Tjedan i konferencija financijske pismenosti: Prilika za besplatno financijsko obrazovanje

Tjedan financijske pismenosti događaj koji povezuje i financijski osnažuje građane, ponovno će okupiti istaknuta imena regionalne i svjetske scene iz područja financija, biznisa, medija i showbiznisa. Zato je već sada najbolje isplanirati posjet Ekonomskom fakultetu - Zagreb, od 19. do 22. ožujka

Ove godine Ekonomski fakultet - Zagreb bit će središnje mjesto razmjene iskustava i znanja, razgovora o aktualnim financijskim temama i davanja doprinosa financijskom osnaživanju građana s posebnim naglaskom na inkluzivnost i održivost. Ovo će biti nevjerojatna prilika za sve one koji žele proširiti svoje znanje o financijama i otkriti tajne uspješnog upravljanja novcem.

Tjedan financijske pismenosti provodi se pod pokroviteljstvom Ministarstva financija. Projekt je već u svom prvom izdanju nadmašio očekivanja organizacijom regionalne konferencije financijske pismenosti i panelima na kojima su sudjelovali domaći i regionalni stručnjaci, sveučilišni profesori, predsjednici i članovi uprava istaknutih financijskih institucija i regionalnih kompanija, uspješni poduzetnici, političari i opinion makeri. U okviru Tjedna održani su i Festival financijske pismenosti na kojem su predstavljene inovacije u području financijske edukacije i financijskih proizvoda, nagradni kvizovi za posjetitelje, sadržajna i zanimljiva predavanja financijskih stručnjaka za mlade i odrasle te izložba radova osnovnoškolaca na temu financijske pismenosti.

I ove godine, program je iznimno bogat. Od 19.-22. ožujka održavaju se Festival i Izložba financijske pismenosti, a 19. ožujka održava se FL x Talk, događaj inspiriran TEDx talk-om u okviru kojeg će se govoriti o primjeni AI-a u poslovanju, ulaganju u kripto imovinu, digitalizaciji financijskih proizvoda i usluga, pokretanju vlastitog online branda i drugim aktualnim temama te će govornici podijeliti svoje inspirativne priče o uspjehu.

20. ožujka održava se Regionalna konferencija financijske pismenosti na temu ‘Financije budućnosti: Inkluzivnost i održivost‘. Konferencija će okupiti inspirativne paneliste koji će kroz 3 dinamična panela raspravljati o financijskoj stabilnosti i ulaganjima u vremenima inflacije i nestabilnosti, financijskom osnaživanju žena te održivim financijama kao obliku investicije u bolju budućnost planeta.

Među brojnim sudionicima Tjedna ističu se izv.prof.dr.sc. Marko Primorac, ministar financija, koji će održati uvodno predavanje na konferenciji te Mark Davis, Regionalni Direktor Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Srednju Europu koji će također sudjelovati kao keynote speaker.

U Zagreb dolazi i Lisa Carmen Wang, poduzetnica i autorica knjige ‘Poslovna biblija: Opako sposobne‘. Bivša četverostruka državna prvakinja SAD-a i članica Kuće slavnih gimnastičara, uspješna je poduzetnica i poslovna anđelica. Forbes ju je proglasio jednom od 30 najutjecajnijih osoba mlađih od 30 godina, a Entrepreneur Magazine jednom od 100 najutjecajnijih žena. I Lisa Carmen Wang sudjelovat će na konferenciji kao keynote speaker te će održati predavanje na temu: ‘Investing in Female Entrepreneurs and The Future of Billion-Dollar Women-Led Businesses‘.

Na Tjednu će sudjelovati i Hrvoje Bujanović, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Bojan Fras, viceguverner Hrvatske narodne banke, Andrea Čović Vidović, voditeljica Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj; Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hanfe, Božo Šaravanja, član uprave Wiener osiguranja, Iva Rogović Lekić, predsjednica Uprave Marsh McLennan Hrvatska, Petra Bašić Jantolić, izvršna direktorica Razvoja poslovanja s klijentima u Addiko banci, Ana Zovko, direktorica Sektora za digitalni razvoj u Croatia osiguranju, Zvonimir Barać, CFO, Raiffeisenbank Hrvatska, Velimir Šonje, ekonomski analitičar, direktor i osnivač Arhivanalitike, Monika Mikac, CEO NAD capitala, Nadja Schaps Horvat, predsjednica uprave Implant centra Martinko i suosnivačica PWMN Zagreb, Irena Čaček, odvjetnica, odvjetničko društvo Grubišić& Lović& Lalić, Manuela Šola, vlasnica i direktorica Komunikacijskog laboratorija, Marc Piano, savjetnik u području digitalne imovine iz Harneysa, Dora Martinović, poduzetnica i influencerica, Dario Marčac, TikTok influencer i osnivač Crewa, Patricija Topić, AI stručnjakinja i porezna savjetnica, te mnogi drugi koji će svojim znanjem i iskustvom obogatiti događaj.

– Iznimno se veselimo novom Tjednu financijske pismenosti i prilici da financijsko obrazovanje učinimo dostupnim onima koji žele unaprijediti svoje znanje i vještine. Financijska pismenost danas je osnovni alat koji imamo za snalaženje u modernom društvu i ona nije samo ključ financijskog uspjeha pojedinca, već i način osnaživanja zajednice – istaknula je dr.sc. Dajana Barbić, izvanredna profesorica na Ekonomskom fakultetu - Zagreb i organizatorica Tjedna i konferencije financijske pismenosti.

Obilježite Svjetski tjedan novca i ne propustite biti dio inspirativnih i edukativnih panela i predavanja, ali i odlične zabave na drugom Tjednu financijske pismenosti u Zagrebu!

Klikom na link osigurajte na vrijeme svoje mjesto na konferenciji ili edukaciji. Sve o Tjednu financijske pismenosti pratite putem web stranice, te stranica društvenih mreža IG, LinkedIn, TikTok.