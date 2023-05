Tehnološki skokovi znaju biti bolni, ali nužni su za uspjeh i konkurentnost

– Budućnost je digitalna, bilo da govorimo o velikim tvrtkama, poduzetnicima bilo o javnoj upravi. Građani i gospodarstvo žele brze, moderne, inovativne i sigurne usluge, a ničega od toga nema bez suvremene tehnologije. Hrvatska čini velike iskorake na tom području – kaže u razgovoru za Lider Mirko Ledić, regionalni direktor VMwarea za srednju Europu, najavljujući VMware Tech Forum Adria koji će sredinom svibnja u Šibeniku okupiti predstavnike svih industrijskih vertikala iz desetak zemalja jadranske regije.

O rješenjima u oblaku najviše se govori u kontekstu većih privatnih tvrtki, ali ona imaju veliku primjenu i mogu donijeti golemu korist i javnoj upravi. Koliki je stupanj prihvaćanja te tehnologije u regiji?

– Rješenjima u oblaku okrenuti su oni koji trebaju kvalitetna rješenja za svoje korisnike, rješenja koja se mogu brzo kreirati i prilagoditi, a uz to su sigurna. U taj opis svakako se ubrajaju i države, odnosno javna uprava, jer upravo ona ima najviše svakodnevnih korisnika, pruža golem broj usluga, obrađuje nevjerojatne količine podataka i mora zajamčiti sigurnost svih tih podataka i procesa. Da bi država postala ili ostala konkurentna, mora stvoriti moderno digitalno okružje, a to danas podrazumijeva rješenja u oblaku.

Dakle, sve što vrijedi za uspjeh i konkurentnost velike tvrtke, vrijedi i za uspjeh i konkurentnost države. Izazov je u tome što je za promjene u javnoj upravi često potrebno mnogo više vremena jer je riječ o starim sustavima koji desetljećima funkcioniraju po inerciji, zbog čega za velike tehnološke skokove treba uložiti velik napor. Naravno, tu su i velika financijska ulaganja te manjak kvalitetne radne snage u javnoj upravi koja bi mogla odraditi takav posao.

A kakva je situacija u Hrvatskoj?

– Uza sve nabrojene izazove, koji svakako vrijede i za našu zemlju, možemo biti ponosni na napredak koji je na tom području postignut u Hrvatskoj. Jesenas je na konferenciji VMware Explore Europe hrvatski državni oblak predstavljen kao tehnološki primjer dobre prakse kako prijeći s legacy-sustava na privatni oblak u rukama države. Mnogi su se začudili kako je Hrvatska daleko dogurala s državnim oblakom, ali činjenica je da država čini znatne pomake u digitalizaciji; možda se ovdašnja javna uprava mijenja i digitalizira čak i brže nego u drugim europskim zemljama.

Poslovi u IT segmentu koje su država, javne institucije, gradovi i općine ugovorili u sklopu javne nabave u prvom kvartalu 2023. godine zabilježili su znakovit rast u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Također, izvrsno se upotrebljavaju fondovi EU-a, a tu su i prilike iz NPOO-a koje se mogu iskoristiti. Sve to omogućuje ubrzanje poslovnih procesa u državnoj birokraciji. Javni sektor prepoznao je priliku koju rješenja u oblaku pružaju za brži razvoj digitalnih usluga za građane i poduzetnike.

Od prošle ste godine na poziciji regionalnog direktora VMwarea za srednju Europu. Vaša je kompanija jedan od najvećih svjetskih tehnoloških igrača i vrlo je cijenjena u tehnološkim krugovima, ali donekle bi se moglo reći da je široj javnosti manje poznata i da je mnogo onih kojima su tehnološki proizvodi i rješenja na ljestvici na kojoj ih vi pružate pomalo apstraktni. Možemo li reći da je domaća poslovna zajednica dovoljno upoznata sa svime što joj tehnologija poput vaše može pružiti?

– Kompanija VMware globalni je lider u pružanju multi-cloud usluga za sve aplikacije, a iznimno smo ponosni na to što smo u prethodnih petnaestak godina od nove kompanije na regionalnom tržištu postali partner velikom broju korisnika i to, iz svih industrijskih vertikala, koji svoje poslovanje obavljaju upravo oslanjajući se na naše tehnologije. Regionalna i domaća poslovna zajednica prema znanju i težnjama ne zaostaju za onima koje posluju na razvijenijim tržištima.

Primjerice, na ovogodišnjem VMware Forumu Adria, koji će se održati 16. svibnja u Šibeniku, ugostit ćemo više od tristo sudionika i VMwareovih partnera iz deset zemalja jadranske regije koji će imati priliku čuti ključna predavanja međunarodnih i regionalnih specijalista za multi-cloud, sigurnost i razvoj modernih aplikacija. Našim tehnologijama koriste se mnoge industrije, od financijske tehnologije (fintech), spomenutoga javnog sektora do telekomunikacija i gospodarstva, i sve one žele doznati kako najbolje upotrebljavati različita rješenja u oblaku, kako iskoristiti doista goleme mogućnosti za inoviranje koje nude suvremene tehnologije i kako od svega toga izvući najviše koristi za svoje poslovanje, usluge koje pružaju svojim kupcima i klijentima, a posljedično i za svoje financijske rezultate te također ekonomije u kojima posluju.

Budućnost je digitalna u svakom segmentu, od podatkovnih centara preko oblaka do end-user računalstva. U tome VMware ima tržišno afirmirana rješenja koja mogu zadovoljiti potrebe svih tipova tvrtki i organizacija. Takvi događaji svim sudionicima služe i kao prilika za edukaciju te upoznavanje s najnovijim trendovima, ali i za to da vidimo gdje smo kao regija kako bismo mogli biti još bolji i konkurentniji.

Koje su industrije danas najotvorenije prema upotrebi rješenja u oblaku?

– Rješenja u oblaku primjenjuju se u gotovo svim industrijama, ali kao najveći korisnici u privatnom sektoru izdvajaju se financijske usluge i telekomunikacije. Tu je konkurencija neumoljiva. Ne samo za napredak već, moglo bi se reći, i za opstanak ključne su moderne, inovativne, brze i sigurne usluge koje uz to dopuštaju jednako brzo i sigurno skaliranje. To je ključno za njihov uspjeh na tržištu, a upravo to pružaju rješenja u oblaku.

Uzmimo za primjer banke. One danas sve više postaju IT tvrtke jer se sve manje poslovanja obavlja licem u lice, sve je okrenuto IT rješenjima i online uslugama. Zanimljivo je da takozvana manja tržišta, poput onoga u našoj regiji, velike svjetske banke i telekomunikacijske tvrtke upotrebljavaju kao testna tržišta za nove projekte digitalizacije. Kad govorimo o domaćim tvrtkama, nema sumnje da će se digitalizacija ubrzati i ondje gdje je bila malo sporija jer se stvaraju okviri za napredno korištenje tehnologije, ne samo u velikim sustavima nego i onima manjima, koja mogu jako profitirati od rješenja u oblaku i okretanju digitalnim tehnologijama.