Suradnja Vindije i Polleo Sporta: Razvili ‘z bregov Polleo Whey Protein, napitak obogaćen whey proteinom

'z bregov Polleo Whey Protein od listopada je dostupan u većini trgovačkih lanaca te mnogih drugih trgovina kao i na svim prodajnim mjestima Polleo Sporta

Rast fitness-industrije i trendova koje postavlja na tržište pridonosi raznim inovacijama u segmentu sportske prehrane pa tako i u vidu RTD (ready to drink) napitaka. Potražnja za brzim, on the go nutritivno bogatim rješenjima ne prestaje rasti zadnjih nekoliko godina. Štoviše, mliječni proteinski proizvodi postali su mainstream te ulaze u košarice potrošača koji nisu nužno sportaši. Svijest o važnosti pravilne prehrane sve se više budi.

Vođeni idejom da razviju napitak obogaćen whey proteinom, Polleo Sport i Vindija zadnje su dvije godine razvijali proizvod koji će svojim sastavom zadovoljiti potrebe profesionalnih sportaša, ali i okusne pupoljke šire javnosti. Rezultat te suradnje je ‘z bregov Polleo Whey Protein.

Nikad lakše do cilja

Prehrambeni trendovi u posljednjih nekoliko godina sve više naglašavaju važnost proteina kao ključnog sastojka u uravnoteženoj prehrani, što je dovelo do razvoja širokog spektra proizvoda obogaćenih proteinima. Proteini nisu više rezervirani samo za sportaše, oni postaju sastavni dio svakodnevne prehrane svih onih koji žele poboljšati svoje zdravlje i životni stil.

– Vindija je oduvijek bila inovator i predvodnik u razvoju novih trendova te smo među prvima u Hrvatskoj i regiji na tržište plasirali proizvode obogaćene proteinima. Kontinuirano postavljamo visoke standarde kvalitete i inovacija, prilagođavajući se zahtjevima suvremenog potrošača. Brend ‘z bregov Protein danas je tržišni lider u kategoriji mliječnih proteinskih proizvoda, a naš asortiman kontinuirano se širi kako bismo zadovoljili potrebe potrošača koji vode aktivan i zdrav život – izjavili su iz Vindije.

Detalji čine razliku

U suradnji s Polleo Sportom Vindija je kreirala mliječne napitke obogaćene whey proteinima – visokovrijednim proteinima sirutke koji su, zahvaljujući svojim visokim nutritivnim vrijednostima, pravi izbor za optimalne rezultate vježbanja te brži oporavak nakon treninga kad su tijelu posebno potrebni proteini za gradnju i oporavak mišića.

Osim što je bogat proteinima, ‘z bregov Polleo Whey Protein sadrži manje šećera u odnosu na postojeće proizvode na tržištu, niskog je udjela masti te ne sadrži laktozu. Dostupan je u dva okusa koji zadovoljavaju različite ukuse potrošača – čokolada, s bogatim i intenzivnim okusom koji pruža savršenu poslasticu nakon napornog dana ili treninga, te vanilija, s laganim i osvježavajućim okusom, idealna za svakodnevnu konzumaciju. Ovaj napitak obogaćen proteinima savršen je izbor za sve, od aktivnih pojedinaca do onih koji žele unaprijediti svoju prehranu i uživati u ukusnim napicima.

Najbolje od dva svijeta

– Cobranding-suradnje biramo isključivo s partnerima koji dijele iste vrijednosti kao i mi, zbog čega smo iznimno ponosni što je Vindija za suradnju ovakvog tipa odabrala upravo Polleo Sport. Drago nam je vidjeti kako tradicionalna tvrtka poput Vindije pozitivno reagira na promjene i odgovara na tržišne trendove. U Polleo Sportu uvijek nastojimo ponuditi inovativne proizvode koji unapređuju životni stil naših kupaca. Razvoj ‘z bregov Polleo Whey Proteina bio je divan proces i jedva čekamo vidjeti kako će ga tržište prihvatiti – istaknula je Virna Pukšec iz Polleo Sporta.

‘z bregov Polleo Whey protein od listopada dostupan je u većini lanaca trgovina poput Konzuma, Plodina, Spara, Studenca te mnogih drugih kao i na svim prodajnim mjestima Polleo Sporta. Jedno je sigurno, na tržište je stigao inovativni napitak koji donosi najbolje iz svijeta fitnessa i nutricionizma.