Tvrtka Mars dala novo ruho reklamama omiljenih brendova s porukama vezanim uz klimatske promjene

U prosjeku 69% potrošača u sedam najvećih svjetskih gospodarstava smatra da bi se tvrtke trebale usredotočiti na suočavanje s klimatskim promjenama jednako kao na gospodarske izazove. Žele znati što rade da bi postigle opipljiv učinak

Posljedice klimatskih promjena jednako su izazovne za društvo, pojedince kao i za velike kompanije. Veliko istraživanje agencije Ipsos koje je naručila tvrtka Mars otkriva da unatoč trenutačnim teškim ekonomskim okolnostima u prosjeku 69% odraslih u sedam najvećih svjetskih gospodarstava smatra da bi se tvrtke trebale usredotočiti na suočavanje s klimatskim promjenama jednako kao na gospodarske izazove (32%) ili više (37%). Istraživanje je također pokazalo da gotovo polovica ispitanika smatra da multinacionalne tvrtke i vlade imaju veliku odgovornost u borbi protiv klimatskih promjena.

Novi i stari ciljevi

Tvrtka Mars tako je pokrenula jedinstvenu marketinšku kampanju koja ponovno ‘upotrebljava‘ neke od svima omiljenih reklama, udahnjujući im novo ruho s porukama nade i napretka vezanim uz klimu.

Kampanja pod nazivom ‘Healthy Planet Productions‘ prati nedavno objavljen akcijski plan ‘The Mars Net Zero Roadmap‘ za ubrzanje akcije za postizanje nulte neto stope emisija stakleničkih plinova (GHG) duž cijelog lanca vrijednosti do 2050. godine. uključujući novi cilj, koji je odobrila inicijativa ‘Science Based Targets‘, a odnosi se na smanjenje emisija ugljika za pola do 2030. godine u svom cijelom lancu vrijednosti.

Povezani s potrošačima

Predrag Milinčić, regionalni direktor za Mars Balkan, naglasio je da se potrošači žele povezati s brendovima kada su u pitanju ključni izazovi.

– Oni dijele naš osjećaj za hitnost kada je u pitanju suočavanje s klimatskim promjenama, ali nije uvijek jasno što točno tvrtke poduzimaju da bi ostvarile promjenu. Zato smo u oglasima odlučili upotrijebiti naše legendarne brendove koje potrošači poznaju i vole te putem njih prenijeti poruku nade i optimizma kada su u pitaju klimatske promjene. Poduzimamo mjere za smanjenje emisije ugljika – od rada s poljoprivrednicima na zaštiti šuma do korištenja električne energije iz obnovljivih izvora. Želimo da potrošači znaju da sada radimo na tome da postignemo opipljiv učinak – istaknuo je Milinčić.