanu, te se kontinuirano radi na uvođenju novih benefita za psihičko i fizičko zdravlje te bolju ravnotežu poslovnog i privatnog života. U Spanu sustavno prate zdravlje zaposlenika i u suradnji sa stručnjacima provode različite inicijative za očuvanje zdravlja i sprječavanje sagorijevanja na poslu. Također, na različite načine je osigurano dostojanstveno starenje unutar organizacije te se umirovljenju zaposlenika pristupa u skladu s najboljim praksama.